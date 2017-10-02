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    Twitter'da 280 karakterli tweet'leri engellemenin yolu

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 10:10 | Son Güncelleme:

    Bu eklenti sayesinde başınızı şişiren 280-karakterli tweet'lerden kurtulabilirsiniz!

    Twitter'a yeni gelen güncelleme ile birlikte karakter limiti 140'tan 280'e çıkarıldı. Eğer 280-karakter sınırını gereksiz ve can sıkıcı buluyorsanız, yeni geliştirilen bu Chrome eklentisi yardımınıza yetişiyor.

    Block280 adlı eklenti, 140 karakterden uzun tweet'leri küçültüyor, ama isterseniz bu tweet'lere tıklayıp tümünü okuyabilirsiniz. Eklentinin geliştiricisi Conor Browne, yeni karakter limitine olan tepkiler üzerine harekete geçti. Browne daha önce Pokemon NO! ve Game of Thrones Blocker eklentileri ile pop kültür gürültüsünü azaltmayı sağlamıştı.

    Twitterda 280 karakterli tweetleri engellemenin yolu

    Eğer sizin de takip listenizde uzun ve ilgisiz tweet'ler atmayı alışkanlık haline getirmiş insanlar varsa, onları tamamen takip etmeyi bırakmadan bu eklenti ile 140 karakter çizgisine çekebilirsiniz.

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    Etiketler: twitter , sosyal medya , internet
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