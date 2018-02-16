Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Twitter'da canlı yayın dönemi başlıyor!

    Twitter'da canlı yayın dönemi başlıyor!

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Twitter, kullanıcıların, ülke ve dünya çapında yaşanan olayları takip etmek istediği zamanlarda en çok giriş yaptıkları bir sosyal ağ. Şirket şimdi de, kullanıcılara doğru haberler vermek maksadıyla canlı yayın dönemini başlatıyor.

    İnsanlar, genel olarak yaşanan olayları takip etmek maksadıyla Twitter'a giriş yapıyor. Birçok kullanıcının haberleri takip ettiği Twitter'da, doğru haberler gibi yanlış, uydurma haberler de yer alıyor. Bu durumun farkında olan şirket de, son zamanlarda bu sorun üzerine çalışmaya başlamıştı. 

    Twitterda canlı yayın dönemi başlıyor

    Twitter'ın bu konu üzerine çalışmaya başladığı haberlerinden sonra, şirketin, yerel TV kaynaklarıyla anlaşarak, büyük çaplı olaylarda canlı yayın yapacağı doğrulandı. Ayrıca, Twitter'ın, yerel TV kaynaklarıyla anlaşmaya yaptığı da BuzzFeed News tarafından onaylanmış durumda. Twitter'da video sorumlusu olan Kayvon Beykpour ise konuyla alakalı, BuzzFeed News'e; "İnsanları bilgilendirmek ve konu ile alakalı bilgiler sunabilmek için yeni yöntemler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.Ek bilgi olarak, Twitter'ın, ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan 17 kişinin öldüğü olayda da canlı yaptığı biliniyor. 

    Etiketler: Twitter , Canlı Yayın , Olay
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri