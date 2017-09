Türkiye’deki kullanıcılar verilerini yeterince korumuyor

Dijital cihazlarımızı seviyoruz fakat yine de güvenliği göz ardı eden tehlikeli hareketlerle onları riske atabiliyoruz. Kaspersky Lab’ın yaptığı ve Türkiye’yi de kapsayan yeni bir araştırma, insanların verileri konusundaki çelişkili tutumlarını ortaya çıkardı. Siber suçluların oluşturduğu tehdidin farkında olsalar da, insanların davranışları verilerini gerektiği gibi koruyamadıklarını gösteriyor.

Yapılan araştırmaya göre, insanların büyük bir kısmı ellerinde bulundurdukları bilgilerin güvenlik tehdidi altında olduğunun farkında. Araştırmaya Türkiye’den katılanların dörtte üçü (%75) siber suçluların ve hackerların verileri için bir risk oluşturduğunu kabul ediyor ve yine bir o kadar kişi de (%73) zararlı yazılımların yüksek riskli bir tehdit olduğunu söylüyor. Dikkat çeken nokta ise, insanların veri güvenliği konusundaki endişeleri ile değerli verilerini korumak konusunda aldıkları (ya da daha doğrusu almadıkları) önlemler arasındaki çelişki.

Endişe verici bir şekilde, katılımcıların yarısından çoğu cihazlarını bir şifre ile korumuyor. Şifre kullananların oranı, akıllı telefonlar için %46, tabletler için %36 ve bilgisayarlar için %40. Dahası, bazı insanlar verilerini korumak için hiç bir önlem almıyor (tabletler için %22, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için %13). Siber suçluların ve zararlı yazılımların oluşturduğu tehdit birçok insan tarafından verileri için bir yüksek bir risk olarak görülse de, araştırmaya göre Türkiye’deki kullanıcıların sadece %10’u cihazlarında bir güvenlik çözümü kullanıyor.

Bunun yanı sıra, dikkatsiz davranışlar ve bu davranışların veriler özelinde yarattığı risk konusundaki algı arasında da bir kopukluk görülüyor. Kullanıcıların %42’si, dikkatsizliklerinin veri güvenliğini riske atabileceğini kabul ediyor, fakat geçmişte ne şekilde veri kaybettikleri sorulduğunda da, her beş kişiden biri (%20) verilerini yanlışlıkla kendilerinin sildiğini itiraf ediyor. Cihazları zarar gördüğü için veri kaybı yaşayanların oranı ise %25.

En sevilen veriler söz konusu olduğunda, dijital cihazlarda saklanan fotoğraflar ve videolar birçok kişi tarafından en değerli ve yeri doldurulamaz veri türleri olarak görülüyor. Fakat akıllı telefonlarda saklanan bu veriler de kaybolabiliyor – kullanıcıların %27’si bunun daha önce başlarına geldiğini belirtiyor. Araştırmaya göre, bilgisayar kullanıcılarının %24’ü ve tablet kullanıcılarının ise %13’ü aynı tecrübeyi yaşamış.

Kaspersky Lab Tüketici İşleri Birimi Başkanı Andrei Mochola, “Her gün kullandığımız dijital cihazlarda sakladığımız değerli veriler hak ettikleri şekilde korunmuyor. Hatıralarımızı ve çeşitli bilgileri cihazlarımıza güvenerek emanet ediyoruz, fakat ne cihaz kullanırsak kullanalım, güvenlik önlemlerimizin günümüz şartlarına ayak uydurması çok önemlidir. En önemli verilerimizi çeşitli cihazlara emanet etmek, daha sağlam ve güvenilir bir yaklaşım gerektirir. Ancak bu şekilde tüm zayıf noktalar giderilebilir ve istek dışı kazaların önüne geçilebilir” diyor.

Cihazlarındaki değerli verileri korumak adına kullanıcıların alabileceği basit bazı önlemler bulunuyor. Verilerin buluta yedeklenmesi, cihazlardan silinmeleri durumunda her an her yerden erişimi mümkün kılıyor. Hassas verileri şifrelemek, cihazları ve uygulamaları parolalarla korumak, cihazlar yanlış ellere geçtiğinde verilere erişimi zorlaştıracaktır. Güvenli ve benzersiz parolalar oluşturup saklamak konusunda parola yönetici programlara başvurulabilir.