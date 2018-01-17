Üniversitelerin rekabet karnesi

Türk üniversitelerinin uluslararası arenada rekabet edemeyeceği alanlardan bazıları ise hukuk, tarih, antropoloji, felsefe, ilahiyat ve inanç bilimleri, anatomi, veterinerlik, coğrafya, finans, iletisim, sosyoloji ve spor olarak belirlendi. Araştırmaya, Türkiye’den 47 üniversite katıldı. Üniversiteler, 46 alan başlığında karşılaştırıldı.

Dünyadaki bin üniversite arasında ilk 400’e Türkiye’den İTÜ, ODTÜ, Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İstanbul, Koç ve Sabancı girdi. İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri tıp alanında 251-300 bandında yer aldı.

Üniversitelerin uluslararası arenada rekabet edemeyeceği alanlar şöyle: “Muhasebe ve finans, anatomi ve fizyoloji, antropoloji, sanat ve tasarım, biyoloji, iletişim ve medya araştırmaları, diş hekimliği, gelişim çalışmaları, İngiliz dili ve edebiyatı, çevre bilimleri, coğrafya, tarih, otel işletmeciliği, hukuk, hemşirelik, sahne sanatları, felsefe, psikoloji, sosyal politika ve yönetim, sosyoloji, spor, ilahiyat ve inanç bilimleri, veterinerlik.

Türk üniversitelerinin rekabet edebilir olduğu alanlardan bazıları şöyle: Ziraat ve orman, arkeoloji, mimarlık, kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği, bilgisayar bilimi ve bilişim sistemleri, yer ve denizcilik bilimleri, ekonomi/dilbilimi, matematik, makina, havacılık ve imalat mühendisliği, tıp, maden, eczacılık, fizik ve astronomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler, istatistik.



