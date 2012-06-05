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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Haberler >Advertorial>Türkiye'nin En Sevilen MarkasÄ± Nokia'da* DeÄŸiÅŸim Senesi!

TÃ¼rkiye'nin En Sevilen MarkasÄ± Nokia'da* DeÄŸiÅŸim Senesi!

BU BÄ°R Ä°LANDIR
05.06.2012 - 09:34 | Son GÃ¼ncelleme:

2011'de akÄ±llÄ± telefon stratejisini yenileyen Nokia, Microsoft ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸinde emin adÄ±mlarla ilerliyor. 2012 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde Windows Phone iÅŸletim sistemli Nokia Lumia serisi Ã¼rÃ¼nler Ã¼lkemizde de satÄ±ÅŸa sunulacak. Nokia TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡iÃ§ek Uyansoy Ä°can, Nokia'nÄ±n yeni stratejisi, vizyonu ve TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan geliÅŸmeleri aktardÄ±. Ä°can, sosyal aÄŸlarÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karan Lumia serisinin akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±mÄ±na yepyeni bir yaklaÅŸÄ±m getireceÄŸini ve kullanÄ±cÄ±larÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± daha eÄŸlenceli kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Nokia ve Microsoft iÅŸbirliÄŸi ve Nokia'nÄ±n Windows Phone platformu stratejisi hakkÄ±nda bilgi verebilir misiniz? /images/100/0x0/55ea3537f018fbb8f8716aa9

2011 Åžubat ayÄ±nda yeni akÄ±llÄ± telefon stratejimizi ve Microsoft iÅŸbirliÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±k. Bu stratejiye uygun olarak Windows Phone platformunda farklÄ± ve yenilikÃ§i bir akÄ±llÄ± telefon portfÃ¶yÃ¼ yaratmaya odaklanÄ±yoruz. TÃ¼m dÃ¼nyada Ã§ok gÃ¼zel yorumlar alan Nokia Lumia 900, 800, 710 ve 610 da bu iÅŸbirliÄŸinin en iyi Ã¶rnekleri. Nokia Lumia Ã¼rÃ¼n ailesi, sosyal medya ve e-posta deneyimi, fotoÄŸraf, donanÄ±m, pil Ã¶mrÃ¼ ve tasarÄ±m olarak
gerÃ§ekten Ã§ok geliÅŸmiÅŸ bir akÄ±llÄ± telefon deneyimi sunuyor. Ãœlkemizde sosyal aÄŸlar yoÄŸun olarak kullanÄ±lÄ±yor. Lumia cihazlarda bulunan People Hub uygulamasÄ± ile rehberinizdeki tÃ¼m kiÅŸilerin Facebook, Twitter, Linkedin hesaplarÄ±na tek ekrandan kolayca ulaÅŸmanÄ±z ve takip etmeniz mÃ¼mkÃ¼n. 2012'de Nokia Lumia serisi cihazlarÄ± TÃ¼rkiye'de de kullanÄ±cÄ±larÄ±mÄ±za sunmayÄ± planlÄ±yoruz. ABD'de satÄ±ÅŸ rekorlarÄ± kÄ±ran Lumia 900, Las Vegas'ta dÃ¼zenlenen CES 2012 teknoloji fuarÄ±nda en iyi telefon seÃ§ildi ve 13 tane Ã¶dÃ¼l aldÄ±.

YÄ±llardÄ±r TÃ¼rkiye'nin en sevilen markasÄ± olmayÄ± nasÄ±l baÅŸardÄ±nÄ±z? Â Â Â

MediaCat dergisi ile Ipsos KMG araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ araÅŸtÄ±rmada Nokia, 2011'de de TÃ¼rkiye'nin en sevilen markasÄ± seÃ§ildi. 2007'den itibaren yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada her yÄ±l tÃ¼m kategoriler arasÄ±nda 1 numaradaki yerimizi koruyoruz. TÃ¼keticilerin zihinlerinde marka algÄ±sÄ± yaratmak oldukÃ§a uzun bir yatÄ±rÄ±m. OluÅŸan marka sadakatini korumak ise rekabetÃ§i ortamda bir hayli emek gerektiriyor. "Lovemarks" araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nda 4 yÄ±ldÄ±r en sevilen marka seÃ§ilmemiz, tÃ¼keticilerle uzun vadeli, etkili ve sÃ¼rekli iletiÅŸim kurmamÄ±zÄ±n sonucudur. Bunun yanÄ± sÄ±ra Nokia'nÄ±n gÃ¼venilir, dayanÄ±klÄ±, kaliteli, yenilikÃ§i ve Ã§evreci marka kimliÄŸi, en sevilen marka seÃ§ilmemizi destekleyen nedenler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

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Mobile World Congress'de tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Nokia 808 PureView TÃ¼rkiye'de ne zaman satÄ±ÅŸa sunulacak? 41 MP'li kamerasÄ± tÃ¼keticilere ne gibi bir avantaj saÄŸlayacak? Bu serinin devamÄ± olacak mÄ±?

Temmuz ayÄ± iÃ§erisinde Ã¼lkemizde satÄ±ÅŸa sunulmasÄ± planlanan Nokia 808 PureView, yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ 41 megapiksel sensÃ¶r, Carl Zeiss mercek ve Nokia'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi over-sampling teknolojisini bir araya getiriyor. Bu, standart Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klerde netlikten Ã¶dÃ¼n vermeden zoom yapabilmek ve yedi piksellik bilgiyi bir piksele sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak suretiyle hayal edebileceÄŸiniz en net gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ elde edebilmek anlamÄ±na geliyor. Daha aÃ§Ä±k bir Ã¶rnek vermem gerekirse bu telefon ile Ã§ektiÄŸiniz herhangi bir fotoÄŸrafÄ± dilerseniz bir billboard kadar bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸekilde basabilirsiniz. Nokia, Ã¶zel Nokia PureView teknolojisiyle Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ deneyiminde bir ilk gerÃ§ekleÅŸtirerek yeni bir endÃ¼stri standardÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼sÃ¼ oldu. AkÄ±llÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ teknolojilerinde bir devrime Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden 41 MP kameraya sahip Nokia 808 PureView da bu yÄ±lÄ±n merakla beklenen Ã¼rÃ¼nlerinden. Bundan sonra da PureView gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ teknolojisi baÅŸka Nokia cihazlarÄ±nda da sunulmaya devam edecek.


AkÄ±llÄ± telefonlarla birlikte hayatÄ±mÄ±za binlerce uygulama girdi. Uygulamalara nasÄ±l bir ilgi var, Nokia MaÄŸaza ile ilgili TÃ¼rkiye'deki verileri paylaÅŸÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

Ãœlkemizde cep telefonu kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n uygulamalara yoÄŸun bir ilgisi var. Nokia MaÄŸaza'da Ã¼lkemizden haftada indirilen uygulama sayÄ±sÄ± 3,5 milyonu, ÅŸimdiye kadar Ã¼lkemizden indirilen toplam uygulama sayÄ±sÄ± ise 150 milyonu geÃ§ti. TÃ¼rkiye, Hindistan ve Ã‡in'in ardÄ±ndan dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, Avrupa'da ise birinci sÄ±rada yer alÄ±yor. Ãœlkemizden geliÅŸtirici firmalarÄ±n uygulamalarÄ±na dÃ¼nyadan da yoÄŸun talep var. TÃ¼rkiye'de, /images/100/0x0/55ea3537f018fbb8f8716aad
TÃ¼rk uygulama geliÅŸtiricilerin uygulamalarÄ±nÄ±n Uzak DoÄŸu'dan Amerika'ya dÃ¼nyada 80'den fazla Ã¼lkede yoÄŸun olarak indirildiÄŸini
gÃ¶zlemliyoruz. TÃ¼rkiye'de Nokia MaÄŸaza'dan en Ã§ok indirilen uygulamalarÄ±n ilk beÅŸinde Whatsapp ve Facebook gibi global uygulamalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yerli uygulamalar da yer alÄ±yor. Ä°lk 5 uygulama ÅŸÃ¶yle: Whatsapp, Mackolik, Facebook Chat, Atom Bebek, Ä°BB Trafik.


Sosyal medya herkesin yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± bir alan. Nokia'nin bu mecrada uzun ve kÄ±sa vadedeki hedefleri nelerdir?

Nokia TÃ¼rkiye sayfasÄ± en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen sayfalardan biri olarak kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. Facebook sayfamÄ±z toplam 1,2 milyon Ã¼ye sayÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ± ve TÃ¼rkiye'nin Facebook'taki en bÃ¼yÃ¼k 3. hayran sayfasÄ± oldu. Biz, Facebook'u mÃ¼ÅŸterilerimiz ile doÄŸrudan iletiÅŸime geÃ§mek, takipÃ§ilerimizin hayatÄ±nÄ± eÄŸlenceli kÄ±lmak iÃ§in bir kÃ¶prÃ¼ olarak kullanÄ±yoruz. AyrÄ±ca Nokia TÃ¼rkiye Facebook sayfasÄ±na Ã¼ye olanlar, Nokia ile ilgili son geliÅŸmelerden ve kampanyalardan haberdar olabiliyor ve yarÄ±ÅŸmalara katÄ±labiliyorlar.

* Metinde belirtilen araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re.

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