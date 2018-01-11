Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ünlü doktora sürpriz görev

    Ünlü doktora sürpriz görev

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    11.01.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:

    Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut’un yönetim listesinde yer alan Prof. Dr. Ömer Özkan Hürriyet’e konuştu. Türkiye’de ilk tam yüz naklini gerçekleştirerek adını dünya tıp literatürüne yazdıran Özkan, “Listeye girmek gibi bir beklentim yoktu. Sayın Başkan'ı yıllardır tanıyorum. Böyle bir konuyu açınca kendisini kırmadım çünkü bu benim için önemli bir görev” dedi.

    ANTALYASPOR Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulunda başkan olarak seçilen Cihan Bulut’un yönetim listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Listede, kentin tanınmış işadamlarının yanı sıra 2 cerrah, 1 iç hastalıkları uzmanı yer aldı.

    Ünlü doktora sürpriz görevDİKKAT ÇEKEN İSİMLER

    Türkiye’de ilk tam yüz naklini gerçekleştirerek adını dünya tıp literatürüne yazdıran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan en çok konuşulan isim olurken, genel cerrah Prof. Dr. Cumhur Arıcı ve iç hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da listede yer aldı.

    ‘BAŞKAN’I KIRAMADIM’

    Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Listeye girmek gibi bir beklentim yoktu. Sayın Başkan'ı yıllardır tanıyorum. Böyle bir konuyu açınca kendisini kırmadım çünkü bu benim için önemli bir görev. İnşallah Antalyaspor’a katkımız olur. Başkan ve yönetim iyi olunca bu ekibin içinde yer aldım. Zaten takımı takip ediyordum bundan sonra daha da işin içinde olacağım” dedi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: tam yüz nakli
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri