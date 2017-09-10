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    Uyardılar... 'Fırtınaya ateş etmeyin'

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 16:10 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 16:19

     Florida’nın kıyı yerleşimlerinden Pasco County’de polis, Twitter’dan halka “Fırtınaya ateş etmeyin” uyarısı yaptı. Bu uyarı, ‘Irma Kasırgası’na ateş edin’ başlıklı bir Facebook sayfasının açılması üzerine geldi.

    Söz konusu Facebook sayfası şaka amaçlı açılmış olsa da sayfaya 80 bin kişinin ilgi göstermesi polisin dikkatini çekti. Pasco County polisinin resmi twitter sayfasından yapılan açıklamada, söz konusu Facebook sayfasıyla ilgili bir haber linki verilirken, “Irma’ya ateş etmeyin. Onu geri çeviremezsiniz ve çok tehlikeli yan etkilere neden olursunuz” uyarısı yapıldı.

    Sayfayı açan 22 yaşındaki Ryan Edward ise “Stres ve sıkıntıdan bunu yaptım ama kontrolümden çıktı” derken bu kadar kişinin ilgisini çekeceğini düşünmediğini söyledi.

    Etiketler: Fırtına , Irma , uyarı
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