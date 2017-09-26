Kota dostu Twitter Lite uygulaması yayında!

Sadece Android platformda yer alan Twitter Lite, daha çok bağlantının yavaş olduğu Asya, Afrika ve Latin Amerika bölgelerindeki kullanıcılar için geliştirdi. 3G ve 2G bulunan bölgelerde oldukça başarılı olan uygulama, az veri kullanımıyla yükleme sürelerini düşürmeye yardımcı oluyor.



TechCrunch’ın uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada daha yavaş mobil ağlar ve veri paketlerinin pahalı olmasından dolayı Filipinler’de test edilmeye başlandığını açıkladı. Uygulamanın henüz test aşamasında olduğunu ve diğer ülkelerde denenip denenmeyeceğine henüz karar verilmediği belirtildi. Uygulamada kullanıcılar isterse fotoğraf ve videoların gösterimlerini kapatabilecek.



Twitter’ın normal uygulamasına göre %30 daha hızlı olan Twitter Lite, %70 oranında ise veri tasarrufu sağlıyor. Uygulama depolama alanı düşük olan akıllı telefonlar içinde yaklaşık 3 MB yer kaplayacak. Ugulama yalnızca Android 5.0 ve üstü sürümlerde çalışacak.