 Tweet atmak için 280 karakter nasıl kullanılacak

Geçtiğimiz günlerde Twitter bugüne kadar tweet atarken kota koyduğu 140 karakterin üstüne çıkarak Twitter kullanıcılarının artık 280 karakter kullanabileceğini açıkladı. Twitter 280 karakterin denemesini yaptı ancak bazı kullanıcılar hâlâ 280 karakter kullanamıyor.

Peki 280 karakterli tweet nasıl atılacak?

- tweetdeck.twitter.com adresine giderek Twitter hesabınız üzerinden giriş yapın.

-Yeni tweet at bölümüne gidin ve hesabınızın üstüne sağ tıklayıp“incele” deyin.

-Sağda açılan menünün üst bölümünde yer alan “Sources” kısmına tıklayın.

-Sources bölümüne tıkladıktan sonra” Snippets” bölümünü seçin ve oradan da “New Snippets” bölümüne tıklayın.

-Açılan menüye gist.github.com sitesinden tweetdeck-limit-override.js raw dosyasını yükleyin.

-Siz de 280 karakterli tweet atabilirsiniz.

Twitter’ da 280 karakter kullanmanın başka bir yolu var mı?

Twitter’ da 280 karakterli tweet atmanın tweetdeck.twitter.com sitesinden yapılan ayarlamadan başka bir yolu daha var. 280 karakterli tweet için daha kolay bir yol sadece TweetDeck in #280 Characters uzantısını tarayıcınıza eklemek. Bu uzantı sayesinde de artık 280 karakterli tweet atabilirsiniz.