Türkiye’de 400 mağazaya ulaştı

BUGÜN Türkiye’nin 70 ilinde 400 farklı satış noktasında müşterilerine hizmet veren Yataş, büyümeye devam ediyor. Yeni yatırımlarla sektörde öne çıktıklarını dile getiren Yataş İcra Kurulu Başkanı Serdar Kitapçı, “Yeni satış kanalına yoğunlaştık. İlk dağıtım kanalımız Yataş Bedding. İkinci dağıtım kanalımız ise Enza Home adını taşıyor” dedi.

TÜKETİCİLERE daha sağlıklı ürünler sunmak için yatırımlarına devam eden Yataş, Türkiye’de 70 ilde 400 satış noktasına ulaştı. Yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini açıklayan Yataş İcra Kurulu Başkanı Serdar Kitapçı, “2 farklı satış kanalına yoğunlaştık. İlk dağıtım kanalımız Yataş Bedding. İkinci dağıtım kanalımız ise Enza Home adını taşıyor” diye konuştu. Yatırımlara devam ediyor Yataş olarak satış kanallarına sürekli yeni yatırımlar yaptıklarını anlatan Serdar Kitapçı, şunları söyledi: “Konusunda uzman ve kendi kulvarında her ihtiyaca cevap verebilecek şekilde çözümlenmiş 2 farklı satış kanalına yoğunlaştık. İlk dağıtım kanalımız Yataş Bedding. Bugün tüketicimizde çok güçlü olan yatak üreticisi algısını, yatak dendiğinde akla gelen ilk marka olmamızı değerlendirerek yeni nesillerde de aynı güçlü algının devam edebilmesini sağlamak amacıyla perakende gücümüzü artırmaya karar verdik. Bunun içinde yatak ve uyku dünyası ürünlerinin satışını yaptığımız satış noktalarımızın bu algıyı destekleyecek tarzda olması yönünde çalışmalarımızı yürüttük. Yataş Bedding mağazaları içerisinde sadece yatak, uyku

ekipmanları ve ev tekstili ürünleri bulunan mağazalardır.” Enza Home da yenilik var Yapılan çalışmaların bununla da sınırlı olmadığını dile getiren Serdar Kitapçı, şöyle konuştu: “İkinci dağıtım kanalımız ise Enza Home adını taşıyor. Sektörün perakende ayağında, mobilya ve oturma grubu ürünlerimizin yer alacağı yeni bir konsept bu. İlk pilot mağazalarını kendimiz açarak konseptin denemesini yaşadık ve bu dönemde de konseptin bayilerde

uygulamasına aktif şekilde geçmiş bulunuyoruz. 250 milyon TL’lik yatırım Şu an süregelen tüm Yataş Puffy’ler ve Yataş Home’lar iki yıl içinde yeni konsepte döndürülecek. Yeni açılacak her mağazamız da bu iki yeni konsept üzerinden ilerleyecek. Ayrıca anahtar teslim projeler ile de son tüketici satışlarımıza ek olarak, projeli ve toplu satışlar noktasını da üst seviyeye getirtmeye odaklanacağız. İhracat noktasında da kendimize daha iyi bir yer belirlememiz gerekiyor. Irak’ta gerçekleştirdiğimiz hamlemiz de bu konuya ne denli önem verdiğimizin bir kanıtı.” Türkiye’deki mobilya sekötrü hakkında da bilgi veren Serdar Kitapçı, “Yataş’ın 1987 kuruluşundan bugüne kadarki dönem içerisinde yaklaşık toparlamamız gerekirse 20 yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 11-12’lik kısmı Yataş çatısı altındaki markalarımıza yaptığımız reklam ve dağıtım kanalları yatırımlarımız 250 milyon TL civarındadır. Fabrika, arge ve teknoloji yatırımları hariç. 2010 yılı satış ciromuz 146 milyon TL. Türkiye’de malzeme ve işçilik kalitesi yüksek. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle ticari yönden ve kaynak alternatifleri yönünden avantajlara sahip. Genç popülasyonun dünya ülkelerine oranla Türkiye’de yüksek olması pazarın geniş ve haraketli olmasını sağlıyor. Ayrıca genç pazar dolayısıyla yeniliklere açık bir tüketici grubuna sahibiz” diye konuştu. Sleep to Live ile

daha sağlıklı uykular

- Yatak ve uyku ürünlerimizde uyku sağlığı ve teknolojisini sahiplenmek istiyoruz. Bu pazarda son teknoloji en ileri ürünleri tüketicilerimizle bir araya getirmeye çalışıyoruz.

- 1.5-2 sene kadar önce Amerika’da 105 senelik bir yatak firması olan Kingsdown’un alt markası Sleep to Live ile çalışma kararı aldık. Sleep to Live firmasının kendisine ait bir uyku merkezi var.

- Bütün araştırmalarımızı, ürünlerimizi bu merkezle beraber geliştiriyoruz.

- Hayatımızın uzun bir bölümünü yatakta geçiriyoruz fakat yatak alışverişini yaparken hiçbir matematiksel ya da somut bir dataya dayanarak yapmıyoruz.

- En fazla tam ortopedik yatak diyoruz ama tam anlamıyla ne ifade ettiğini bilmiyoruz. Hatta bazen ergonomi ile karıştırıyoruz.

- Dünyada 6 milyon kişinin uyku verileri üzerinde yapılan araştırmalar sonucu geliştirilen test cihazına uzanarak, cihazın sorduğu kişisel ve uyku alışkanlıklarınıza ait soruları cevaplandırıp, ölçümünüz cihaz tarafından yapıldıktan sonra, vücut tipinize en uygun yatağın hangisi olduğunu net şekilde öğreniyorsunuz. Sleep To Live ve ölçüm sistemi sayesinde tüketicilerimizin yatak alım tecrübesini rahatlatacak, somut sonuca ulaşmalarını sağlayacak bir yöntem sunuyoruz.



Yataş’ın tarihi

- Yataş’ın temelini oluşturan Süntaş A.Ş, 1976 yılında kurulmuş Anadolu’nun ilk sünger fabrikası oldu.

- 1979 yılında tesis yatırımlarını büyüterek, süngerin yanı sıra süngerli yatak üretimine de başladı.

- 1981 yılında yaylı yatak üretimi, 1987 yılında ev tekstili ürünleri, 1993 yılında (sofabed) yataklı kanepe ve koltuk takımları üretimine başlayarak, ürün gamını geliştirmiş ve markamıza olan güveni, zengin hizmet anlayışı ve kalitesiyle pekiştirdi.

- Şirketimiz, 1988 yılında Türkiye’de sektörünün perakende mağazacılık sistemini başlattı, 1996 yılında da sektöründe halka açılan ilk firma oldu.” ? Sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olan Yataş, bugün Kayseri

ve Ankara’daki 3 fabrikası, 1360 çalışanı ve 400 satış noktasıyla hizmet vermekte.

Koltukta rahat oturum önemli



Mobilyada rahatlık ve özgün, akıllı tasarımı tüketiciye vermeye çalıştıklarını anlatan Yataş İcra Kurulu Başkanı Serdar Kitapçı, “Yatak ürünündeki bilgi ve tecrübelerimizi rahatlık olarak oturma gruplarımıza aktarıyoruz.

Koltuklarımızda rahat oturum, fonksiyonerlik ve ergonomiyi ön planda tutuyoruz. Modüler mobilya da modern ve şık, özgün tasarımlarla fonksiyonerliği birleştiriyoruz. Tüketicilerimiz genelde her ne kadar ayrı odalarda

kullanılan ürünler de olsa mobilyalarında bir uyum arıyor. Bunun için koleksiyonumuzda renkleri, kumaşları seçerken yatak odasında, yemek odasında ve oturma grubunda ahenk sağlamasına önem gösterdik.’’

Kalite bizim için ön planda



SEKTÖRDE yenilik ve kaliteye önem verdiklerini anlatan Serdar Kitapçı, şu bilgileri verdi: “Yataş tüketicinin modern ve güvenilir bulduğu markalardan biridir. Tüketicimiz her yaptığımız üründe alışık olduğu Yataş kalitesini bir standart olarak beklemekte. Bu marka algımız için çok güçlü bir pozisyon olduğu gibi çalışmalarımızda ve yaptığımız işlerde de büyük bir sorumluluktur. Dolayısıyla markamızın sürekliliği açısından kaliteden ödün vermemek

en önde gelen prensibimiz.

Evlilik sezonunda en çok ne satıyor



YATAŞ markası yatak ile bütünleştiğinden ve Yataş markası Türkiye’de yatak sağlığı ve teknolojisinde güvenilirliğini kanıtlandığından en çok satan ürünümüz yatak. Yataktan sonra oturma grubu ‘özellikle kanepe ve

Corners köşe takımları’ ve ev tekstili geliyor. Mart-ağustos ayları evlilik sezonu nedeniyle bu satışlar artmakta. Evlilik sezonu dışında, yazlık sezonu, okul sezonu, bayramlar gibi dönemlerde de artışlar yaşanmaktadır.



Büyük mağazalarda her ürün tek çatı altında



GÜNÜMÜZDE müşterinin değişen tercihlerini anlatan Serdar Kitapçı, “Artık büyük mağazalar, her ürüne tek çatı altında ulaşma isteği, ürün bazındaki perakendenin konsept bazında değerlendirilmesi gibi eğilimler gelişti. Biz de üretici kimliğimizle ön plana çıkmıştık şimdi perakendede ne kadar başarılı olduğumuzu göstermek istiyoruz” diye konuştu.

