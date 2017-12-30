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Hürriyet Pazar Haberleri
HÜRRİYET PAZAR
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Pazar>Tuttuğunuz Bitcoin olsun

    Tuttuğunuz Bitcoin olsun

    Mehmet İREN
    30.12.2017 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Yılı at yarışı gibi Bitcoin grafiği takip ederek kapatıyoruz. Bu kadar gündem olan bir konunun raporlanmasının vakti geldi de geçiyordu bile. Yılın son haftasında gözümüz oradayken kulağımız da yılın aşkında bir gerginlik olup olmadığını dinliyordu.

    1- Bitcoin raporu açıklandı. Neye dikkat çekildi?
    a-Bunlar sanal
    b-Kendi dijital paramızı üretmemiz lazım
    c-El konulması zor
    d-Milli sermaye internete saçılıyor
    e-Arkasında Japonlar var

    Tuttuğunuz Bitcoin olsun

    2- MHP Lideri Devlet Bahçeli talimat verdi, o dernek kapatıldı. Hangi dernek?
    a- İYİ Dernek
    b-Ülkücü İşçiler Derneği
    c-Milliyetçi Çalışma Derneği
    d-Devlet Bahçeli Hayranları Derneği
    e-Birleşik Ülkü Ocakları Federasyonu

    Tuttuğunuz Bitcoin olsun

    3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  cumhurbaşkanlığı adaylığı ilk kez konuştu. Ne dedi?
    a- Aday olmayı düşünmüyorum
    b-Aday olabilirim
    c-Bu konuda son kez konuşuyorum
    d-Ben niye aday oluyor muşum?
    e-Seçime daha çok var

    Tuttuğunuz Bitcoin olsun4- Metin Hara, Adriana Lima’dan ayrıldınız mı sorusuna ne yanıt verdi?
    a- Böyle mi sorulur?
    b- Ayrılsak da beraberiz
    c- Ayrılmam sarılırım hayallere
    d- Ben bir bilim insanıyım
    e- Nefesimiz kuvvetli

    Tuttuğunuz Bitcoin olsun

    5- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 no’lu KHK’ya yönelttiği eleştirilere gelen tepkileri yanıtladı. Ne dedi?
    a- Sözlerimi oraya buraya çekmenin anlamı yok
    b- Sözlerimi geri alamam
    c- Sözüm senettir
    d- Ben sözümü söyledim
    e- Sözümü milletten sakınmam

    Tuttuğunuz Bitcoin olsun6- Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, Liverpool’lu Coutinho’yu Barcelona’ya gitmemesi için uyardı. Neden?
    a-Havası güzel değil
    b-Siyasi durumu netameli
    c-Veriler çok yüksek
    d-Brezilyalılara iyi davranmıyorlar
    e-Forma renkleri çirkin

    Tuttuğunuz Bitcoin olsun

    7- Seçim ittifakı için acele edilmemesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine nasıl devam etti?
    a-Acele işe şeytan karışır
    b-Son dakika yapılan ittifaklar daha sağlıklı olur
    c-Sürece kimse limon sıkmasın
    d-Her şeyin bir zamanı var
    e- Herkes ayağını yorganına göre uzatsınTuttuğunuz Bitcoin olsun

    8- Tunus’tan ne ithal etmemiz gündemde?
    a- Tavşan
    b- Zeytinyağı
    c- Fındık
    d- Tütün
    e- Buğday

     

    Etiketler: Hürriyet Pazar
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