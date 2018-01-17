Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>Üniversitelerin rekabet karnesi

    Üniversitelerin rekabet karnesi

    Gamze KOLCU / ANKARA
    17.01.2018 - 20:46 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) Londra merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’a (QS) yaptırdığı araştırma, Türkiye’deki 10 üniversitenin mühendislik, mimarlık, tıp, siyaset bilimi ve eczacılık alanlarında dünya ile yarışabileceğini ortaya koydu.

    Türk üniversitelerinin uluslararası arenada rekabet edemeyeceği alanlardan bazıları ise hukuk, tarih, antropoloji, felsefe, ilahiyat ve inanç bilimleri, anatomi, veterinerlik, coğrafya, finans, iletisim, sosyoloji ve spor olarak belirlendi. Araştırmaya, Türkiye’den 47 üniversite katıldı. Üniversiteler, 46 alan başlığında karşılaştırıldı.

    Dünyadaki bin üniversite arasında ilk 400’e Türkiye’den İTÜ, ODTÜ, Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İstanbul, Koç ve Sabancı girdi. İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri tıp alanında 251-300 bandında yer aldı.

    Üniversitelerin uluslararası arenada rekabet edemeyeceği alanlar şöyle: “Muhasebe ve finans, anatomi ve fizyoloji, antropoloji, sanat ve tasarım, biyoloji, iletişim ve medya araştırmaları, diş hekimliği, gelişim çalışmaları, İngiliz dili ve edebiyatı, çevre bilimleri, coğrafya, tarih, otel işletmeciliği, hukuk, hemşirelik, sahne sanatları, felsefe, psikoloji, sosyal politika ve yönetim, sosyoloji, spor, ilahiyat ve inanç bilimleri, veterinerlik.

    Türk üniversitelerinin rekabet edebilir olduğu alanlardan bazıları şöyle: Ziraat ve orman, arkeoloji, mimarlık, kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği, bilgisayar bilimi ve bilişim sistemleri, yer ve denizcilik bilimleri, ekonomi/dilbilimi, matematik, makina, havacılık ve imalat mühendisliği, tıp, maden, eczacılık, fizik ve astronomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler, istatistik.

    Etiketler: gazetehaberleri , Yükseköğretim Kurumu , YÖK , Quacquarelli Symonds
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri