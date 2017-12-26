Uçucu kimyasalları kanalizasyona boşaltmışlar

Sanayi tesisleri tarafından bölgedeki atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasalların içeriği, İSKİ laboratuvarında yapılan tahlil sonucu belirlendi. Bölgeye kaçak drenaj yaptığı düşünülen dört vidanjörden örnek alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da önceki akşam 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Tuzla’da yoğun olarak hissedilen ve paniğe yol açan kokudan etkilenen çoğu astım ve KOAH hastası vatandaşlar ile çocuklardan oluşan 68 kişi, baş dönmesi ve kusma şikâyetiyle çevredeki hastanelere kaldırılırken, görevliler koruyucu kıyafet giyip gaz maskesi taktı.

‘KAMERA TAKACAĞIZ’

Hastanede oksijen verilen vatandaşlar, daha sonra taburcu edildi. Belediye, AFAD, İGDAŞ, İSKİ ve itfaiye, kokunun kaynağını belirleyebilmek için gece boyunca atıksu kanallarında ölçüm yaparken, İstanbul Valisi Vasip Şahin de gece yarısı Tuzla’ya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şu an soruşturma başlatıldı. Organize sanayilerin denetlenen bölgelerden sonraki bir noktasında kanalizasyona atılan bir atık olduğu için illegal yöntemle, illegal insanların yaptığı bir şey. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Tuzla’mıza çok nahoş bir akşam yaşattılar. Bundan sonra o bölgeye yeni kamera sistemleri sağlayacağız ve bir daha böyle bir şey yaşatmayacağız.”

"YOĞURT YEDİK"

Havva Erkiş, “Eşimle birlikte evde otururken nefes alınmayacak şekilde yoğun bir kimyasal madde kokusu geldi. Hemen balkon kapısı ve pencerelerin kenarlarını sünger ile kapattık. Bulantı olunca yoğurt yedik” dedi.

DAHA ÖNCE DE KOKU VARDI

Emsal Nazlı, “Aslında bu, Tuzla’da alışılagelmiş durumu. Daha önce de koku geliyordu ama dün akşamki öncekilerden çok farklı bir kokuydu. Arıtmada kullanılan filtrelerin pahalı olması nedeniyle kullanmadıkları söyleniyor” dedi.