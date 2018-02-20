Türkiye'ye karşı milis hamlesi ne anlama geliyor?

CNNTürk ana haberde konuşan Selvi'nin yorumları şöyle:

Henüz bir resmi açıklama yok. O yüzden resmi açıklamayı beklemek gerekiyor. Çok kirli bir savaş yürütülüyor. Bir yandan propaganda savaşı yürütülüyor. Ama yayınlanan görüntülerde özellikle rejime bağlı paramiliter güçlerin, Halk Birlikleri adı verilen paramiliter güçlerin; yine YPG'nin kontrolündeki bölgelerden Halep tarafından içeriye girdiği yönünde. Zaten bunun belirtileri dün ortaya çıkmıştı.

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bu konuyu görüşmüştü. Bugün AK Parti grup toplantısında da çok kararlı açıklamalar yapmıştı. Yine bu sabah cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'kirli ve gizli pazarlıklar yürütüldü' diye dikkat çekici bir tweet'i söz konusuydu. O nedenle bu saşırtıcı olmadı. Burada Türkiye'nin kararlılığı test edilmeye çalışılıyor. Biliyorsunuz bu bölgeleri rejim, tek bir kurşun atmadan YPG'ye devremişti.

Ve YPG bu süreç içerisinde rejimin bir teklifi vardı. Afrin'i kendilerine devretmesi yönünde. İlk başlarda YPG bunu görüşmeden reddetmişti. Ancak TSK'nın etkili operasyonları üzerine yine sahayı karıştırmak kirli bir görüntü ortaya çıkartmak için YPG rejim güçlerini Afrin'e davet ediyordu. Belli ki rejim içerisinde YPG'nin de temasta olduğu, paramiliter güçler bu güçler. Ama Türkiye kararlılığının test edilmeyeceğini gösterdi ve etkili operasyon yapıldığı yönünde bilgiler geliyor.

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