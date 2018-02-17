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    Vahşet! Bir çocuk annesi genç kadını üzerine benzin döküp yaktılar!

    DHA
    17.02.2018 - 08:58 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale'de korkunç bir olay yaşandı. Bahşili ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Ganime Varsak'ın (28), yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili genç kadının eşi Salih Varsak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

    Bahşili’de bir alışveriş merkezinde çalışan bir çocuk annesi Ganime Varsak (28), önceki gece eve gitmeyince eşi Salih Varsak ilçe emniyetine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğlen saatlerinde Ata Dönmez Mahallesi’nde bir bahçe kenarında yanmış ceset olduğu ihbarını aldı.

    BENZİN DÖKÜLEREK YAKILMIŞ

    Olay yerine gelen polis, Ganime Varsak’a ait otomobilin yanında, üzerine benzin dökülerek yakılmış kadın cesedini buldu. Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na gönderilen yanmış kadın cesedinin Ganime Varsak’a ait olduğu tespit edildi. Acı haberi alan genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, genç kadının eşi Salih Varsak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Ganime Varsak’ın otomobilinde benzin bidonu ve iki cep telefonu bulunduğu bildirildi.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , vahşet , kırıkkale , kırıkkale haberleri , otomobil
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