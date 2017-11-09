Türkiye'den önemli füze imzası... S-400'lerden vazgeçilecek mi?

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Karargahı'nda, basın mensuplarına, Savunma Bakanları Toplantısı ve ikili görüşmelerine yönelik açıklamalarda bulundu.



ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de bir araya geldiğini anımsatan Canikli, "Görüşmede NATO ile ilgili konuların yanı sıra ağırlıklı olarak Irak ve Suriye'deki gelişmeler ve PKK'nın Suriye kolu PYD ile ilgili hususları ayrıntılı bir şekilde görüşme, değerlendirme ve kanaatlerimizi aktarma imkanı bulduk." diye konuştu.



FRANSA VE İTALYA İLE FÜZE İŞBİRLİĞİ

NATO'nun Avrupa kanadının iki önemli ülkesinden Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinott ile de üçlü görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Canikli, görüşmede Fransa Savunma Bakanlığı, İtalya Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında savunma işbirliğine ilişkin niyet beyanı imzaladıklarını hatırlattı.



Bakan Canikli, şunları söyledi: "Bu niyet beyanıyla Türk-Fransız ve İtalyan firmalarının iştiraki ve EUROSAM Konsorsiyumu kapsamında hava ve füze savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak konusundaki işbirliğini artırmak üzere bu niyet beyanı imzalandı. Bu da son derece önemli. S-400 hava savunma sisteminin yanında yine SAMP-T füze sistemlerinin daha iyi, bir üst modelinin bu ülke firmalarıyla birlikte geliştirilmesi, Türkiye'de birlikte üretimi ve kullanılmasını içeriyor. Bu alandaki eksiklerimizi de büyük oranda giderecek ve yerli, milli imkanlarla hava savunma sisteminin oluşumuna katkı sağlayacak olan bir proje."



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğünü belirten Canikli, "Suriye, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere ve yine Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendirme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.



Açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanı Canikli, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile görüştü, DEAŞ'la mücadele konulu toplantıya katıldı.