Uber, NASA ile "uçan araba" için anlaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve online uygulama üzerinden araç kiralama hizmeti sunan Uber, uçan taksi rotalarının belirlenmesinde kullanılacak yazılım için işbirliğine gidiyor. Bu, NASA'nın düşük irtifalardaki uçuşlar için attığı ilk imza oldu.

Uber CEO'su Jeff Holden, saatte 322 kilometre hıza ulaşan uçan taksilerini, dört yolcuyla birlikte 2020'de Los Angeles'ta test edecek. Şirket, şehirlerarası taşımacılığı ise 2023'te başlatmayı planlıyor. Bunun için ABD ve Avrupa'daki havacılık otoriteleriyle görüşmeler sürüyor.

Uber'in bir şirket olarak çok fazla büyüdüğünü söyleyen Holden, elektrik endüstrisi ve yerel uçan taksilerdeki gelişmeleri hızlandıracaklarını söyledi. Holden, 2011'den bu yana 600 şehirde hizmet veren Uber'in "hava taşımacılığının" da "yer taşımacılığında" olduğu gibi akıllı telefonlarla yönetilebileceğini açıkladı.

NASA, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak kasım ayının başında havayolu taşımacılığı ile ilgili küçük ve büyük şirketlerle çalıştıkları yönünde şirketten bir açıklama gelmişti.

Uber, hava aracı tasarımı ve hava trafiği yönetimi yazılımı programları için NASA'nın en tecrübeli çalışanlarından Mark Moore ve Tom Prevot ile yıl başında çalışmaya başladı. NASA'da 32 yıl çalışan Moore, uzmanlık alanı elektrikli jetlerin itici gücü üzerine çalışacak.

UberAIR projesi kapsamında en baştan bir hava taşıtı yapılmayacak. Ancak elektrikli jetler ve pervanelerle güçlendirilmiş araçlardan bir filo oluşturulacak.

Bugüne kadar birçok ülkede vergisiz kazanç sağladıkları ve taksicilerin işlerini ellerinden aldıkları gerekçesiyle protestolarla karşı karşıya kalan Uber, NASA'dan önce Embraer, Mooney, Bell Helicopter ve Pipistrel Aircraft hava aracı üreticileriyle de masaya oturdu.