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    Türkiye kökenli vekil sayısı azaldı

    Ekrem SAĞIR
    16.10.2017 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi’ne seçilen Türkiye kökenli milletvekili sayısı, 3’ten 2’ye düştü. Yeşiller adayı Belit Onay ile SPD adayı Alptekin Kırcı, yeniden meclise girdi.

    SAKSONYA Eyalet Meclisi’ne ikinci kez Yeşiller milletvekili olarak girmeyi başaran Belit Onay, “Yeşiller olarak daha iyi bir sonucu bekliyorduk ama olmadı. Koalisyonu kurtarmak isteyen seçmen, son genel seçimde tarihinin en kötü sonucunu alan SPD’ye destek verdi. Bu da doğal olarak bizde kan kaybına sebep oldu. AfD’nin meclise girmesi, meclisteki siyasi iklimi ciddi şekilde etkileyecek, hatta zehirleyecektir. SPD-Yeşiller koalisyonu olmazsa FDP ile görüşmelere başlanacaktır” dedi.
    Türkiye kökenli gençlerin siyasete ilgi göstermediğini belirten Belit Onay, şöyle dedi:
    “Bir önceki dönem Türkiye kökenli milletvekili olarak üç kişiydik. Bu sayımızın artması gerekirken ne yazık ki SPD’li Alptekin Kırcı ile iki kişi seçilebildik. Hep birlikte gençlerimizi ilgi duydukları siyasi partiler içerisinde çalışmalar yapmalarına her türlü desteği vermeliyiz, onları yönlendirmeliyiz. Elbette ki siyasi partiler de göçmen gençlerine daha çok fırsat tanımalılar.”
    SPD’nin Türkiye kökenli adayı Deniz Kurdu ile Yeşiller adayı Ercan Kılıç ise seçilemedi.

    Etiketler: Aşağı Saksonya
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