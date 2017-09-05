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    Uzman çavuş izinde hayatını kaybetti

    BALIKESİR (İHA)
    05.09.2017 - 11:31 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 11:31

    Kütahya'da uzman çavuş olarak görev yapan Emre Çakır (24), bayram izni için geldiği Balıkesir'in Kepsut ilçesinde traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, Kütahya'da uzman çavuş olarak görev yapan Emre Çakır, bayram iznine ayrılarak memleketi olan Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Bükdere kırsal mahallesine geldi. Anne ve babasına yardımcı olmak için traktör ile kırsal bölgeye odun ve çalı kesmek için giden Emre Çakır, traktörden inmek istedi. Traktörün hareketi ile dengesi bozulan Çakır, bir anda traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında evine dönemeyen Uzman Çavuş Çakır'ı merak eden yakınları arama başlattı. Çakır'ın cenazesi sabah saatlerinde ağaçlık alanda traktörün altında bulundu.

    Etiketler: Balıkesir , uzman çavuş , vefat
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