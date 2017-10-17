Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Uzman çavuş, düğününden 1 hafta sonra şehit düştü

    Uzman çavuş, düğününden 1 hafta sonra şehit düştü

    Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
    17.10.2017 - 08:02 | Son Güncelleme:

    IRAK’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki İlhan Sezer’in, Bolu’nun Gerede İlçesi Nuhören Köyü’ndeki baba evine ateş düştü. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan'ın dayısının oğlu olan Şehit Sezer’in, 1 hafta önce evlendiği ve düğünden 3 gün sonra göreve gittiği ortaya çıktı.

    Kuzey Irak’taki Zap bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve ardından çıkan çatışma şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İlhan Sezer’in Gerede İlçesi Nuhören köyünde oturan ailesine acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, beraberindeki heyet ve sağlık ekibiyle birlik verdi.

    Vali Baruş, tek katlı sıvasız ve boyasız evin bahçesinde çalışan baba 65 yaşındaki İsmail Sezer’e şehadet haberini iletti. Vali Baruş, büyük üzüntü yaşayan şehidin babasına sarılıp teselli etti. Ardından Vali ve beraberindeki kalabalıkla avluya girdiğini gören şehidin annesi Azime Sezer, gözyaşlarına boğuldu. ’Yavrum’ diyerek ağlayan ve sinir krizi geçiren anne Sezer’e, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin kardeşi 20 yaşındaki Kadir Sezer de acı haberle yıkıldı.

    Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapan aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan’ın kuzeni olan İlhan Sezer’in, geçen 8 Ekim’de Derya Sezer ile evlendiği ve düğünden 3 gün sonra göreve gittiği ortaya çıktı.

    Uzman çavuş, düğününden 1 hafta sonra şehit düştü

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜŞTEŞARI KUZEN, TAZİYEYE GELDİ

    Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, dayısının oğlu İlhan Sezer’in şehit olduğu haberini alınca, taziyeye gitmek üzere Ankara’dan yola çıktı. Bolu’nun Gerede İlçesi’ne bağlı Nuhören Köyü’ne gelen Fidan’ı, Bolu Valisi Aydın Baruş, karşıladı. Ali Fidan, şehidin babası olan dayısı İsmail Sezer’e sarıldıktan sonra taziye için eve girdi.

    Şehidin, bugün ikindi namazı sonrasında ilçe merkezindeki Yeni Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri