TÜRKİYE LİDER MARKA ÖDÜLLERİ TÖRENİ MUHTEŞEM BİR GECEYLE SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ’’Yılın Plastik Ürünler Üretici Markası’’ seçilen Bplas’ın ödülünü Gökçen Group Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen aldı.

Gökçen ödül konuşmasında;’’Bplas’ın benim için önemli bir yeri var. İş hayatımda ilk kurucu ortak olduğum bir şirket. Sıfırdan başlayıp, çok iyi bir yere getirdik.Bu sene gençlerde yavaş yavaş şirketimize katılmaya başladı 161.yılımızda artık 6. nesile devrediyoruz. Dolayısıyla bu ödülü gençlere ve çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum’’ dedi.

Adeta ünlü yağmurunun yaşandığı geceye katılımın çok yüksek olduğunu belirten Strong Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek ‘‘Kısa sürede organize ettiğimiz Türkiye Lider Marka Ödülleri töreni her yönüyle muhteşem oldu. Törene katılan misafirlerimizin gösterdiği ilgi ve beğeni, yorgunluğumuzu hafifletti. Gördüğümüz ilgi 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız törenimiz için güçlü bir motivasyon kaynağı olacak’’ dedi.

Törenin düzenlenmesine büyük katkı sağlayan TARBİGEM Genel Başkan’ı Fuat Kukut ‘‘Türk ekonomisinde fark yaratan, liderliğe koşan başarılı markalarının yanında sanat dünyasının önemli isimlerinin ödüllendirildiği Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’ne destek vermekten oldukça mutluyuz. Böylesi zor bir dönemde iş ve sanat dünyasına verilen ödüllerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve ödül alan markaları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Törende, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle ‘’Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’’ ödülünü Murat Ünalmış, ‘‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’’ ödülünü ise Hercai dizinde Reyhan karakterine hayat veren Ebru Şahin aldı.

Sinan Çalıkoğlu’nun ‘‘Yılın En İyi Komedi Oyuncusu’’ ödülünü kucakladığı törende, Furkan Palalı, ‘‘Yılın En İyi Romantik Komedi Oyuncusu’’, Burak Serdar Şanal ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu’’, Vildan Atasever ‘‘Yılın Başarılı Kadın Oyuncusu’’, Murat Kekili ‘‘Türk Rock Müziğine Katkı Ödülü’’nü aldı.

’’YILIN FİNANS SEKTÖRÜ KADIN LİDERİ’’ MEKSA YATIRIM’DA Kİ BAŞARISIYLA VESİLE ŞARLIOĞLU’NUN OLDU

Uzun yıllar CEO’luğunu ve Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürdüğü Meksa Yatırım’ı sektörünün ilk sıralarına taşıyarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların tercih ettiği bir yatırım danışmanlık şirketine dönüştürerek sektörün en iddialı kurumlarından biri haline getiren Vesile Şarlıoğlu, Türkiye Lider Marka Ödüllerinde ’’Yılın Finans Sektörü Kadın Lideri’’ ödülünün sahibi oldu.

Törende şıklığı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çeken, Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su arasında gösterilen Meksa Yatırım CEO’su Vesile Şarlıoğlu;‘‘ Bu ödülü ekibim adına alıyorum, onların sayesinde bu noktadayım. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞİRKETLER GRUBU’’ ÖDÜLÜ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 2 DEV YATIRIMLA AYDIN UÇKAN ŞİRKETLER GRUBU’NUN

İş dünyasının, özellikle de kozmetik sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim olan Aydın Uçkan; yatırım yılı ilan ettiği 2019’da Avrupa’nın en büyük üç firması içinde yer alan Multipak Ambalaj ile piknik malzemeleri ve kullan at ürünlerinde yükselen bir değer olan Ece Piknik şirketlerine yatırım yaptı.

Bu 2 dev yatırımla Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın En iyi Çıkış Yapan Şirketler Grubu’’ ödülünü alan Aydın Uçkan;’’ Tek kullanımlık sofra takımlarından, plastikten kâğıda kadar Türkiye’de ilk defa üretim yapan şirketler topluluğuyuz. İnsanların hayatlarını kolaylaştırıyoruz ve aynı zamanda çevreye de çok saygılıyız. Deterjan kullanmıyor, suyu da kirletmiyoruz… Sizden de rica ediyoruz lütfen kullandığınız atıkları atmanız geren yerlere atınız’’ dedi.

‘‘YILIN EN İYİ DOĞA TURİZMİ TESİSİ’’ DERGİZ TATİL KÖYÜ

‘Göğe Komşu Topraklardaki Eviniz’ sloganıyla Derla Grup’un Artvin’de hayata geçirdiği Dergiz Tatil Köyü, Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın En İyi Doğa Turizmi Tesisi’’ seçildi. Ödül, Derla Grup adına yatırım ve yönetim danışmanı Gökhan Gündüz’e verildi.

Gündüz ödülü alırken’’ Bu gecede lider markaların arasında olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Derla Grup Yönetim Kurulu Başkanı Levent Dervişoğlu ve Genel Müdürümüz Gizem Dervişoğlu tarafından Artvin’e kazandırılan Dergiz Tatil Köyümüz ilk yılında bu ödüle layık görüldü, bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Göğe Komşu Topraklardaki Eviniz Dergiz Tatil Köyüne herkesi bekliyoruz’’ dedi.

‘‘OPTİK SEKTÖRÜ LİDER İŞ ADAMI’’ ÖDÜLÜ OPTİK SEKTÖRÜNE SUNDUĞU KATKILARLA EROL HARBİ’NİN OLDU

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurduğu Opak Lens’i Türkiye'nin en büyük lens ve cam deposu haline getiren Erol Harbi, sektörün gelişimi ve insanların göz sağlığı konusunda bilinçlenmesi için yaptığı demokratik eylemlerle Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘‘Optik Sektörü Lider İş Adamı’’ ödülüne layık görüldü.

Gecede ödülünü alan Erol Harbi;’’ Öncelikle bu güzel ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Sevgili ortağım dostum Turgay Çoşkun’a da her zaman bana destek verdiği ve yanımda olduğu için teşekkür ediyorum. Ülkeler 2 şekilde işgal edilir birisi topla tüfekle ikincisi de maalesef ekonomik olarak… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir lafı vardır, "Hattı Müdafaa Yoktur, Sathı Müdafaa Vardır" o satıh tüm vatan toprağıdır. İşte biz iş adamlarının yapması gerekende ekonomik olarak ülkemize kurulan tehlikelerle mücadele etmektir. Ben hep gençlere örnek olmaya çalıştım, inşallah örnek olabilmişimdir. Ne mutlu Türküm diyene’’ dedi





‘‘YILIN YAT MARKASI’’ YAKALADIĞI İHRACAT BAŞARISIYLA BEGÜM YATÇILIK’IN OLDU

Uluslararası otoriteler tarafından dünyanın en iyi 10 yat acentesi arasında gösterilen Begüm Yatçılık, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer alarak Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde ‘‘Yılın Yat Markası’’ ödülünü kazandı.

Begüm Yat’ı kurup dünyanın en iyi 10 yat acentesi arasına çıkarmayı başaran Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu törende ödülünü alırken;’’ Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu değerli ödülü tüm mesai arkadaşlarım ve şirketim adına almaktan gurur duyuyorum’’ dedi.





‘‘YILIN HAVACILIK-SAVUNMA DANIŞMANLIK-EĞİTİM MARKASI’’ KDEDEC DANIŞMANLIK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Uçak Helikopter Teknisyeni Olarak çalışma hayatına başlayan ve yurt dışında birçok önemli projede stratejik görevler üstlenen Kemal Çiyrak; edindiği bilgi ve tecrübeyi sektöre kazandırma adına Kdedec Danışmanlık ve Eğitim Şirketini kurdu.

TAI, ASELSAN, TURKISH TECHNIC, CES COMPOZIT gibi savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren şirketlere AS9100 Kalite Yönetim Sistemleri kuran, kalifiye eleman yetiştirilmesi için danışmanlık ve eğitimler veren Kdedec Danışmanlık, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde ‘‘Yılın Havacılık-Savunma Danışmanlık-Eğitim Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan Kemal Ciyrak;’’ Ülkemiz kalite konusunda lisesi ve üniversitesi olmayan bir ülke. Savunma ve havacılık sanayisinde yatırım yapmış, bu ülkeye destek veren şirketlere bizde bu sistemi kurarak bu alandaki belgeleri almaları için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aldığımız bu ödülün değeri ve kıymeti çok önemli bizim için. Bize bu değeri ve ödülü veren herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘YILIN ÇELİK KAPI MARKASI’’ PORTAL ÇELİK KAPI

‘‘Dünyaya Açılan Kapı-Portal Çelik Kapı’’ sloganıyla Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa gibi dünyanın pek çok ülkesinde geniş ürün yelpazesiyle global bir çelik kapı markası olmayı başaran Portal Çelik Kapı, üstün üretim teknolojisi ve yenilikçi ürünleriyle Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Çelik Kapı Markası’’ ödülünü aldı.

Şirketin ödülünü alan Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler;’’ Bu anlamlı ve güzel ödülü emeğini hiçbir zaman esirgemeyen 120 kişilik emekçi kardeşlerim adına alıyorum. Bu ödülü bize layık gören herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.





‘‘YILIN TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ MARKASI’’ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE YATIRIMLARIYLA SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ’NİN

İnsanların daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi vizyonuyla 2014 yılında Sakarya’da organik gübre üretimiyle çalışmalarına başlayan Süpersol, 2017 yılında İzmir’de hayata geçirdiği son teknoloji tesisleriyle sektöründeki konumunu daha da güçlendirdi.

Sektöre sunduğu katkı ve Ar-ge yatırımlarıyla Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Tarımsal Biyoteknoloji Markası’’ seçilen Supersol Biyoteknoloji’nin ödülünü alan Eralp POLAT;’’ Kurucu ortağımız Rafel De Toledo’ya ve şirketimizin diğer ortaklarına Türkiye’ye, Türk tarımına ve Türk çiftçisine gelecek nesillere daha iyi topraklar ve daha sağlıklı bir nesil bırakmak adına bu yatırımı yaptıkları için çok teşekkür ediyorum ve bu ödülü onlar adına alıyorum’’ dedi.







‘‘YILIN KİTABEVİ & KIRTASİYE MAĞAZASI’’ ÖDÜLÜ KIDEMLİ’NİN OLDU

Pendik, Güzelyalı, Bağcılar ve Sefaköy olmak üzere 4 merkez şubeyle hizmet veren, İstanbul'un en büyük kitabevi konumundaki Kıdemli Kitabevi & Kırtasiye, kitapseverlerin aradığı tüm kitapları en uygun fiyata bir arada bulabileceği mağazalarında, keyifli bir alışveriş ortamı sunuyor

Sınav kitapları, okula yardımcı kaynak kitaplar, roman, çocuk kitapları, kırtasiye ve teknoloji ürünleri, oyuncak, ofis ürünleri gibi 100 binin üzerinde ürün çeşidiyle hizmet veren Kıdemli Kitabevi & Kırtasiye, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Kitabevi & Kırtasiye Mağazası’’ ödülünün sahibi oldu.

Gecede ödülünü alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selim VARICI;’’ Bundan 20 yıl önce ilk şubemizi açtığımızda sloganımız herkes kitap okusun oldu. Amacımızda Türkiye’de eğitime katkı sağlamak ve kitapseverlerin sayısını arttırmaktı. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul’un en büyük kitabevi olarak Bağcılar, Pendik, Sefaköy ve Güzelyalı olarak 4 merkez şubemizle hizmet veriyoruz. İstanbul’un en büyük kitabevini İstanbullu kitapseverlerle buluşturduk. Amacımız içinde kütüphanesi ve çocuk oyun alanları olan dünyanın en büyük kitabevini de Türkiye’mize kazandırmak olacaktır. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.