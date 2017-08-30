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    Türkiye'nin konuştuğu ayıp!

    Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)-AA
    30.08.2017 - 11:56 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 12:39

    Yaz tatillerini ana vatanda geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için geldikleri Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturan Türkler’in yol kenarına attıkları çöpler, karayolları ve Edirne Belediyesi ekiplerince temizlendi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trakya gümrüklerinden son 48 saatte 18 bin 662 araçla 81 bin 986 yolcu çıkış yaptı.

    Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren Avrupa’da yaşayan Türkler’in karayoluyla dönüş yolculuğu devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak için gelen Türkler’e ait araçlar gümrük sahası dışında yaklaşık 2.5 kilometre kuyruk oluşturdu. Taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için gelen TIR araçları ise, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda da 6 kilometre kuyruğa neden oldu. Gurbetçilerin günlerden bu yana süren kuyruklarının ardından yol kenarlarına attıkları çöplermedya ve sosyal medya da büyük tepkilere neden oldu.

    Türkiyenin konuştuğu ayıp

    Uluslararası niteliğindeki Kapıkule yolu orta refüjünde biriken çöpler için karayolları ekipleri bu sabahtan itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafede bulunan çöpler karayolları ekiplerinin yanı sıra, Edirne Belediyesi temizlik ekiplerince temizlendi. Edirne Belediye Meclis üyesi Mahmut Keskin, Avrupa’ya dönen Türkler’in bıraktığıçöplerin temizlenmesinin karayolları sorumluluğunda olduğunu söyledi. Keskin, şöyle dedi:

    "Belediye Başkanımız Recep Gürkan’ın talimatıyla burada bulunan çöpleri destek vermek için temizlik çalışmalarına 12 personelle yardım ediyoruz. Karayolları ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı’ndan itibaren bizde diğer taraftan çöpleri temizliyoruz. El birliği ile kısa sürede çöpler tamamen temizlenmiş olacak."

    Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan son 48 saatte 7 bin 81 araç çıkış yaparken, Trakya gümrüklerinden toplam 18 bin 622 araçla 81 bin 986 kişinin çıkış işlemi yapıldı.

    "Kuyrukta beklemek yorucu"

    Diyarbakır'dan Almanya'ya giden Erol Ak, 3 saattir sırada beklediğini söyledi. Kuyrukta beklemenin yorucu olduğunu ifade eden Ak, "Diyarbakır'dan buraya bin 500 kilometre geldim. Bir o kadar daha yolum var. Buraya geldik, kuyrukta takılı kaldık. Güzel bir tatil geçirdik ancak dönüşü bizi yordu." dedi. Fransa'ya giden İbrahim Satılmış da ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini belirterek, "Tatilimizi bitirdik ve dönüşe geçtik. Ancak kuyrukta sorun yaşıyoruz. Bu soruna yetkililerin el atmasını istiyoruz. Kalıcı çözümler olmalı. Önümüzdeki yıllarda bunları yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

    "Kuyrukta bekleyen vatandaşlarımız çöpleri çöp kutularına atsınlar"

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da son günlerde sınır kapılarında yoğun araç trafiği yaşandığını belirtti. Kuyrukta bekleyenlerden bazılarının çöplerini refüj aralarına atması sonucu oluşan çöp birikmelerinin neden olduğu kirliliği gidermek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

    "Bizim sorumluluk alanımız olmamasına rağmen ekiplerimize talimat vererek özellikle refüjlerde neredeyse çöp yığını haline gelen bölgeleri temizletiyorum. Çünkü Kapıkule, Türkiye’nin giriş kapısı, ülkemizin vitrini, buna vicdanımız el veremez. Bir turiste bizden kaynaklanmayan bir nedenden dolayı mahcup olmaya gönlümüz razı olmaz. Bu nedenle tekrar tekrar rica ediyorum; kuyrukta bekleyen vatandaşlarımız çöpleri çöp kutularına atsınlar. Nerede yaşıyor olsak da bu vatan bizim. Çevre temizliğine lütfen dikkat edelim. Yolları açık, çöpler yerlerde değil çöp poşetlerinde, çöp kutularında olsun."

    Paris'e gitmek üzere yolda olan Ahmet Taş ise ortaya çıkan görüntünün çirkin olduğunu belirterek, "Bu çöpleri genelde tır sürücüleri atıyor. Tabii bazen gurbetçiler de atabiliyor. Bu yanlış bir şey. Ulu orta yere çöp atılmamalı. Herkes çöpünü çöp kutusuna atsın. Avrupa'da böyle bir şey yok. Şu anda da güzel bir temizlik çalışması var. Onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

     

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    Etiketler: Kapıkule , çöp , Belediye , temizlik
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