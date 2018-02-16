Twitter'da canlı yayın dönemi başlıyor!

İnsanlar, genel olarak yaşanan olayları takip etmek maksadıyla Twitter'a giriş yapıyor. Birçok kullanıcının haberleri takip ettiği Twitter'da, doğru haberler gibi yanlış, uydurma haberler de yer alıyor. Bu durumun farkında olan şirket de, son zamanlarda bu sorun üzerine çalışmaya başlamıştı.

Twitter'ın bu konu üzerine çalışmaya başladığı haberlerinden sonra, şirketin, yerel TV kaynaklarıyla anlaşarak, büyük çaplı olaylarda canlı yayın yapacağı doğrulandı. Ayrıca, Twitter'ın, yerel TV kaynaklarıyla anlaşmaya yaptığı da BuzzFeed News tarafından onaylanmış durumda. Twitter'da video sorumlusu olan Kayvon Beykpour ise konuyla alakalı, BuzzFeed News'e; "İnsanları bilgilendirmek ve konu ile alakalı bilgiler sunabilmek için yeni yöntemler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.Ek bilgi olarak, Twitter'ın, ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan 17 kişinin öldüğü olayda da canlı yaptığı biliniyor.