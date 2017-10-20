Uçakta rahatsızlanan oyuncuya müdahaleyi Bakan yaptı

Fosforoğlu da instagram hesabından 10 bin metrede yaşadıklarını anlatarak Bakan Kaya'ya teşekkür etti.

Fosforoğlu, "Sevgili dostlar dün seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın @drbetulsayanvardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim. Ayrıca Türk Hava Yolları çalışanlarına ve o sırada yanımda olan arkadaşlarıma özellikle beni yalnız bırakmayan @bebeim geliyor Esra'ya teşekkür ederim. Tetkiklerim yapılıyor iyiyim merak edilecek birşey yok " dedi.

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