Türkiye’den Portekiz’e 9650 kilometre yol yürüdü!

Yürüyüş yapmanın bedene, zihne ve ruha iyi geldiği bilinen bir gerçek. Ancak 26 yaşındaki ABD’li Chris Lemanski, bunu bir adım ileri götürerek tam 18 ay yürüdü. Chris’in ilk durağı ise İstanbul’du...



Chris Lemanski'nin Türkiye'den başladığı yolculuk tam 18 ay sürdü.

İstanbul’dan yola çıkan maceraperest Amerikalı’nın yolculuğu 15 Ekim 2017’de Portekiz’de son buldu. Yolculuk ise 1,5 yıl sürdü.

Chris, birikimleri sayesinde yola düştü ve yolda ukulele çalarak geçimini sağladı. Yolculuğu süresince blog sayfasından paylaşımlar da yapan Chris, buradan gelen bağışları da kabul etti.



ABD'li maceraperest, gittiği yerlede ukulele çalarak geçimini sağladı.

Lonely Planet sitesine konuşan Chris, “Başta en çok zorlandığım şey, otobanlarda nasıl yürüyeceğimi öğrenmek ile ayaklarımın ağrısına aldırış etmemeyi öğrenmek oldu” dedi.

Chris şöyle konuştu: “Bir kez ‘rahatsız olmaya’ alışık hale gelince, tüm zorluklar gitti. Fiziksel zorluklardan keyif almaya başladım. Bu noktadan sonra yaşadığım en büyük zorluk, ne olursa olsun hiçbir şeyi ciddiye almama yöntemiyle zihinsel egzersizler yapmaktı. Beni en çok rahatlatan düşünce, ‘Şu an başıma gelecek en kötü şey, korkunç bir kazada ölmek. Ancak endişelenecek hiçbir şey yok çünkü zaten ölmüş olacaksın. O zaman neden endişelenesin?’”



Genç adam, yola çıkacaklar için şunu söylüyor: “Korkunun ve bilinmezliğin sizi ilk adımı atmaktan alıkoymasına izin vermeyin.”

Yeni hayatı ve yeni yaşam biçimiyle çok mutlu olan Chris, önceden nasıl bir hayat yaşadığını hayal bile edemiyor. Yürümenin mutluluğun anahtarı olduğunu düşünen genç adam, benzer sorunlara sahip herkese de bunu tavsiye ediyor ve ekliyor: “Korkunun ve bilinmezliğin sizi ilk adımı atmaktan alıkoymasına izin vermeyin.”



Chris Lemanski, başta yolculuktan ve yola çıktığı için kendinden nefret ettiğini aktardı.

Chris şöyle devam ediyor: “Yapmanız gereken tek şey en kötü senaryoya hazır olmak ve birçok kez yolculuktan nefret edeceğinizi kabul etmek. Bu sırada yola çıktığınız için kendinizden de nefret edebilirsiniz ancak bu hisler 10 kilometre kadar yürüdükten sonra kayboluyor. Bilerek yavaş seyahat etmek, tıpkı odaklanarak bir kitabı okumak gibi. Bitirmeniz daha uzun sürebilir fakat detaylar ve aldığınız dersler hayatınız boyunca sizle kalacaktır.”

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