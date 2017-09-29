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    Hürriyet >Teknoloji>Tweet atmak için 280 karakter nasıl kullanılacak?

    Tweet atmak için 280 karakter nasıl kullanılacak?

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 14:29 | Son Güncelleme:

    Twitter geçtiğimiz günlerde 140 karakter kotasını 280 karaktere yükseltti. Ama hâlâ kullanıcılar 280 karakter kullanamıyor. Peki 280 karakterli tweet nasıl atılacak?

    Geçtiğimiz günlerde Twitter bugüne kadar tweet atarken kota koyduğu 140 karakterin üstüne çıkarak Twitter kullanıcılarının artık 280 karakter kullanabileceğini açıkladı. Twitter 280 karakterin denemesini yaptı ancak bazı kullanıcılar hâlâ 280 karakter kullanamıyor.

     Peki 280 karakterli tweet nasıl atılacak?

    tweetdeck.twitter.com adresine giderek Twitter hesabınız üzerinden giriş yapın.

    -Yeni tweet at bölümüne gidin ve hesabınızın üstüne sağ tıklayıp“incele” deyin.

    Tweet atmak için 280 karakter nasıl kullanılacak

    -Sağda açılan menünün üst bölümünde yer alan “Sources” kısmına tıklayın.

    Tweet atmak için 280 karakter nasıl kullanılacak

     -Sources bölümüne tıkladıktan sonra” Snippets” bölümünü seçin ve oradan da “New Snippets” bölümüne tıklayın.

    Tweet atmak için 280 karakter nasıl kullanılacak

    -Açılan menüye gist.github.com sitesinden tweetdeck-limit-override.js raw dosyasını yükleyin.

    -Siz de 280 karakterli tweet atabilirsiniz. 

     Tweet atmak için 280 karakter nasıl kullanılacak

    Twitter’ da 280 karakter kullanmanın başka bir yolu var mı?

    Twitter’ da 280 karakterli tweet atmanın tweetdeck.twitter.com sitesinden yapılan ayarlamadan başka bir yolu daha var. 280 karakterli tweet için daha kolay bir yol sadece TweetDeck in #280 Characters uzantısını tarayıcınıza eklemek. Bu uzantı sayesinde de artık 280 karakterli tweet atabilirsiniz.

    Etiketler: Twitter , Tweet , 280 Karakter , TweetDeck
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