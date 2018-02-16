Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına yardım

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) dersi kapsamında sokak havyalarının ihtiyaçlarına dikkat çekmek için proje hazırladı. Öğrenciler proje kapsamında, öncelikli faaliyet alanı sokaktaki hayvanlar olmak üzere yaralı, bakıma muhtaç tüm hayvanların barınma, beslenme ve yuva ihtiyaçlarını karşılayan Canlar İçin Derneğini (CANDER) ziyaret etti.

Öğrenciler, topladıkları yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların ısınması ve kurulanması için gerekli olan, battaniye, havlu gibi malzemeleri ve mamayı teslim ederek, dernekte tedavi gören hayvanlar ile vakit geçirip durumları hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrencilerin “Yaşamak Güzeldir, Yaşatmak Daha Güzel” sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Öğretim Görevlisi Sabire Tırpan, sokak hayvanlarına destek vermek için faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Çoğunluğu gönüllü üniversite öğrencilerinden kurulmuş bir dernek olan CANDER‘de öğrencileri karşılayan dernek üyesi olan ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Ayşe Nur Tankişi ise, kurulduğu günden bu yana derneğin, yüzlerce yaralı ve muhtaç hayvanın tedavi, bakım ve yuva ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Tankişi, gönüllü dernek üyeleri tarafından mama ve su kaplarının her gün temizlendiğini ve tedavi edilen canların, yeni ailelerine kavuşana kadar yine dernek üyeleri tarafından soğuk günlerde ve gerekli zamanlarda evlere alınarak geçici de olsa pansiyon ihtiyacının karşılandığını sözlerine ekledi.