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    Türkiye güzelinin polislere açtığı davada karar

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 08:06 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 08:10

    2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün, üzerine araba sürerek yaralanmasına yol açan eski eşi Mustafa Yüksel'in yargılandığı davada, delilleri eksik şekilde toplayarak görevlerini ihmal eden görevli polisleri ihbar etti. Yargılanan memurların kusuru bulunmadığına hükmeden mahkemenin beraat kararı kesinleşti.

    Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Sinem Sülün'ün eski eşi Mustafa Yüksel ve ailesine karşı açtığı davalarda yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Sülün'ün eski eşi ve ailesi yatak odasındaki prize böcek yerleştirip, Sülün'ün özel hayatının gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanmış, eski eş ve ailesi hapis cezasına çarptırılmıştı.

    ÜZERİNE ARABA SÜRDÜ

    Yargılama sürecinde Mustafa Yüksel, eski eşi Sinem Sülün'ün üzerine araba sürerek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanmaya başlanmıştı. İddiaya göre polisler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini eksik şekilde tutanağa geçirdi.

    'YETERLİ DELİL YOK, BERAAT'

    İki polis hakkında "Görevi kötüye kullanma suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan polisler kasıtlı olarak suç işlemediklerini kaydetti. Mahkeme, görevli polislerin görevi kötüye kullandıklarına dair yeterli delil olmadığını belirterek, iki polisin beraatına karar verdi.

    Etiketler: Türkiye Güzeli , Sinem Sülün , MAHKEME
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