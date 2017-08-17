Twitter tarihinin en çok beğenilen tweet'i

Obama'nın ABD'nin Charlottesville kentindeki ırkçı saldırıya karşı tepkisini ortaya koyduğu Twitter mesajı, 3 milyondan fazla beğeni alarak sosyal paylaşım sitesinin tarihinde 'en fazla beğenilen tweet' oldu.

Obama, 3 parça halinde attığı mesajında, Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela'nın 1994'te yayınlanan otobiyografisinde yer alan bir sözü kullandı: "Hiç kimse bir başkasının derisinin renginden, sosyal çevresinden ya da dininden nefret ederek doğmaz. İnsanlar nefret etmeyi öğrenir ve nefret etmeyi öğreniyorlarsa, sevgi de onlara öğretilebilir. Sevgi, insan kalbine karşıtından daha doğal şekilde gelir."





Mesajın fotoğrafında ise Obama'nın 2011 yılında Maryland'deki bir kreşte bulunan çocukları selamlarken çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

ABD'li komedyen Ellen Degeneres'in 2014'te Oscar Ödülleri'nden çektiği selfinin yer aldığı tweet'i ise 3 milyon 400 binden fazla retweet alarak Twitter tarihinin 'en fazla retweet edilen tweet'i' rekorunu elinde tutuyor.