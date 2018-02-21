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    Ünlü oyuncunun sahtecilik davasında flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 05:59 | Son Güncelleme:

    Oyuncu Caner Cindoruk’un, sözleşme feshettiği şirkete açtığı ‘özel belgede sahtecilik’ davasında lehine karar çıktı. Cindoruk 30 bin TL’sini geri alabilir

    Oyuncu Caner Cindoruk ile "Biz Oyuncular Sahne Sanatları" adlı şirketin yetkilisi Saide Nilüfer Bıyıklı arasında 2008'de sözleşme imzalandı. Cindoruk, firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetti. Bıyıklı, erken fesih davası açtı ve zarara uğradığını gösteren makbuzları mahkemeye sundu. Cindoruk, makbuzlardaki imzaların kendisine ait olmadığını savcılığa bildirdi. Bu arada Cindoruk'un Bıyıklı'ya 30 bin lira cezai şart parası ödemesine karar verildi, para ödendi. Ünlü oyuncunun şikâyeti üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, makbuzlardaki imzaların sanatçıya ait olmadığı ortaya konuldu. Bu kez Saide Nilüfer Bıyıklı hakkında 'özel belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı.

    TAZMİNAT HAKKI

    İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada Bıyıklı beraat edince, Cindoruk kararı temyiz için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf, Bıyıklı'nın beraat kararını Caner Cindoruk lehine bozdu. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, sanık Bıyıklı hakkında ceza verirse Caner Cindoruk'un daha önce ödediği 30 bin liralık cezai şart parasını geri alabileceği, ayrıca karşı dava açarak tazminat isteme hakkı doğacağı iddia edildi. Sabah

    Etiketler: Caner Cindoruk , Sözleşme , imza , Oyuncu , son dakika
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