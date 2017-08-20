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    Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Doğan Akhanlı İspanya'da serbest bırakıldı

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 13:44Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 13:56

    Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, dün İspanya'da gözaltına alınan yazar Doğan Akhanlı, serbest bırakıldı. Akhanlı'nın şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını avukatı duyurdu.

    İspanya'nın Granada şehrinde tatil yapan Doğan Akhanlı, kimlik kontrolü sırasında, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

    2010 yılında hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklanarak cezaevine girmişti. Alman politikacılar, yazar ve sanatçılar o dönemde Akhanlı'nın beraat etmesi için çağrıda bulunmuş ve yazar hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmişti. Ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve Akhanlı hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yeniden dava açılmıştı.

    Etiketler: Doğan Akhanlı , ispanya , kırmızı bülten
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