Tuttuğunuz Bitcoin olsun

1- Bitcoin raporu açıklandı. Neye dikkat çekildi?

a-Bunlar sanal

b-Kendi dijital paramızı üretmemiz lazım

c-El konulması zor

d-Milli sermaye internete saçılıyor

e-Arkasında Japonlar var

2- MHP Lideri Devlet Bahçeli talimat verdi, o dernek kapatıldı. Hangi dernek?

a- İYİ Dernek

b-Ülkücü İşçiler Derneği

c-Milliyetçi Çalışma Derneği

d-Devlet Bahçeli Hayranları Derneği

e-Birleşik Ülkü Ocakları Federasyonu

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ilk kez konuştu. Ne dedi?

a- Aday olmayı düşünmüyorum

b-Aday olabilirim

c-Bu konuda son kez konuşuyorum

d-Ben niye aday oluyor muşum?

e-Seçime daha çok var

4- Metin Hara, Adriana Lima’dan ayrıldınız mı sorusuna ne yanıt verdi?

a- Böyle mi sorulur?

b- Ayrılsak da beraberiz

c- Ayrılmam sarılırım hayallere

d- Ben bir bilim insanıyım

e- Nefesimiz kuvvetli

5- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 no’lu KHK’ya yönelttiği eleştirilere gelen tepkileri yanıtladı. Ne dedi?

a- Sözlerimi oraya buraya çekmenin anlamı yok

b- Sözlerimi geri alamam

c- Sözüm senettir

d- Ben sözümü söyledim

e- Sözümü milletten sakınmam

6- Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, Liverpool’lu Coutinho’yu Barcelona’ya gitmemesi için uyardı. Neden?

a-Havası güzel değil

b-Siyasi durumu netameli

c-Veriler çok yüksek

d-Brezilyalılara iyi davranmıyorlar

e-Forma renkleri çirkin

7- Seçim ittifakı için acele edilmemesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine nasıl devam etti?

a-Acele işe şeytan karışır

b-Son dakika yapılan ittifaklar daha sağlıklı olur

c-Sürece kimse limon sıkmasın

d-Her şeyin bir zamanı var

e- Herkes ayağını yorganına göre uzatsın



8- Tunus’tan ne ithal etmemiz gündemde?

a- Tavşan

b- Zeytinyağı

c- Fındık

d- Tütün

e- Buğday