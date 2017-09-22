Türkmen lideri: Kerkük’e 200 PKK’lı yerleştirdiler

Kerkük’e PKK’lı yerleştirilmesinin kötü niyet göstergesi olduğunu vurgulayan Salihi, Barzani’ye de, “Eğer kendisi referandumu yapalım sonrasına bakarız anlayışı ile hareket ediyorsa, peşinen söyleyelim, bunu kabul etmeyiz” dedi. Kerkük’e belirsizliğin hâkim olduğunu belirten Salihi, şöyle devam etti:

PROVOKASYON YAPILIYOR

“Karargâhlarımızın önüne bayrak asılıyor, havaya ateş ediliyor, provokasyon yapılıyor. Buraları Türkmen toprağı ancak Irak’ta kimse yanımızda durmuyor. Araplar da referanduma karşı ama Bağdat yönetimi yanımızda durur mu, emin değiliz. Bu referandum yapılırsa boykot edeceğiz ve tanımayacağız. İnsanlar zorla sandığa götürülmek istenirse çatışma riski büyür. Ansızın bir şeyler yapılmak istenirse, Türkmenler de kendilerini savunacak yolu bulurlar.”

“Türkiye’nin MGK’da alacağı kararlar, kendisine ait olan adımlardır. İran da bazı adımlar atmaktadır. Bunlar o ülkeleri ilgilendirir.”