Tuttuğunuz Bitcoin olsun

1- Bitcoin raporu açıklandı. Neye dikkat çekildi?
a-Bunlar sanal
b-Kendi dijital paramızı üretmemiz lazım
c-El konulması zor
d-Milli sermaye internete saçılıyor
e-Arkasında Japonlar var
2- MHP Lideri Devlet Bahçeli talimat verdi, o dernek kapatıldı. Hangi dernek?
a- İYİ Dernek
b-Ülkücü İşçiler Derneği
c-Milliyetçi Çalışma Derneği
d-Devlet Bahçeli Hayranları Derneği
e-Birleşik Ülkü Ocakları Federasyonu
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ilk kez konuştu. Ne dedi?
a- Aday olmayı düşünmüyorum
b-Aday olabilirim
c-Bu konuda son kez konuşuyorum
d-Ben niye aday oluyor muşum?
e-Seçime daha çok var
4- Metin Hara, Adriana Lima’dan ayrıldınız mı sorusuna ne yanıt verdi?
a- Böyle mi sorulur?
b- Ayrılsak da beraberiz
c- Ayrılmam sarılırım hayallere
d- Ben bir bilim insanıyım
e- Nefesimiz kuvvetli
5- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 no’lu KHK’ya yönelttiği eleştirilere gelen tepkileri yanıtladı. Ne dedi?
a- Sözlerimi oraya buraya çekmenin anlamı yok
b- Sözlerimi geri alamam
c- Sözüm senettir
d- Ben sözümü söyledim
e- Sözümü milletten sakınmam
6- Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, Liverpool’lu Coutinho’yu Barcelona’ya gitmemesi için uyardı. Neden?
a-Havası güzel değil
b-Siyasi durumu netameli
c-Veriler çok yüksek
d-Brezilyalılara iyi davranmıyorlar
e-Forma renkleri çirkin
7- Seçim ittifakı için acele edilmemesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine nasıl devam etti?
a-Acele işe şeytan karışır
b-Son dakika yapılan ittifaklar daha sağlıklı olur
c-Sürece kimse limon sıkmasın
d-Her şeyin bir zamanı var
e- Herkes ayağını yorganına göre uzatsın
8- Tunus’tan ne ithal etmemiz gündemde?
a- Tavşan
b- Zeytinyağı
c- Fındık
d- Tütün
e- Buğday