Uzman çavuş, düğününden 1 hafta sonra şehit düştü

Kuzey Irak’taki Zap bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve ardından çıkan çatışma şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İlhan Sezer’in Gerede İlçesi Nuhören köyünde oturan ailesine acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, beraberindeki heyet ve sağlık ekibiyle birlik verdi.

Vali Baruş, tek katlı sıvasız ve boyasız evin bahçesinde çalışan baba 65 yaşındaki İsmail Sezer’e şehadet haberini iletti. Vali Baruş, büyük üzüntü yaşayan şehidin babasına sarılıp teselli etti. Ardından Vali ve beraberindeki kalabalıkla avluya girdiğini gören şehidin annesi Azime Sezer, gözyaşlarına boğuldu. ’Yavrum’ diyerek ağlayan ve sinir krizi geçiren anne Sezer’e, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin kardeşi 20 yaşındaki Kadir Sezer de acı haberle yıkıldı.

Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapan aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan’ın kuzeni olan İlhan Sezer’in, geçen 8 Ekim’de Derya Sezer ile evlendiği ve düğünden 3 gün sonra göreve gittiği ortaya çıktı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜŞTEŞARI KUZEN, TAZİYEYE GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, dayısının oğlu İlhan Sezer’in şehit olduğu haberini alınca, taziyeye gitmek üzere Ankara’dan yola çıktı. Bolu’nun Gerede İlçesi’ne bağlı Nuhören Köyü’ne gelen Fidan’ı, Bolu Valisi Aydın Baruş, karşıladı. Ali Fidan, şehidin babası olan dayısı İsmail Sezer’e sarıldıktan sonra taziye için eve girdi.

Şehidin, bugün ikindi namazı sonrasında ilçe merkezindeki Yeni Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.