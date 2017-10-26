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    Türkiye’ye NATO’dan S-400 uyarısı

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 22:51 | Son Güncelleme:

    NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alma kararıyla ilgili ‘kararda bağımsızlar ama söz konusu adımın gerekli sonuçları olabilir’ ifadesini kullandı.

    Askeri kaynaklı haberleriyle bilinen Jane’s Defence Weekly haber sitesinin aktardığına göre Washington’da gazetecilere açıklama yapan Çek asıllı Pavel, Türkiye’nin NATO savunma sistemine entegre edilmeyen söz konusu alımının ‘sonuçları’ olacağını söyledi. Petr Pavel, “Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına katlanmak konusunda da bağımsızlar” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ülkelerin bu tür silah yetenekleri satın alma isteğinin ulusal bir karar olduğunu söylemişti.

    Etiketler: S-400 , gazetehaberleri
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