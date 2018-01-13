Uyuşturucu operasyonu: 'Çıkınca devam' dediler

Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından tespit edilen toplam 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekât, Çevik Kuvvet ve Kaçaklık Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ekiplerinin katıldığı şafak vakti düzenlenen operasyonda, ekipler koçbaşı ve balyozla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yaptı.



Gözaltına alınan toplam 14 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evinde uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda para ve altın bulunan şüphelilerden biri, adliyeye çıkarılırken söyledikleriyle hayrete düşürdü. Polisin kolunda elleri kelepçeli olan ve uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen M.B., "Sanki çekince satmayacağız mı? Çıkınca devam" dedi. Bunun üzerine polis şüphelinin ağzını kapattı.