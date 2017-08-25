Tutuklanan Beşiktaş taraftarları tahliye edildi

Konyaspor-Beşiktaş maçında “Nuriye ve Semih yaşasın” pankartı açtıkları gerekçesiyle tutuklanan Beşiktaş taraftarları serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde 10 Beşiktaş taraftarı tutuklanmış, bunlardan ikisi geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

Bugün, tutukluğu devam eden 8 taraftar tahliye edildi.

CHP’Lİ VEKİL DUYURDU

Taraftarların tahliye haberini CHP Ankara Mileltvekili Ali Haydar Hakverdi duyurdu. Hakverdi, sosyal medya hesabından “Mücadelemiz sonuç verdi ‘Nuriye ve Semih Yaşasın’ pankartı nedeni ile tutuklanan Beşiktaş taraftarları şu an tahliye oluyor” bilgisini paylaştı.