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    Tutuklanan Beşiktaş taraftarları tahliye edildi

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 00:18Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 00:19

    Konyaspor-Beşiktaş maçında “Nuriye ve Semih yaşasın” pankartı açtığı gerekçesiyle tutuklanan Beleştepeli taraftarların tamamı serbest bırakıldı.

    Konyaspor-Beşiktaş maçında “Nuriye ve Semih yaşasın” pankartı açtıkları gerekçesiyle tutuklanan Beşiktaş taraftarları serbest bırakıldı.

    Geçtiğimiz günlerde 10 Beşiktaş taraftarı tutuklanmış, bunlardan ikisi geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

    Bugün, tutukluğu devam eden 8 taraftar tahliye edildi.

    CHP’Lİ VEKİL DUYURDU

    Taraftarların tahliye haberini CHP Ankara Mileltvekili Ali Haydar Hakverdi duyurdu. Hakverdi, sosyal medya hesabından “Mücadelemiz sonuç verdi ‘Nuriye ve Semih Yaşasın’ pankartı nedeni ile tutuklanan Beşiktaş taraftarları şu an tahliye oluyor” bilgisini paylaştı.

    Etiketler: Beşiktaş , Ali Haydar Hakverdi , Semih Özakça
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