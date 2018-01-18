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    'Türkiye'ye açıklama borcumuz var' demişti... ABD'ye Ankara'dan ilk yanıt!

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, "Suriye'de sınır birlikleri" planı hakkındaki haberlerle ilgili olarak, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz" sözlerine Ankara'dan ilk yanıt Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamalarını genel itibarıyla bakıldığında önemli bir beyan olarak nitelendirerek, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

    ABDden bir açıklama daha Türkiyeye açıklama borcumuz varABD'den bir açıklama daha! 'Türkiye'ye açıklama borcumuz var'

    Etiketler: Son dakika , Tillerson , ANKARA
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