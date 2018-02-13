Ünlü mimarın davasında binlerce kişiyi ilgilendiren karar çıktı

Davaya bakan Üsküdar Aile Mahkemesi çift için boşanma kararı verdi. Mahkeme, davanın açıldığı tarihte 4 yaşında olan A.’nın velayetini ise anneye verdi. Boşanma kararı sonrası Abdullah Burnaz, Selin Denizli ile evlendi.

BOŞANMIŞ DA OLSA İZİN ŞART

Özlem Altay geçen yıl yaz tatilini, 11 yaşındaki kızı A. ile yurtdışında geçirmek istedi. A.’nın, 26 Avrupa ülkesini kapsayan Schengen Bölgesine giriş vizesinin süresi ise 27 Temmuz’da sona eriyordu. Anılan ülkeler, 18 yaşın altındaki çocuklara verilecek vize için, boşanmış da olsalar, her iki tarafın da iznini içeren muvafakatname talep ediyor.



ÇÖZÜM İÇİN MAHKEMEYE GİTTİ

İddiaya göre Burnaz, eski eşinden gelen talebi yerine getirmedi. Altay, hemen her yıl benzer bir sorun yaşamamak için dava açtı. Altay’ın avukatı Osman Hacıbekiroğlu aracılığı ile İstanbul Aile Mahkemesi’nde açtığı dava dilekçesinde “Müşterek çocuğun velayeti üzerinde bulunan annesi refakatinde yapacağı seyahatlere ilişkin vize başvurularında, ilgili makamlara sunabilmek için, vize başvurusuna ve turistik gezi amaçlı seyahatlere baba yerine muvafakat verilmesini talep etmekteyiz” denildi.



SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DE KAPSIYOR

Davaya bakan İstanbul 2. Aile Mahkemesi kararını 8 Şubat günü verdi. Kararda, A.’nın velayetinin annede olduğu özetle şöyle denildi: “Baba Abdullah Burnaz’ın velayet hakkının kaldırılmış durumda. Velayet hakkı kendisine verilen davacı annenin çocuğa ilişkin velayet hakkı seyahat özgürlüğünü de kapıyor. Babanın muvafakatine gerek yok.”



KARAR ÖNEMLİ BİR SORUNU ÇÖZDÜ

Kararı değerlendiren Av. Osman Hacıbekiroğlu, "Bu kararla, binlerce boşanmış çiftin çok önemli bir sorunu çözülmüş oldu. Yasal bir hakkı olmamasına rağmen velayet sahibi olmayan ebeveynin keyfi davranışlarından, tehditlerinden özellikle kadınlar kurtulmuş oldu. Bu karar, kadınlarımızı olduğu kadar ebeveynleri arasında bu nedenle duygusal şiddete maruz kalan çocuklar için de sevindirici bir karar. En azından birbirleriyle konuşmak, görüşmek istemeyen boşanmış çiftlerin sırf bu nedenle görüşme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Ülkemizdeki tüm konsoloslukların çocuklar için başvurulan vize başvurularında boşanmış ebeveynlerin her ikisinden de istedikleri muvaffakatnamenin yasal bir gerekçesi kalmadığından derhal bu uygulamaya son vermeleri gerekir. Mahkemece velayet hakkı kendisine verilen ebeveynin vize için müracaatı yeterlidir" şeklinde konuştu.

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