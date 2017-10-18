Uluslararası toplantıda İsrail heyetine şok

Rusya’nın Petersburg kentinde düzenlenen IPU toplantısında konuşan Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq al-Ghanim, İsrail heyetine “İşgalci ve çocuk katili” olarak hitap etti. İsrail heyet başkanını toplantıyı terk etmeye çağıran Ghanim, İsrail heyetinin en tehlikeli terör türlerini temsil ettiğini söyledi. Ghanim, İsrail heyeti başkanına, “Eğer biraz haysiyetin varsa şimdi burayı terk et ey işgalci ve çocuk katili” sözleriyle tepkisini gösterdi. Ghanim’in konuşmasına salondakilerin alkışlayarak destek vermesinin ardından İsrail heyeti salonu terk etti.