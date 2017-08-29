'Uzaylı' böcek görenleri hayrete düşürüyor

Tayvan'ın kuzeybatısındaki Hsinchu şehrinde Huang Meilan adlı bir kadın, kayaların üzerinde karşılaştığı esrarengiz bir canlıyı filme aldı. Meilan videoyu paylaşırken, "Bu tüyler ürpertici şeyi gördüğümde şok oldum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten ne olduğunu öğrenmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaydettiği görüntüyü internet üzerinde paylaşan Meilan'ın videosuna yorum yağdı.

'DÜNYADA KAYBOLMUŞ UZAYLI YAŞAM FORMU'

Bazı kullanıcılar, videoda görülen canlının kanatsız böcek ailesine ait mutant bir tür olduğunu söyledi. Miffy Chu adlı bir kullanıcı ise "Bizim daha önce hiç görmediğimiz ve genetik mutasyon sonucu meydana gelmiş yeni bir yaratık olabilir. İzlemesi biraz korkunç, yeryüzünde kaybolmuş bir uzaylı yaşam formu gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.

Paylaşılan görüntünün, 'kılımsı solucan' olarak da bilinen birbiri içine geçmiş birden fazla 'atkılı solucanı' olduğu anlaşıldı. Boyları 1 metreye kadar ulaşabilen ve yaklaşık 230 türü bulunan omurgasız bu canlıların larvaları, böceklerde parazit olarak yaşıyor. Görüntüdeki durumun, ev sahibi olarak seçtikleri canlıda yavrulamak isteyen birden çok atkılı solucanının birbirine dolaşması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.