Üniversiteli kızların akılalmaz kavgasında yeni gelişme... Önce makyaj yapmışlar!

Davanın geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen ilk duruşmasına katılmadıkları gerekçesiyle haklarında zorla getirme kararı bulunan kızlardan Nurçin Ç. duruşmaya katılırken, Mihriban Y. ise ifadesini Kocaeli Adliyesi’nde verdi. Şüphelilerden Hasibe H. de duruşmada hazır bulundu.

KAVGADAN ÖNCE MAKYAJ YAPMIŞLAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hukuk Fakültesi öğrencisi Nurçin Ç., mahkemedeki ifadesinde sosyal medyadaki atışmanın üzerine Mihriban Y. ve Hasibe H’nin karşı taraftaki kızlara evin adresini verdiğini, gelme ihtimallerine karşı makyaj yaptıklarını söyledi. Nurçin Ç., “Geleceklerini düşünmediler. Olur da gelirler düşüncesiyle makyaj yaptılar. Saat 21.00 gibi kapı çaldı, geldiler. Kapıyı ben açtım, kapının arkasına çekildim. Ayakkabıları ile içeri girdiler. Hasibe ayakkabılarını çıkarmalarını söyledi. Bunun üzerine onlar da ayakkabılarını çıkardılar” dedi.



Olanları sadece izlediğini belirten Nurçin Ç. “Hasibe, Kübra’dan olayı anlatmasını istedi. Bu sırada Esra da ‘Ben avukatım, bu tarz konuşamazsınız. 5 yıl yatarınız var’ dedi. Hatta Mihriban’ın babasıyla ilgili hakaret vari laflar söylediler. Bunun üzerine Mihriban, Kübra’nın üzerine yürüdü. Kavgaya başladılar. Esra da eliyle ona vurdu. Bir ara Esra Hasibe’nin üzerindeydi, ben onu kaldırmak için müdahalede bulundum. Bu sırada Gülbahar çok kötü oldu, çıkmak istedi. Hasibe de ‘çıkabilirsin, seninle sorunumuz yok’ dedi. Gülbahar da odalardan birine gitti. Ben de onun peşinden gittim. İddia edildiği gibi Gülbahar’ın telefonunu almadım, kapısını da kilitlemedim. Bulunduğu odada cam açıktı, isteseydi dışarıya bağırabilirdi. Sadece oturdu. Sakin olmasını söyledim fakat çok tedirgindi” ifadelerini kullandı.

ELEKTRO ŞOK, BİBER GAZI VE COP...



Hasibe H.’nin, olayın yaşandığı odaya geri döndüğünde kendisine “Video çek, yoksa seninle görüşmem” dediğini anlatan Nurçin Ç. “Hasibe H. bana hitaben, ‘Bunlar video çekmenin ne olduğunu anlasınlar. Video çek, yoksa seninle görüşmem’ dedi. Ben de video çektim. Videoda arkadaşlarım Esra ve Kübra’ya özür dilemeleri yönünde sözler söylüyorlardı. Ben sonra video çekimini bırakıp Gülbahar’ın yanına gittim. Orada durmak istemedim. Geri döndüğümde de taraflar ayrılmıştı” şeklinde konuştu.



Nurçin Ç., evde biber gazı sıkılmadığını iddia ederek “Olay yerinde biber gazı sıkıldığını görmedim. Sıkılsaydı kokusundan anlardım. Silah ve benzeri bir alet kullanıldığını da görmedim. Olayın çoğunda ben odada değildim” derken, mahkeme heyeti olayda kullanılan elektro şok, biber gazı ve jop kutularını Nurçin Ç’ye göstererek ‘Bunlar ne öyleyse?’ diye sorunca Nurçin Ç, mahkeme heyetine “Ben Hasibe ve Mihriban’ın evine giderdim. Evde instagram’dan sürekli bazı hediyelerin geldiğinden bahsediyorlardı. Şarj aleti, kıyafet vb hediyeler geliyordu. İddianamede bahsedilen suç eşyalarını ben o evde görmedim” cevabını verdi.

İTİRAF ETTİ



Kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Nurçin Ç, “Olay sırasında bana kimse hakaret etmedi. Ben de kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Beni de kimse tehdit etmedi” derken, olayda dayak yiyen Kübra T.’nin avukatı “Esra K.’nın suratını kim tekmeledi?’ sorusuna “Video çekerken vuran şahıs Mihriban Y’dir. Bu olaydan sonra olayla ilgili internette paylaşımda bulunmuş olabilir. İlk paylaşımı kimin yaptığını bilmiyorum. Çünkü benim olayla ilgili herhangi bir ilgim yoktur” cevabını verdi. Mahkeme heyeti, Nurçin Ç.’ye “mahkumiyet halinde hürriyeti bağlayıcı cezanın alternatif bir tedbire çevrilerek bir kamu kurumunda gönüllü olarak çalışmak isteyip istemediği” sorusuna Nurçin Ç. “İsterim” cevabı vererek hapis cezası almaları durumunda gönüllü olarak kamu kurumunda çalışmayı kabul etti. Duruşma 30 Kasım 2017 tarihine ertelendi.



SOSYAL MEDYADAN RANDEVULAŞMIŞLARDI

Olay Trabzon'un Konaklar mahallesinde bir öğrenci evinde geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı’nda görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve onların arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmış, KTÜ’de eğitim gören kızlar tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.’yi kendi evlerine çağırmıştı.



Kızların eve gelmesi ile evdeki tartışma kavgaya dönüşmüş, Kübra T. ve Esra K.’ye biber gazı sıkan ve copla döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapatmıştı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler dayak görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 3 üniversiteli kız ile saldırıya uğrayan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Olayla ilgili şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H.ve Nurçin Ç. hakkında savcılık tarafından daha sonra “Birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit” suçlarından 12’şer yıldan 46’şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise ’hakaret ve tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.