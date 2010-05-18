TÃ¼rkiye bÃ¼tÃ§e eÄŸitiminde

BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± Daimi Temsilcisi Shahid Najam



AmaÃ§ yoksulluÄŸu yarÄ± yarÄ±ya azaltmak

TÃ¼rkiye, BinyÄ±l KalkÄ±nma Hedeflerinde gÃ¶sterilen hedeflerden Ã§oÄŸunu gerÃ§ekleÅŸtirme yolunda. Ancak hala ihtiyaÃ§ duyulan bir Ã§ok eksik nokta var. ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum Projesi BinyÄ±l KalkÄ±nma Hedeflerinden en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kanlardan biri olan "YoksulluÄŸun YarÄ± YarÄ±ya AzaltÄ±lmasÄ±" hedefine ulaÅŸmak iÃ§in Ã¶nemli bir katkÄ±da bulunuyor.

BinyÄ±l KalkÄ±nma Hedeflerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in harcanan ulusal ve kÃ¼resel Ã§abalar, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'inÂ Â kÃ¼resel kalkÄ±nma kolu olarak UNDP tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilmektedir. TÃ¼rkiye, BinyÄ±l KalkÄ±nma Hedeflerinde gÃ¶sterilen hedeflerden bir Ã§oÄŸunu gerÃ§ekleÅŸtirme yolunda. Ancak hala ihtiyaÃ§ duyulan birÃ§ok nokta var. ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum Projesi BinyÄ±l KalkÄ±nma Hedeflerinden en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kanlardan biri olan "YoksulluÄŸun YarÄ± YarÄ±ya AzaltÄ±lmasÄ±" hedefine ulaÅŸmak iÃ§in Ã¶nemli bir katkÄ±da bulunuyor. GenÃ§lerin sahip olacaÄŸÄ± finansal bilinÃ§ ve kiÅŸisel bÃ¼tÃ§e yÃ¶netimi becerisi, bireylerin refahÄ±nÄ± doÄŸrudan etkilediÄŸi gibi, Ã¼lke ekonomisi Ã¼zerinde de pozitif bir deÄŸer yaratacaktÄ±r.



ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi aynÄ± zamanda sekizinci hedef olarak belirlenen "KalkÄ±nma iÃ§in KÃ¼resel OrtaklÄ±klar GeliÅŸtirme" hedefiyle de uyumludur. ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum, proje ortaklarÄ±nÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± maddi ve manevi Ã§eÅŸitli imkanlarÄ± bir arada bulundurarak projenin etkinliÄŸini artÄ±rmakta ve kamu-sivil toplum-Ã¶zel sektÃ¶r iÅŸbirliÄŸinde Ã¶nemli bir model olmaktadÄ±r. Ã–zel sektÃ¶r ortaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bilgi, deneyim ve maddi destekler projenin kalkÄ±nma etkisini gÃ¼Ã§lendirmektedir.

PARAMI YÃ–NETEBÄ°LÄ°YORUM PROJESÄ° DANIÅžMA KURULU TOPLANDI



ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum DanÄ±ÅŸma Kurulu ToplantÄ±sÄ± 19 Ocak 2010 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸinde Ankara'da gerÃ§ekleÅŸtirildi.



ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi danÄ±ÅŸma kurulu toplantÄ±sÄ±na proje ortaklarÄ± ile beraber T.C. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Strateji GeliÅŸtirme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, T.C. Merkez BankasÄ± Strateji GeliÅŸtirme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, T.C. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Orta Ã–ÄŸretim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã‡Ä±raklÄ±k ve YaygÄ±n EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, T.C. Devlet BakanlÄ±ÄŸÄ±, YapÄ± Kredi ve Ziraat BankalarÄ±ndan temsilciler katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi tanÄ±tÄ±ldÄ±. Proje uygulamalarÄ±nÄ±, hedeflerini ve hazÄ±rlanan mÃ¼fredatÄ±n iÃ§eriÄŸi DanÄ±ÅŸma Kurulunun gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine sunuldu. Verilen geri bildirimler deÄŸerlendirilmek Ã¼zere not edildi. Proje ile ilgili ilerleyen aÅŸamalarda neler yapÄ±labileceÄŸi konuÅŸuldu. Kurulun belli aralÄ±klarla toplanmaya devam etmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Habitat iÃ§in GenÃ§lik DerneÄŸi ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum Proje KoordinatÃ¶rÃ¼ Sait Ã‡etin



BaÅŸlangÄ±cÄ±ndan eÄŸitimlere kadar projeden notlar



EÄŸlenceli bir sohbet havasÄ±nda geÃ§irdiÄŸimiz mÃ¼lakatlarda eÄŸitmen adaylarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± finansal problemleri, Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ± ve finansal bilinÃ§ eÄŸitiminin neden gerekli olduÄŸu konusundaki yorumlarÄ±nÄ± dinledik.

-Â Habitat iÃ§in GenÃ§lik DerneÄŸi olarak Visa Europe ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP) ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz bir toplantÄ±da genÃ§lerin finansal bilinÃ§ ve kapasitelerini geliÅŸtirme hedefi doÄŸrultusunda uzun soluklu bir ortalÄ±k geliÅŸtirme konusunda hemfikir olduk. GenÃ§lerin saÄŸlÄ±klÄ± bir finansal yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rebilmeleri, bÃ¼tÃ§e ve paralarÄ±nÄ± yÃ¶netebilmeleri iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k.Â



- Projemizin geliÅŸim aÅŸamasÄ±nda ortak kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÃ§erik, uygulama modeli, mÃ¼fredat ve proje ismi gibi konularÄ± tÃ¼m Kent Konseyi GenÃ§lik Meclislerinin dÃ¢hil olduÄŸu Ulusal GenÃ§lik Parlamentosu ile beraber tartÄ±ÅŸtÄ±k ve geliÅŸtirdik.



- GenÃ§lerin Ã¶nerileriyle ÅŸekillenen fikirlerimizi proje ortaklarÄ±mÄ±z ve projede bizlere destek olan uzman eÄŸitmenimiz Ahmet Buldam ile birlikte deÄŸerlendirerek projenin taslak mÃ¼fredatÄ± ve uygulama biÃ§imini ÅŸekillendirdik.



-Â ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum Projesi'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ankara Ofisi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen, TC BaÅŸbakanlÄ±k Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n da resmi ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi proje baÅŸlangÄ±Ã§ toplantÄ±sÄ± ve sonrasÄ±ndaki kamuoyu lansmanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan projemizin resmi olarak baÅŸlamasÄ±yla birlikte internet Ã¼zerinden duyurularÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik ve projemizin detaylarÄ± konusunda baÅŸta 81 ildeki GenÃ§lik Meclisleri'ndeki genÃ§ler olmak Ã¼zere tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bilgilendirdik.



- Pilot uygulama yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda sadece 60 eÄŸitmen yetiÅŸtirecek olmamÄ±z sebebiyle eÄŸitmenlerimizi kapsamlÄ± mÃ¼lakatlar gerÃ§ekleÅŸtirerek seÃ§me kararÄ± aldÄ±k. EÄŸitmen adaylarÄ± iÃ§in Ã¶n test formlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±yla beraber KasÄ±m ayÄ± iÃ§erisinde eÄŸitmen baÅŸvurularÄ±nÄ± aÃ§tÄ±k ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi gerÃ§ekleÅŸtirdik. 2009 KasÄ±m ayÄ±nÄ±n sonundan 2010 Ocak ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±na kadar olan yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk aylÄ±k sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde uzman eÄŸitmenimiz Ahmet Buldam ile beraber proje illerine giderek ve internet Ã¼zerinden toplam 132 eÄŸitmen adayÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k.Â



- Â EÄŸitmen adaylarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde onlarÄ±n genÃ§lik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ilgileri, proje iÃ§in motivasyonlarÄ±, iletiÅŸim becerileri ve finansÂ algÄ±larÄ±nÄ± deÄŸerlendirdik. EÄŸlenceli bir sohbet havasÄ±nda geÃ§irdiÄŸimiz mÃ¼lakatlarda eÄŸitmen adaylarÄ±mÄ±zÄ±n kendi ya da Ã§evrelerindeki insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± finansal problemleri, problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ± ve finansal bilinÃ§ eÄŸitiminin neden gerekli olduÄŸu konusundaki yorumlarÄ±nÄ± dinledik. MÃ¼lakatlar sonucunda 17 proje ilinden 30 kadÄ±n 30 erkek olmak Ã¼zere toplam 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ genci projemizin eÄŸitmeni olarak belirledik.



-Toplumun tÃ¼m kesimini ilgilendiren bÃ¶ylesi hayati bir problemin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne ortak olmak iÃ§in akranlarÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m motivasyon ve enerji ne kadar Ã¶nemli bir konu Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha anlamamÄ±za yardÄ±mcÄ± oldu.

DPT Sosyal SektÃ¶rler ve Koordinasyon Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmaz Tuna



Avrupa'daki en genÃ§ nÃ¼fus oranÄ±na sahibiz



Ãœlkemizde 15-29 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki genÃ§ sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 19 milyon olup bu rakam toplam nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k % 27'si. SÃ¶z konusu oranla TÃ¼rkiye, Avrupa'da genÃ§ nÃ¼fusun toplam nÃ¼fusa oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu Ã¼lke konumunda. Bu yÃ¶nÃ¼yle genÃ§lik Ã¼lkemiz aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir demografik fÄ±rsat penceresi. Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± (DPT) Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, genÃ§ nÃ¼fusun bu Ã¶zelliÄŸini ve cinsiyet alanÄ±ndaki eÅŸitsizlikler, eÄŸitime eriÅŸimde yaÅŸanan gÃ¼Ã§lÃ¼kler, iÅŸgÃ¼cÃ¼ne, ekonomik, sosyal ve siyasal hayata katÄ±lÄ±mda yaÅŸanan zorluklar gibi genel olarak ifade edilebilecek sorunlarÄ±nÄ± dikkate alÄ±yor. Bu Ã§erÃ§evede DPT kalkÄ±nma planlarÄ±, orta vadeli programlar ve yÄ±llÄ±k programlarda gerekli tedbirleri alÄ±yor, mevzuat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ veriyor, proje ve programlara kaynak aktarÄ±yor ve uluslararasÄ± kuruluÅŸlarla ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunuyor. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda temel amaÃ§ "dÃ¼ÅŸÃ¼nme, algÄ±lama ve problem Ã§Ã¶zme yeteneÄŸi geliÅŸmiÅŸ, yeni fikirlere aÃ§Ä±k, AtatÃ¼rk ilkelerine baÄŸlÄ±, demokratik deÄŸerleri benimsemiÅŸ, milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã¶zÃ¼msemiÅŸ, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rleri yorumlayabilen, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± topluma duyarlÄ± ve Ã¶zgÃ¼ven ve sorumluluk duygusu geliÅŸmiÅŸ insanlar" yetiÅŸtirmek.



GENÃ‡LERÄ° DESTEKLEYÄ°CÄ° PROGRAMLAR



IX. KalkÄ±nma PlanÄ±'nda, Orta Vadeli Program ve yÄ±llÄ±k programlarda genÃ§lerin aileleriyle ve toplumla iletiÅŸimlerini daha saÄŸlÄ±klÄ± hale getirecek, Ã¶zgÃ¼venlerini geliÅŸtirecek, yaÅŸadÄ±klarÄ± topluma aidiyet duygusu ve duyarlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±racak, karar alma sÃ¼reÃ§lerine katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± ve ÅŸiddete, zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klara yÃ¶nelmelerinin Ã¶nlenmesini saÄŸlayacak tedbirler alÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â AmaÃ§, genÃ§ler iÃ§in fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi saÄŸlanmasÄ± ve genÃ§lerin iÅŸgÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nda deneyim kazanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±cÄ± programlar geliÅŸtirilmesi.



Ã‡OCUKLAR, Ã–ZÃœRLÃœLERÂ VE YOKSULLAR



Ã–zÃ¼rlÃ¼ler, Ã§alÄ±ÅŸabilecek durumda olan yoksullar, suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar gibi dezavantajlÄ± gruplara yÃ¶nelik politikalar daÂ yine genÃ§lere yÃ¶nelik tedbirler iÃ§eriyor. AynÄ± zamanda DoÄŸu ve GÃ¼ney DoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesindeki illerde beÅŸeri sermayenin geliÅŸtirilmesi ve toplumsal bÃ¼tÃ¼nleÅŸmenin gÃ¼Ã§lendirilmesi amacÄ±yla DPT tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Sosyal Destek ProgramÄ± (SODES)'in baÅŸlÄ±ca yararlanÄ±cÄ±larÄ± genÃ§ler ve Ã§ocuklar.



DPT, ayrÄ±ca BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP) ile birlikte Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n kurumsal sosyal sorumluluk kapsamÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã¶zel olarak teÅŸvik etmekte ve bazÄ± projelerine de maddi destek saÄŸlÄ±yor. GenÃ§lere Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlamasÄ± beklenen ve on binlerce gence ulaÅŸacak olan "ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum" Projesinin yÃ¶netiminde paydaÅŸ olarak yer alÄ±yoruz. Proje ile genÃ§lerin bÃ¼tÃ§e ve borÃ§ yÃ¶netimi, finans sistemi, kaynak kullanÄ±mÄ±, finansal hak ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri gibi alanlarda alacaklarÄ± eÄŸitimlerin genÃ§lerin finansal bilinÃ§ sahibi olmalarÄ±na katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±nÄ± umuyoruz. BÃ¶ylece genÃ§ler ileriki yaÅŸlarÄ±nda yaÅŸam kalitelerini yÃ¼kseltecek Ã¶nemli bir hayat becerisi kazanacak ve daha sorumlu bireyler olarak yetiÅŸecek. AyrÄ±ca genÃ§lerin yÃ¼kselen bilinÃ§ dÃ¼zeyi toplumun genelinde finansal bilincin yÃ¼kselmesine katkÄ±da bulunacak. Proje aynÄ± zamanda Ã¶rgÃ¼n Ã¶ÄŸretim mÃ¼fredatÄ±nda bu konudaki eksiklikleri de tamamlayÄ±cÄ± nitelik gÃ¶steriyor.



AB MEVZUATINA TAM UYUM



GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, tÃ¼keticinin korunmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸi ve tÃ¼m dÃ¼nyada genel kabul gÃ¶ren sekiz temel tÃ¼ketici hakkÄ±; tÃ¼keticinin korunmasÄ±nÄ±n ekonomik ve sosyal alanlarda oluÅŸturulan politikalarda dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± zorunlu hale getirdi.



Bu konuda ilgili mevzuat 1995 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Ä°htiyaÃ§ duyulan yeni dÃ¼zenlemelerin oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla 2003 tarihinde kapsamlÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. YaÅŸanan geliÅŸmeler, TÃ¼rk tÃ¼keticisinin AB tÃ¼keticisi ile aynÄ± standartlarda korunmasÄ± ve uygulamada karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanan TÃ¼keticinin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanunda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± TaslaÄŸÄ± ise BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa sunuldu.



TÃœKETÄ°CÄ° MAHKEMELERÄ°



TÃ¼keticinin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'dan kaynaklanan uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m yerleri; TÃ¼ketici SorunlarÄ± Hakem Heyetleri ile TÃ¼ketici Mahkemeleri. TÃ¼keticinin yasalardan doÄŸan haklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmasÄ± ve bu haklarÄ±nÄ± kullanma yollarÄ± konusunda bilinÃ§lendirilmesine yÃ¶nelik olarak TÃ¼keticinin ve Rekabetin KorunmasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli kampanyalar, radyo, tv programlarÄ±, kitap, broÅŸÃ¼r, konferans, seminer vb. eÄŸitim faaliyetleri dÃ¼zenleniyor. AyrÄ±ca, tuketici.gov.tr internet sitesinde tÃ¼keticilerin sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve birÃ§ok alanda bilgilendirme ve bilinÃ§lendirmeye yÃ¶nelik konulara ulaÅŸmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼n.



KREDÄ° KARTI KANUNU



Banka KartlarÄ± ve Kredi KartlarÄ± Kanunu da tÃ¼keticilerin finansal anlamda korunmasÄ±na yÃ¶nelik birtakÄ±m hÃ¼kÃ¼mler iÃ§eriyor. Bu kanunun amacÄ±, kartlÄ± Ã¶demeler sisteminin etkin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak.Â



YukarÄ±da bahsi geÃ§en tÃ¼m bu mevzuatÄ±n tam anlamÄ±yla hayata geÃ§mesi ve istenilen ÅŸekilde uygulanabilmesi tÃ¼keticilerin haklarÄ± konusunda ve finansal anlamda ne kadar bilinÃ§li davranabildikleriyle yakÄ±ndan ilgili.



Bu baÄŸlamda Visa Europe, UNDP, Habitat Ä°Ã§in GenÃ§lik DerneÄŸi ve DPT ortaklÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum"Â projesi farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rma ve bilinÃ§li bir genÃ§ nÃ¼fus yetiÅŸtirme Ã§aba ve gayretlerine destek olmakta ve Ã¼lkemizde finans alanÄ±nda iÅŸ yapan diÄŸer Ã¶zel sektÃ¶r kuruluÅŸlarÄ±na da iyi bir Ã¶rneklik teÅŸkil ediyor.



Bu projenin farkÄ±ndalÄ±k ve bilinÃ§lendirme etkilerinin yanÄ± sÄ±ra bizim iÃ§in bir diÄŸer Ã¶nemi de kamu, Ã¶zel sektÃ¶r ve sivil toplum iÅŸbirliÄŸinde yapÄ±lÄ±yor olmasÄ±. Yine bu yÃ¶nÃ¼yle de projeyi desteklemekten memnunuz.



BÃ¼tÃ§e genÃ§ yaÅŸta Ã¶ÄŸrenilmesi gereken bir unsur

VISA EUROPE YÃ–NETÄ°M KURULU ÃœYESÄ° VE TÃœRKÄ°YE ÃœST KURULU BAÅžKANI

YAPI KREDÄ° PERAKENDE BANKACILIK GENEL MÃœDÃœR YARDIMCISI NAZAN SOMER

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Visa, ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesiyle, genÃ§lere bÃ¼tÃ§e yapmanÄ±n yararlarÄ±ndan, kredi kartÄ± kullanmaya, gelirleri dikkate alarak Ã¶deme planÄ± yapmaktan, finans sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n iÅŸleyiÅŸine kadar gerekli finansal bilgiler hakkÄ±nda eÄŸitim vererek, finansal bilinci geliÅŸmiÅŸ genÃ§ler yetiÅŸtirmeyi hedefliyor. BÃ¼tÃ§e kullanÄ±mÄ± ve parayÄ± idare etmek genÃ§ yaÅŸta Ã¶ÄŸrenilmesi gereken unsurlar. ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi genÃ§lerin ÅŸimdiden bu unsurlar hakkÄ±nda bilinÃ§lenmeleri aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸerli bir proje.Â



TÃ¼rkiye'de genÃ§ler arasÄ±nda finansal bilinci geliÅŸtirerek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ekonomiye katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi, 60 bin gence ulaÅŸma hedefi ile hareket ediyor. Biz de sektÃ¶rdeki bÃ¼yÃ¼k bankalar olarak Visa'nÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sosyal sorumluluk penceresinde birleÅŸerek topluma katkÄ±da bulunmayÄ± ve bu baÄŸlamda bireylerin yaÅŸamlarÄ±na artÄ± deÄŸer katmayÄ± hedefliyoruz.

TÃ¼rkiye'de 28 yaÅŸ altÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 35 milyon genÃ§ bulunduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek Ã§ok genÃ§ nÃ¼fuslu bir Ã¼lkede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Bu bÃ¼yÃ¼k projenin ilk senesinde 15-30 yaÅŸ arasÄ± 60 bin gence ulaÅŸÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Gelir ve istihdam rakamlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, genÃ§ler arasÄ±nda Ã¶zellikle Ã¶ÄŸretim seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¶lgelerde finansal fÄ±rsatlar ve bilgi kaynaklarÄ±ndan faydalanma konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±yor. DolayÄ±sÄ± ile projenin mÃ¼fredata eklenmesi bu bilincin TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda, tÃ¼m genÃ§lerde yayÄ±lmasÄ± genÃ§lere ulaÅŸmak adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli.



BÄ°ZLER Ä°Ã‡Ä°N DE BÃœYÃœK BÄ°R ADIM



Proje iÃ§erisindeki eÄŸitim hedefleri arasÄ±nda belki de en gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼; genÃ§lere saÄŸlÄ±klÄ± bir finansal gelecek oluÅŸturmalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretirken, diÄŸer yandan Ã¼lke ekonomisine sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma sÃ¼recine katkÄ±da bulunmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak. GenÃ§ nÃ¼fusun yeterli finansal disiplini kazandÄ±ÄŸÄ± takdirde bÃ¼tÃ§e konusunda daha planlÄ±, daha bilinÃ§li hareket edeceÄŸi ve aile bÃ¼tÃ§esine de katkÄ±da bulunacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Bu geliÅŸmelerin zamanla ekonomiyi de etkileyeceÄŸi bir gerÃ§ek. ÅžÃ¼phesiz ki ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi, binlerce gencin eÄŸitilmesini saÄŸlayarak uzun dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli bir rol oynayacak.



Ãœye banka olarak, Visa Europe'un Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde genÃ§lere yÃ¶nelik bir finansal bilinÃ§ projesi iÃ§inde yer almaktan heyecan duyuyoruz. TÃ¼rk bankalarÄ± olarak bizler farklÄ± alanlarda sosyal sorumluluk projelerine imza atÄ±yoruz. Ancak Visa Europe TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 24 Ã¼ye banka olarak, genÃ§lere yÃ¶nelik bÃ¶yle bir projeyi ortaklaÅŸa gerÃ§ekleÅŸtirmek bizler iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m. Bu projenin bankalarÄ±mÄ±zÄ±n bireysel olarak da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, tÃ¼keticileri bankacÄ±lÄ±k sistemiyle ilgili bilgilendirme ve Ã¼lkemizde finansal bilincin artmasÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za gÃ¼Ã§ katacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. SektÃ¶rce el ele vererek bu proje ile sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir toplumsal faydayÄ± da gÃ¶zetmemiz hepimizin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen bir gÃ¶rev olmalÄ±.

HABÄ°TAT Ä°Ã‡Ä°N GENÃ‡LÄ°K DERNEÄžÄ° BAÅžKANI SEZAÄ° HAZIR



BÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir genÃ§lik politikasÄ±



Ãœlkemizde 30 yaÅŸ altÄ±ndaki 37,5 milyon genÃ§ yaÅŸÄ±yor. Buna karÅŸÄ±n genÃ§ nÃ¼fusumuzun %11'inin eÄŸitimsiz, % 25,3'Ã¼nÃ¼n iÅŸsiz olmasÄ±, genÃ§lerin kiÅŸisel ve sosyal geliÅŸimi destekleyecek politika ve uygulamalarÄ±n eksikliÄŸi Ã¼lkemizin kalkÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir engel.

Habitat iÃ§in GenÃ§lik DerneÄŸi olarak 1996 yÄ±lÄ±ndan bu gÃ¼ne genÃ§lerin yerel ve ulusal dÃ¼zeyde eÅŸit ortaklar olarak kabul edilmesi, kalkÄ±nmakta olan Ã¼lkemizde daha ÅŸeffaf, hesap verebilir, ortaklÄ±ÄŸa dayalÄ± iyi yÃ¶netiÅŸim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir genÃ§lik politikasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in yerel, bÃ¶lgesel, ulusal ve uluslararasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.Â



GÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekonomi ve kaliteli bir demokrasi iÃ§in geliÅŸmiÅŸ finans sistemlerine sahip Ã¼lkelerde tÃ¼ketim kalÄ±plarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi ve Ã¶zellikle genÃ§ler arasÄ±nda farkÄ±ndalÄ±k yaratÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bizim gibi geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerde genÃ§lerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± aÅŸÄ±rÄ± veya hesapsÄ±z harcamalar sonucu ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yor.



Ãœlkemizde ve dÃ¼nyada yakÄ±n zamanda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, geniÅŸ kitleleri etkileyen krizler, finans konusunda tÃ¼keticilerin zayÄ±flÄ±klarÄ±nÄ± da aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmakta, standart eÄŸitim mÃ¼fredatlarÄ± ise bu alanda yetersiz kalmaktadÄ±r. Bu amaÃ§la 1996 yÄ±lÄ±ndan beri genÃ§lerin kapasitelerini geliÅŸtirmeyi amaÃ§layan Habitat Ä°Ã§in GenÃ§lik DerneÄŸi olarak baÅŸta genÃ§ler ve dar gelirliler olmak Ã¼zere tÃ¼m toplumda finansal bilinci yÃ¼kseltmek iÃ§in VISA, DPT ve UNDP ile ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°nanÄ±yoruz ki bu proje TÃ¼rkiye'de genÃ§ler arasÄ±nda finansal bilincin geliÅŸmesi ve tÃ¼ketim kalÄ±plarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesinde Ã¶nemli bir rol Ã¼stlenecek.



Ä°MKANI KIT OLAN GENÃ‡LER



TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda olduÄŸu gibi ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesinde de Ã¶ncelikle dezavantajlÄ± genÃ§lik gruplarÄ±na ulaÅŸmayÄ± hedefledik. Bilgiye eriÅŸimi kÄ±sÄ±tlÄ± genÃ§ler arasÄ±nda finansal bilinci geliÅŸtirmenin ve zaten kÄ±t olan kaynaklarÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n olan en etkin ÅŸekilde kullanmalarÄ± konusunda gerekli becerileri kazandÄ±rmanÄ±n bu genÃ§lerin hayatlarÄ±nÄ± olumlu ÅŸekilde etkileyeceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.

Proje pilot bir proje olarak baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tÃ¼m bÃ¶lgelerdeki genÃ§lerin sÃ¼rece dÃ¢hil edilmesine Ã¶zen gÃ¶sterildi. 7 FarklÄ± bÃ¶lgede 17 ilden 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ genÃ§le baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalarla 6.000 kiÅŸiye eÄŸitim vererek 60.000 kiÅŸiye ulaÅŸmayÄ± hedefliyoruz. BÃ¶ylelikle bir tarafta genÃ§ler arasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k bilincinin geliÅŸtirilmesini saÄŸlÄ±yoruz, diÄŸer taraftan imkÃ¢nÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± genÃ§lere akranlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile eÄŸitim vermeyi amaÃ§lÄ±yoruz.

ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum Projesi'nin gÃ¼cÃ¼, 1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP) ve BirleÅŸmiÅŸ Kentler ve Yerel YÃ¶netimler OrtadoÄŸu ve BatÄ± Asya BÃ¶lge TeÅŸkilatÄ± (UCLG-MEWA) ortaklÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Kent Konseyleri ProgramÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin 81 ilinde kurumsallaÅŸmÄ±ÅŸ ve Ulusal GenÃ§lik Parlamentosu Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisleri'nin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmenlerinden geliyor.



GenÃ§lik ile ilgili birÃ§ok projeye imza atan Ulusal GenÃ§lik Parlamentosu TÃ¼rkiye'deki en yaygÄ±n genÃ§lik platformu olarak 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana "TÃ¼rkiye'de bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir genÃ§lik politikasÄ±" oluÅŸturulmasÄ±nÄ± hedeflemektedir.



ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi kapsamÄ±nda kimisinin ilk kez, kimisinin de bu alandaki geÃ§miÅŸ tecrÃ¼besini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± 17 ildeki 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmen, Kent Konseylerinin kurumsal yapÄ±sÄ± iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. EÄŸitmen eÄŸitiminin ardÄ±ndan illerine dÃ¶nen eÄŸitmenlerimiz, kentlerindeki akranlarÄ±nÄ±n finansal kapasitelerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi hedefi ile katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n belirlenmesi, eÄŸitim salonunun ayarlanmasÄ±, teknik donanÄ±m gibi detaylarÄ± tamamÄ±yla yerel kaynaklardan saÄŸlÄ±yor. Sosyal sorumluluk ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k bilinciyle hareket eden eÄŸitmenlerimiz var gÃ¼Ã§leriyle Ã¼lke kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Kamu, Ã¶zel sektÃ¶r, sivil toplum, eÄŸitimciler ve Visa Europe Ã¼yesi bankalar biraraya geldik

ZÄ°RAAT BANKASI GENEL MÃœDÃœR YARDIMCISI SONER CANKO

Ziraat BankasÄ± olarak yaratacaÄŸÄ± toplumsal faydayÄ± dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, ParamÄ± YÃ¶netebiliyorumÂ projesi sosyal sorumluluk anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z gereÄŸi katÄ±lmayÄ± Ã¶nemli bir gÃ¶rev kabul ettiÄŸimiz ve mutluluk duyduÄŸumuz bir proje. Toplumsal bilinÃ§lenmeye yapacaÄŸÄ± katkÄ±lara inanarak yer aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ParamÄ± YÃ¶netebiliyorumÂ projesinde, toplumun kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r kesimleri ile sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, eÄŸitimciler ve Visa Europe Ã¼yesi finansal kurumlar olarak ilk kez bir araya geliyor oluÅŸumuz, projenin kapsamÄ± ve yaratacaÄŸÄ± olumlu etkinin de Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi. Proje sÃ¼recinde toplumun ilgili dinamiklerini harekete geÃ§irerek, genÃ§lere; kaynak kullanÄ±mÄ±, bÃ¼tÃ§elendirme, bÃ¼tÃ§e yÃ¶netimi bilgi ve disiplinini (kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼) vererek sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ekonominin oluÅŸmasÄ±na ve sorumlu bireyler yetiÅŸmesine katkÄ±yÄ± hedefleyen bu projeyi hayata geÃ§iren Visa'ya teÅŸekkÃ¼r ederiz.

Projede Ã¶ÄŸretilenler okullarda okutulmalÄ±

VISA EUROPE BÃ–LGE GENEL MÃœDÃœRÃœ BERNA ÃœLMAN

Visa Europe olarak TÃ¼rkiye'de uzun bir sÃ¼redir Ã§eÅŸitli finansal bilinÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± destekliyoruz. Bu sÃ¼reÃ§te yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar bize, TÃ¼rk genÃ§liÄŸinin bÃ¼tÃ§eleme ve yatÄ±rÄ±mla ilgili bilgilerinin oldukÃ§a eksik olduÄŸunu gÃ¶sterdi. GenÃ§ler, ileriye dÃ¶nÃ¼k planlar yapmak yerine, harcamalarÄ±nÄ± anlÄ±k kararlarla gerÃ§ekleÅŸtiriyor ve tÃ¼ketirken, bunun ileride doÄŸuracaÄŸÄ± sonuÃ§larÄ±n Ã¼zerinde Ã§ok da durmuyorlar.



BugÃ¼n TÃ¼rkiye'de 30 yaÅŸ altÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 37,5 milyon genÃ§ bulunuyor.Â GenÃ§lerin finansal fÄ±rsatlar ve bilgi kaynaklarÄ±ndan faydalanma konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz.Â Gelir ve istihdam rakamlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, sorun, Ã¶zellikle daha az geliÅŸmiÅŸ bÃ¶lgelerde daha da ciddi boyutlarda. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±lara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri getirebilecek Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirilmediÄŸi takdirde, Ã¼lkemizde uzun soluklu kalkÄ±nma sorunlarÄ± yaÅŸanabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.



Bu noktadan hareketle hayata geÃ§irdiÄŸimizÂ "ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum" projesinin, hem genÃ§lerimizin bireysel yetkinliklerine, hem de Ã¼lkemizin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. T.C. BaÅŸbakanlÄ±k Devlet Planlama TeÅŸkilatÄ± (DPT), BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ± (UNDP), Habitat iÃ§in GenÃ§lik DerneÄŸi, Visa Europe ve 24 Ã¼ye bankamÄ±zla birlikte genÃ§lere finansal bilinÃ§ konusunda yapÄ±lan bu yatÄ±rÄ±m ile Ã¼lkemizin ekonomik ve sosyal geliÅŸimine Ã¶nemli bir destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.



Proje kapsamÄ±nda 15 - 30 yaÅŸ arasÄ±ndaki genÃ§lerimize bÃ¼tÃ§eleme, finansal planlama ve yÃ¶netim, yolsuzluk ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ekonomi ile mÃ¼cadele, finansal bilincin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmaya katkÄ±sÄ± Ã¼zerine eÄŸitimler veriliyor. Her kesimden gencin yararlanabileceÄŸi bu eÄŸitimler sonucunda genÃ§leri finansal seÃ§enekleri hakkÄ±nda bilgi sahibi olarak tercihlerini bilinÃ§li olarak yapabilecekleri noktalara taÅŸÄ±mayÄ± hedefliyoruz.



Ekonomik kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in sadece genÃ§lerin deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n tÃ¼keticilerin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revler var. TÃ¼keticiler nakit dÃ¼nyasÄ±nda veya bir baÅŸka deyiÅŸle bankacÄ±lÄ±k sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir ÅŸekilde harcama yaptÄ±klarÄ±nda, kayÄ±tdÄ±ÅŸÄ±na elveriÅŸli bu ortamÄ±n oluÅŸmasÄ±na yol aÃ§Ä±yor. Bu da toplumsal refah aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar doÄŸurabiliyor.Â Ã–te yandanÂ tÃ¼keticiler, tasarruflarÄ±nÄ± bankacÄ±lÄ±k sistemi iÃ§inde deÄŸerlendirmediklerinde, hem kendileri potansiyel bir getiriden mahrum kalÄ±yor, hem de tasarruflar yatÄ±rÄ±mlara aktarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ekonomik geliÅŸmeler iÃ§in ayrÄ±lan krediler sÄ±nÄ±rlanÄ±yor. KÄ±saca, nakdin egemen olduÄŸu bir ekonomi, bÃ¼yÃ¼meyi devam ettiremeyen bir ekonomi halini alÄ±yor.



BugÃ¼ne kadar TÃ¼rkiye'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z finansal bilinÃ§ projeleriyle, tÃ¼keticilerin finansal alanda bilgilenmeleri ve bu konuda Ã¼lkemizde farkÄ±ndalÄ±k yaratÄ±labilmesi iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, Ã§alÄ±ÅŸmaya da devam ediyoruz.Â KatkÄ±da bulunduÄŸumuzÂ konferanslar, akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar, dernek ve vakÄ±flarla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z projeler arasÄ±nda "ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum" projesinin bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bir yeri ve anlamÄ± var. Projenin, Ã¼lkemizin dÃ¶rt bir yanÄ±na, bu alanda eÄŸitim almÄ±ÅŸ genÃ§ler tarafÄ±ndan ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor olmasÄ± ve ayrÄ±ca bir politika Ã¶nerisi arayÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ± bizleri Ã§ok heyecanlandÄ±rÄ±yor.



Bizler, proje ortaklarÄ± olarak hep birlikte bu projenin Ã§atÄ±sÄ±nÄ± kurmuÅŸ olsak da, projemizin TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in genÃ§lerin katÄ±lÄ±mÄ±na ve projeye inanmasÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Åžu anda TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak eÄŸitim veren 60 genÃ§ arkadaÅŸÄ±m, Ã¶nce eÄŸitimlerini aldÄ±lar, ÅŸimdi kendileri sahada akranlarÄ±nÄ± eÄŸitiyorlar. OnlarÄ± iÃ§tenlikle tebrik ediyorum. Bu gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar sayesinde projemizin daha ilk yÄ±lÄ±nda, on binlerce gencimize ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ediyorum.



Visa Europe olarak bu projeyle genÃ§lerimizin "ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum" diyebildiÄŸi bir geleceÄŸe doÄŸru Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yor, ve baÅŸta gÃ¶nÃ¼llÃ¼ genÃ§lerimiz olmak Ã¼zere emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyoruz.



Ben paramÄ± yÃ¶netebiliyorum, ya sen?

Finansal bilinÃ§ eÄŸitiminden geÃ§en 60 genÃ§ TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±na daÄŸÄ±ldÄ±; arkadaÅŸlarÄ±, ailesi ve yakÄ±n Ã§evresinden baÅŸlayarak Ã¶ÄŸrendiklerini topluma aÅŸÄ±lÄ±yor.

Kenan Tuncay Gaziantep



Bu projede eÄŸitmen olarak yer almanÄ±n benim iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± yaÅŸÄ±tÄ±m arkadaÅŸlarla finansal bilinÃ§ durumlarÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemek ve iletiÅŸim, sunum becerilerimi geliÅŸtirme ÅŸansÄ± bulmam oldu. GenÃ§lerin eÄŸitimlere katÄ±lÄ±m oranÄ± aÃ§Ä±kÃ§asÄ± beklediÄŸimin Ã¼stÃ¼nde. En Ã§ok ilgi Ã§eken konular haklarÄ±mÄ±z, sorumluluklarÄ±mÄ±z ve kredi kartlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na dair bÃ¶lÃ¼mler. En Ã§ok zorlayan ÅŸeyse eÄŸitimlerin geniÅŸ bir katÄ±lÄ±mcÄ± kitlesine gÃ¶re hazÄ±rlanmasÄ± ve farklÄ± gruplarÄ±n farklÄ± ilgi alanlarÄ±na sahip olmasÄ±. Bu zorluÄŸu, eÄŸitim verilecek gruba yÃ¶nelik analiz yapÄ±p eÄŸitim konularÄ±nÄ± revize ederek Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m.



Abdullah Leygara DiyarbakÄ±r



Ã–ncelikle denk bir bÃ¼tÃ§e nasÄ±l yapÄ±lÄ±r ve kartlarÄ±n iÅŸleyiÅŸini Ã¶ÄŸrendim. BilinÃ§li bir tÃ¼ketici olmam yÃ¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k geliÅŸme saÄŸladÄ±m. DiyarbakÄ±r'da eÄŸitimi verdikten sonra aslÄ±nda ne kadar Ã§ok insanÄ±n yetersiz bilgiye sahip olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Ä°lk baÅŸlarda herkes Ã¶nyargÄ±lÄ± davrandÄ± ama iÃ§eriÄŸi anlattÄ±kÃ§a ne kadar yararlÄ± olduÄŸunu farkettiler. Ä°lgilerini en Ã§ok kredi kartlarÄ± ve faiz oranlarÄ± Ã§ekiyor. Bu proje sayesinde ben artÄ±k denk bÃ¼tÃ§e yapabiliyorum. Bu eÄŸitimi herkesin almasÄ±nda yarar var. Gelin siz de katÄ±lÄ±n eÄŸitimlerimize.



Ahmet GÃ¼ler Erzurum



ArtÄ±k finansal bilinÃ§ konusunda kendimi sÃ¶z sahibi hissediyorum. Konu aslÄ±nda Ã§ok ilgi Ã§ekici ve Ã¶nemli ancak buradaki katÄ±lÄ±m konusundaki sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± genÃ§lerin; "paramÄ±z var mÄ± ki yÃ¶netelim" gibi tepkileri oluyor. Beni en Ã§ok zorlayan konu katÄ±lÄ±mcÄ± arkadaÅŸlar arasÄ±ndaki iÅŸsizler. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan biri geÃ§miÅŸte 3 kredi kartÄ±ndan borÃ§lu duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve 5 yÄ±l boyunca kendisine kart yasaÄŸÄ± gelmiÅŸ. EÄŸitimlerde Ã§ok aktifti ve sÃ¼rekli gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. EÄŸitimin bitimine yakÄ±n "kart yasaÄŸÄ±m bitince bunlarÄ± hatÄ±rlayacaÄŸÄ±m ve uygulayacaÄŸÄ±m" dedi.Â



AnÄ±l GÃ¶krenk Samsun



Yerelimde daha Ã¶nce birkaÃ§ projenin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±m. Ama iÃ§tenlikle sÃ¶ylÃ¼yorum, ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum Projesi kendime en yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m proje oldu. GenÃ§ler Ã¶nce sÄ±kÄ±cÄ± bir iÃ§erik olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek (malum finans konusu) eÄŸitime sÄ±cak bakmadÄ±lar. Fakat eÄŸitim sÄ±rasÄ±nda ve sonunda o kadar olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±k ki eÄŸitimin ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§tiÄŸini ve hedef kitlenin ne kadar doÄŸru seÃ§ildiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. FarkÄ±na vardÄ±klarÄ± yasal haklarÄ±, yaptÄ±rÄ±m gÃ¼Ã§lerinin fazlalÄ±ÄŸÄ± ve bankalarÄ±n da mÃ¼ÅŸterilerine karÅŸÄ± sorumluluklarÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmeleri en ilgi Ã§ekici konular oldu diyebilirim.



AyÅŸe Feyza Ã–zkÃ¶ylÃ¼ Bursa



EÄŸitim verirken bir taraftan da eÄŸitim verdiÄŸim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n anlattÄ±klarÄ±yla kendimi geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. EÄŸitmen olmasam baÅŸka insanlara durup dururken "BÃ¼tÃ§eni nasÄ±l ayarlÄ±yorsun, ne kadar kredi kartÄ± borcu Ã¶dÃ¼yorsun, hiÃ§ kredi aldÄ±n mÄ±" gibi sorular soramam. Konusu ne olursa olsun, genÃ§ler eÄŸitimden hoÅŸlanmÄ±yor. Bunu aÅŸmak iÃ§in eÄŸitimin arasÄ±nda kendi hayatÄ±mdan Ã¶rnekler veriyorum ya da dinleyicilerin o konudaki anÄ±larÄ±nÄ± anlatmasÄ±nÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bunlar dÄ±ÅŸÄ±nda benimle beraber her eÄŸitmenin topluluk Ã¶nÃ¼nde uzun sÃ¼re konuÅŸma yeteneÄŸinin daha da geliÅŸtiÄŸine inanÄ±yorum.



Bahar PÄ±nar Rize



Farkettim ki ben kredi kartÄ± alÄ±rken aslÄ±nda hiÃ§bir ÅŸeye dikkat etmemiÅŸim. Åžimdi en azÄ±ndan artÄ±k haklarÄ±mÄ± biliyorum ve bunlarÄ± Ã§evremdekilere anlatmam hoÅŸ. Rize'de verdiÄŸim ilk eÄŸitimimde katÄ±lÄ±m giyiydi. Bence genÃ§ler gayet ilgililer. Hatta eÄŸitimimde bÃ¼tÃ§e yapan arkadaÅŸ bile vardÄ±. Ã‡oÄŸunlukla kredi kartlarÄ±nÄ±n kolaylÄ±k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Senet, bono, Ã§ek sanÄ±rÄ±m genÃ§lere biraz uzak. Bu konularda ilgi azdÄ±.



Enis GÃ¶Ã§er Kocaeli



HiÃ§ tanÄ±mayacaÄŸÄ±m insanlarla tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldum. EÄŸitimler iÃ§in gÃ¶rÃ¼nen yerlere afiÅŸ yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz. BirgÃ¼n bir telefon geldi. Telefondaki kalÄ±n sesli bir amca. Bana afiÅŸ yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m Ã§ay ocaÄŸÄ±na gelmemi sÃ¶yledi. "Peki amca" dedim ve birkaÃ§ arkadaÅŸ gitik. Anlat derdin nedir deyince baÅŸladÄ±: "Ben Ã§iftÃ§iyim, ÅŸu kadar dÃ¶nÃ¼m tarlam var ve satmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. BurasÄ± kaÃ§ para eder ve parayÄ± ben ne yapmalÄ±yÄ±m, Ã§oluk Ã§ocuk yok, baÅŸka baÄŸ-bahÃ§em de yok" dedi. ArkadaÅŸlarla Ã¶ksÃ¼rene kadar gÃ¼ldÃ¼k... Ne yapsÄ±n Mehmet Amca, "ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum" yazÄ±sÄ±nÄ± da okuyunca, beni gayrimenkul deÄŸerleme uzmanÄ± sanmÄ±ÅŸ.



Fatma YÄ±ldÄ±z Ankara



AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu eÄŸitimin neden 30 yaÅŸÄ±na kadar verildiÄŸinden ÅŸikayetÃ§i olan kiÅŸilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m 30 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸiler de bu eÄŸitimi almak ve bilinÃ§lenmek istiyorlar. Kredi kartÄ± harcamalarÄ±nda nakit alÄ±ÅŸveriÅŸlere gÃ¶re kredi kartÄ±na yansÄ±tÄ±lan ek masraflara itiraz edebileceÄŸimizi Ã¶ÄŸrenmek Ã¶ÄŸrencilerimi en Ã§ok sevindiren konulardan biri oldu. EÄŸitimi verdiÄŸim kiÅŸiler lise Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸundan, ellerinde Ã§ok az miktarda harÃ§lÄ±klarÄ± olmasÄ± ve o harÃ§lÄ±klarÄ±n da ÅŸimdilik yÃ¶netilmeyi gerektirmediÄŸini Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸekilde ilettiler bize.Â Ancak aldÄ±klarÄ± eÄŸitimi ileride uygulamak istediklerini sÃ¶ylediler.



Furkan Ã–ksÃ¼z Bursa



AynÄ± sÄ±rada ders aldÄ±ÄŸÄ±m, beraber yemek yediÄŸim arkadaÅŸlarÄ±ma eÄŸitim verdim. Bizlere ders anlatan hocalarÄ±mÄ±zÄ±n nasÄ±l zorlandÄ±klarÄ±nÄ± anladÄ±m. Ne Ã§ok Ã§ektirmiÅŸiz onlara... Hepsinden Ã¶zÃ¼r dilerim. Dersi hikayelerle sÃ¼slemek derse olan ilgiyi yÃ¼ksekte tutmamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. EÄŸitim verirken Ã¶rnekler Ã¼zerinde durmayÄ± Ã§ok seviyorum. Ama anladÄ±m ki dozunu artÄ±rmamamÄ±z lazÄ±m. EÄŸitimde bir arkadaÅŸÄ±mÄ± kurban seÃ§tim. ArkadaÅŸÄ±ma sÃ¼rekli yeni aldÄ±ÄŸÄ± araba ile sorular sorup dersi eÄŸlenceli hale getiriyorum. Ama iÅŸi abartÄ±nca arkadaÅŸÄ±m "bilseydim almazdÄ±m dedi ve bana darÄ±ldÄ±. O gÃ¼nden beri aramÄ±z limoni...



Halil Ãœnsal Ä°stanbul



Projenin bana en Ã¶nemli katkÄ±sÄ± olarak topluluk karÅŸÄ±sÄ±nda hitap yeteneÄŸimi geliÅŸtirdi diyebilirim. BeÅŸiktaÅŸ'ta oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ±yÄ±z. BÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerdeki katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olacaÄŸÄ±nÄ±, buradaki herkesin Ã¶ÄŸreteceÄŸimiz konulardan haberdar olacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yordum. Fakat gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla, ekonomiyle ilgili bÃ¶lÃ¼mler okuyan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin bile bilmedikleri konular varmÄ±ÅŸ. KatÄ±lÄ±mcÄ±lara birer boÅŸ kaÄŸÄ±t verdim ve eÄŸitim ve eÄŸitmen hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸler yazmalarÄ±nÄ± istedim. Ä°simlerini yazmadan yazdÄ±klarÄ± yorumlar beni Ã§ok mutlu etti. O kaÄŸÄ±tlarÄ± okuyarak kendi eksiklerimi geliÅŸtirme amacÄ±ndaydÄ±m.



Hande Erdem Bursa



Bursa'dan iyi haberler var. Benim iÃ§in en Ã¶nemlisi bu proje sayesinde hakim olduÄŸum bir konu ile ilgili geniÅŸ kitlelere Ã§ekinmeden hitap etme yeteneÄŸi kazandÄ±m. "ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum" projesi genÃ§lerin keÅŸfedeceÄŸi ve Ã¶ÄŸreneceÄŸi Ã§ok fazla konuyu iÃ§inde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in katÄ±lÄ±m da beklenildiÄŸi gibi yÃ¼ksek oranda. BÃ¼tÃ§e oluÅŸturma, kredi kartÄ±nÄ±n doÄŸru kullanÄ±mÄ± ve haklarÄ±mÄ±zÄ±n bilincinde olabilmek eÄŸitimler sÄ±rasÄ±nda en ilgi uyandÄ±ran konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor.



Ä°lknur Arslan Denizli



Ã–ncelikle kendi bÃ¼tÃ§emi yapmayÄ± ve denk bÃ¼tÃ§enin bir insana saÄŸlayacaÄŸÄ± faydalarÄ± Ã¶ÄŸrendim. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitim toplantÄ±larÄ±ndaÂ da baÅŸkalarÄ±na bu meziyeti kazandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Temel mantÄ±ÄŸÄ± kavranÄ±nca aslÄ±nda zor bir ÅŸey deÄŸil. Ä°lk baÅŸta benim de finans hakkÄ±nda pek bilgim yoktu. EÄŸitim verdiÄŸimiz insanlardan geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler Ã§ok olumlu, yaklaÅŸÄ±mlarÄ± Ã§ok pozitif. Ã–zellikle de liselilerden ilgi bayaÄŸÄ± yoÄŸun. Tasarruflar, krediler ve finans sistemi ilgilerini daha Ã§ok Ã§ekiyor. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±m yok, bize verilen eÄŸitimi aÅŸan, cevaplayamayacaÄŸÄ±mÄ±z bir soruyla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m bugÃ¼ne kadar.



Ä°rem SarÄ± Antalya



Antalya'daki diÄŸer eÄŸitmen arkadaÅŸÄ±mla birlikte ilk eÄŸitimi TEGV'deki gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za verdik ve katÄ±lan 20 kiÅŸiyle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sohbet tarzÄ±nda, Ã§ok sÄ±cak bir ortam oluÅŸturduk. Ã–yle ki yemek arasÄ± verdiÄŸimiz zaman hep birlikte mutfaÄŸa inip kendi yemeÄŸimizi kendimiz piÅŸirdik. ArdÄ±ndan da kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden eÄŸitime devam ettik. Projenin asÄ±l amacÄ± dezavantajlÄ± kesimlere ulaÅŸmak ve bilgisi olmayan genÃ§lere eÄŸitim vermek. Zaten en Ã§ok ÅŸehir merkezi dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan genÃ§lerin dikkatini Ã§ekiyoruz ve doÄŸal olarak eÄŸitimlerin dÃ¼zenlenmesiyle ilgili en Ã§ok bu bÃ¶lgelerden talepler alÄ±yoruz.Â



TÃ¼rker Metin Onur Trabzon



Benim hikayem Trabzon sokaklarÄ±nda baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸ hayatÄ±na 6 yaÅŸÄ±mda seyyar satÄ±cÄ±lÄ±kla adÄ±mÄ±mÄ± attÄ±m. Bir tezgahÄ±m vardÄ± ve o tezgahta saat gibi Ã¼rÃ¼nler satÄ±yordum. YaÅŸÄ±m ilerledikÃ§e farklÄ± sektÃ¶rlerde ÅŸansÄ±mÄ± denedim ve gÄ±da toptancÄ±sÄ±, kuyumcu, nalbur, dÃ¶viz bÃ¼rosu, meyva suyu deposu gibi yerlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Lisede hayatÄ±ma farklÄ± bir kavram girdi: GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar. YÄ±llardÄ±r aynÄ± felsefeyle hayatÄ±ma devam ediyorum. HayatÄ±mÄ±n sonuna kadar da ne Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± ne de gÃ¶nÃ¼lÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ bÄ±rakabileceÄŸimi sanmÄ±yorum. "ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum" projesi iki kavramÄ± biraraya getirerek kiÅŸisel deneyimimi toplumsal faydaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmemi saÄŸlÄ±yor.



Mehmet Ã–lÃ§er DiyarbakÄ±r



EÄŸitimlere Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n yÃ¼zde 99'u geldi. EÄŸitimler sonunda bize kredi kartÄ± mÄ± vereceksiniz diye sordular. Bankadan gÃ¶revli olarak geldiÄŸimizi zannetmeleri beni ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. EÄŸitim verdiÄŸim grubun banka, kredi kartÄ± ve diÄŸer konulardaki bilgileri Ã§ok zayÄ±ftÄ±. BirÃ§oÄŸunun Ã¶ÄŸrenci kredisi dÄ±ÅŸÄ±nda bankalarla hiÃ§bir iliÅŸkisi olmamÄ±ÅŸ. Ama bu sayede kartlarÄ±n nasÄ±l iÅŸlediÄŸini, uygulamalarÄ±n neler olduÄŸunu, ne gibi haklarÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiler. Projede yer almamÄ± saÄŸlayan herkese teÅŸekkÃ¼r ederim. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n da bilgi sahibi olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã§ok hoÅŸuma gitti.



Muhammed Alpturan Van



Soru: "paramÄ±z var mÄ± ki yÃ¶netebilelim?" Ve verdiÄŸimiz cevap: "Åžu an parasÄ±z mÄ± dolaÅŸÄ±yorsun? Az da olsa belirli bir miktar cebinde... Åžunu sakÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyelim: ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi Ã§ok zengin insanlar ya da Ã§ok parasÄ± olan insanlar iÃ§in deÄŸil. AslÄ±nda az ya da Ã§ok, fark etmez. Ã–nemli olan cebimizdeki parayÄ± ne kadar yÃ¶nettiÄŸimiz ve ne kadar dikkatli harcama yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z". Tabii bu durum eÄŸitim alan insanlara ÅŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor: EÄŸitimin ne kadar ciddi bir beceri oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve bu eÄŸitimin hayatÄ± boyunca gÃ¼ndelik hayatta nasÄ±l iÅŸine yarayacaÄŸÄ±.Ama gelen herkesin bilinÃ§lendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m.



Muhammet Erkam Kocakaya Kocaeli



Akran eÄŸitimi talebin artmasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k etken. EÄŸitimleri alan katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri yayÄ±ldÄ±kÃ§a, eÄŸitim talepleri daha Ã§ok arttÄ±. En baÅŸta gÃ¼ven meselesi zorluyor insanÄ±. "Sen yapabilecek misin" tarzÄ± sorularla Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Ancak bir sosyal giriÅŸimci olarak bu sÃ¶zlerin sahiplerini piÅŸman etmek zor olmadÄ±. EÄŸitimlere "engelleri kaldÄ±rÄ±n" isimli bir bÃ¶lÃ¼m ekledim. EÄŸitimin 10 dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±n gÃ¶zlerini baÄŸlayarak takip etmelerini saÄŸladÄ±m. Bu en Ã§ok hoÅŸlarÄ±na giden etkinlik oldu ve herkes Ã¼lkemizdeki 1 milyon gÃ¶rme engelli kardeÅŸimizin yerine kendini koyma imkanÄ± buldu.



Nazmiye ArÄ±cÄ± Ä°stanbul



Finans gibi ciddi hatta yer yer "asÄ±k suratlÄ±" bir konuda deneyim paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bu denli eÄŸlenceli olabileceÄŸini daha Ã¶nce hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim. SanÄ±rÄ±m bu sÃ¼reÃ§te beni en Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtan ÅŸey bunu gÃ¶rmek oldu. EÄŸitim Ã¶ncesi organizasyon sÃ¼recinin daha zorlayÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. Az Ã§ok sivil toplum deneyimi biri olarak karar vericilerden "hayÄ±r, buna destek veremeyiz, imkÃ¢nlarÄ±mÄ±z kÄ±sÄ±tlÄ±" gibi cevaplar almak zaman zaman ÅŸevk kÄ±rÄ±cÄ±. Ama sanÄ±rÄ±m benim iÃ§in projenin en Ã¶nemli Ã§Ä±ktÄ±larÄ±ndan biri de bu: DoÄŸru olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m hususta Ä±srar etmenin Ã¶nemini kavradÄ±m. UmarÄ±m bunu alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirebilirim.



Ã–zlem KarataÅŸ Antalya



BaÅŸta kararsÄ±z olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z eÄŸitimin kendilerine ne katacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrence istekli davrandÄ±lar. En Ã§ok cebimizdeki kÄ±sÄ±tlÄ± parayÄ± en etkin ÅŸekilde nasÄ±l kullanabileceÄŸimiz ve gÃ¼ncel ekonomik sorunlarla ilgilendiler. En Ã§ok, kulaktan dolma bilgiler ve Ã¶nyargÄ±lar zorluyor. GenÃ§lerin % 50'ye yakÄ±nÄ± para biriktiremiyor. Bu eÄŸitimlerle hem kendileri bilinÃ§leniyor hem de bilgilerini aileleri ve Ã§evreleriyle paylaÅŸarak bilinÃ§lendiriyor.



RÄ±dvan Åženol Ä°stanbul



Ã–ncelikle bu projede bulunmaktan mutluluk duyduÄŸumu dile getirmek isterim. Projenin bana bÃ¼tÃ§e yapma ve yÃ¶netme konusunda oldukÃ§a katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilirim. Bu projede eÄŸitmen olduktan sonra bÃ¼tÃ§e kapsamÄ±nda eksiÄŸimi farkettim. Daha Ã¶nceden yapamadÄ±ÄŸÄ±m birikim ve tasarruf konularÄ±nda iyiye gitttiÄŸimi farkettim. BunlarÄ± insan hayatÄ±nda bir artÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Bu nedenle akranlarÄ±mÄ±n da finansal okur-yazarlÄ±k sÃ¼recine dahil olmalarÄ± bu konuda bilinÃ§lenmeleri Ã§ok Ã¶nemli. Elimden geldiÄŸince herkese bu bilinci aktarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.



Serhat Ã–zel Samsun



En Ã§ok ilgi Ã§eken konu borÃ§lar. ArdÄ±ndan haklar ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler geliyor. Birini paylaÅŸayÄ±m: EÄŸitim konularÄ±nÄ±n "Ã–deme planÄ±m" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bir Ã¶deme planÄ± oluÅŸturmamÄ±z gerekiyor, bir dinleyicinin Ã¶deme planÄ±nÄ± oluÅŸturup hangi ÅŸeylerden kÄ±sÄ±p hangilerine aÄŸÄ±rlÄ±k vermesi gerektiÄŸini, bÃ¼tÃ§esini hangi ÅŸekilde dengede tutabileceÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bunun iÃ§in tahtaya gelen dinleyicinin bÃ¼tÃ§esinde bir aÃ§Ä±k olmalÄ± ki, o bÃ¶lÃ¼m daha anlaÅŸÄ±lÄ±r olsun. Tahtaya bÃ¼tÃ§esini ayarlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek gelen arkadaÅŸÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ§esini hesapladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bÃ¼tÃ§esinin dengede olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Bu bizi olduÄŸu kadar kendisini de ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.



Sinem Tokay Trabzon



Ä°ÅŸletme Ã¶ÄŸrencisi olmama karÅŸÄ±n finans konusuna hep Ã¶nyargÄ±yla bakardÄ±m. Finans derslerinden de zevk almazdÄ±m. BÃ¼tÃ§e konusunda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸlenceli uygulamalar Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼zÃ¼nde hoÅŸ bir gÃ¼lÃ¼mseme yarattÄ±. En Ã§ok kredi sÃ¶zleÅŸmesi konusunda zorlandÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaÅŸamÄ±mda bÃ¶yle bir sÃ¶zleÅŸmeye imza atmamÄ±ÅŸ olmam dolayÄ±sÄ±yla karÅŸÄ±mdaki insanlara aktarÄ±rken sadece slayta baÄŸlÄ± kalmak istemiyordum. Ã‡eÅŸitli avukatlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m ve konuyu bankalarÄ±n kredi sÃ¶zleÅŸmesi Ã¶rnekleriyle destekledim. YaÅŸanmÄ±ÅŸ Ã¶rneklerden bir derleme sundum. BÃ¶ylece en Ã§ok ilgi Ã§eken konulardan birisi oldu kredi sÃ¶zleÅŸmesi konusu.



Åžeyda Ã–ztÃ¼rk Ankara



Bu benim katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m ilk proje. Organize olmanÄ±n sandÄ±ÄŸÄ±m kadar kolay bir iÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim ilk olarak. Bu tarz projelerde doÄŸru kiÅŸilerle temas etmenin gelecek aÅŸamalarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. EÄŸitim alanlar birbirini tanÄ±yan bir ekipse hemen ilgilerini kaybedebiliyorlar. Yeniden ilgilerini toplamak biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olabiliyor.



GÃ¼lÅŸah ArgunÅŸah Adana



KatÄ±lÄ±m gÃ¼zel fakat nedense Ã¼cretsiz olduÄŸunu duyduklarÄ±nda sanki bu eÄŸitim Ã§ok da iyi deÄŸildir mantÄ±ÄŸÄ± oluyor bazÄ±larÄ±nda. EÄŸitim gruplarÄ±nÄ±n aynÄ± profilden olmasÄ± Ã¶nemli. Ã–rneÄŸin benim ilk eÄŸitimimde lise Ã¶ÄŸrencileri, genÃ§ iÅŸadamlarÄ± gibi Ã§ok farklÄ± profiller vardÄ±. EÄŸitimi bir standartta veremiyorsunuz. Bir tarafta konuya hakim olanlar, bir tarafta Ã§ok daha basit anlatmanÄ±z gereken kiÅŸiler... EÄŸitim sonunda herkesten geri bildirimlerini bir kaÄŸÄ±da yazmalarÄ±nÄ± istedim. EÄŸitim aralarÄ±nda Ã§aldÄ±ÄŸÄ±m mÃ¼ziklerin Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu bu belirtmiÅŸler. Bunun Ã¼zerine sÄ±rf eÄŸitimlerde Ã§alacaÄŸÄ±m bir mÃ¼zik arÅŸivi hazÄ±rladÄ±m.



Emrah GÃ¼neÅŸ Malatya



Bu proje birÃ§ok konuda bende farkÄ±ndalÄ±k yarattÄ±. Bende ÅŸu sorularÄ±n cevabÄ±nÄ± bulmama yardÄ±mcÄ± oldu: Cebimde ÅŸu kadar para vardÄ± ne Ã§abuk bitti, nereye gitti? Bu para beni idare edebilecek mi? Ben nelerden kÄ±smalÄ±yÄ±m ki bu ay sonunu getirebileyim ya da nelerden kÄ±smalÄ±yÄ±m ki Ã¶rneÄŸin bilgisayar alabileyim? Kredi kartÄ±nÄ± kullanÄ±rken nelere dikat etmeliyim? Bankadan nasÄ±l faydalanabilirim? Finans sektÃ¶rÃ¼nde haklarÄ±m neler? GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamda hemen hemen herkesin dert yandÄ±ÄŸÄ± gelir gider hesapsÄ±zlÄ±klarÄ±na kÄ±sacasÄ± bireysel bazda muhasebesini yapabilme konusunda her ÅŸeyi Ã¶ÄŸreniyorsunuz.



Emine Sena KiÅŸi Ä°stanbul



GenÃ§ler sivil toplum hareketlerine daha meraklÄ±, dolayÄ±sÄ±yla aktivitelerimiz Ã§ok ilgi Ã§ekiyor. EÄŸitimi verimli olmasÄ± iÃ§in 15-20 kiÅŸilik gruplarla gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Proje, tanÄ±tÄ±mÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± herhangi bir yerde anÄ±nda ilgi Ã§ekiyor, hal bÃ¶yle olunca da katÄ±lÄ±m yÃ¼ksek. YaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n geniÅŸ bir alanÄ±nda yer alan kredi kartlarÄ± genÃ§lerin ilgisini en Ã§ok Ã§eken konu. Benim bu eÄŸitimi verdiÄŸimi bilen bir komÅŸumuzun kredi kartÄ± sorunu yaÅŸamÄ±ÅŸ olan bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± yanÄ±ma getirip sen buna bir Ã§are bulursun demesi oldukÃ§a komikti. Ben de elimden geldiÄŸi kadarÄ±yla haklarÄ± ve sorumluluklarÄ±nÄ± o kiÅŸiye anlattÄ±m.



GÃ¶khan Ã‡obanoÄŸullarÄ± Trabzon



EÄŸitim verdiÄŸim sÄ±rada sadece ÅŸu dikkatimi Ã§eki. Bir arkadaÅŸÄ±ma "kredi kartÄ± borcunun asgari tutarÄ±nÄ± Ã¶dediÄŸimizde, geri kalan borca faiz iÅŸler mi" diye sordum. ArkadaÅŸÄ±mÄ±z "hayÄ±r" cevabÄ±nÄ± verdi. Ben de bunun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledim. Fakat arkadaÅŸÄ±mÄ±z inat edip kabul etmedi, aramÄ±zda tatlÄ±-sert bir atÄ±ÅŸma oldu. Fakat ben kredi kartlarÄ±nÄ±n iÅŸleyiÅŸini anlattÄ±ÄŸÄ±mda, arkadaÅŸÄ±mÄ±z bildiÄŸinin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi ve bana taÅŸakkÃ¼r etti. Bu sayede arkadaÅŸÄ±mÄ±z "bir daha kredi kartÄ± borcumun asgari borÃ§ tutarÄ±nÄ± Ã¶dediÄŸimde, geri kalan borca faiz iÅŸlemeye devam edeceÄŸini asla unutmayacaÄŸÄ±m" dedi.



Abdullah KiremitÃ§i Ä°zmir



ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi her ÅŸeyden Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok noktasÄ±ndan gelen biz genÃ§lerin aynÄ± sorumluluk iÃ§erisinde yerellerimizde faydalÄ± olabilmek amacÄ±yla toplanmÄ±ÅŸ, bu birliktelik iÃ§erisinde uyum saÄŸlayan bir ekip olma bilinci kazandÄ±rdÄ±. 5 gÃ¼nlÃ¼k eÄŸitim sÃ¼reci boyunca eÄŸitim, gelir dÃ¼zeyi, kÃ¼ltÃ¼rel farklÄ±lÄ±klarÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p aynÄ± sorumluluk Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda iletiÅŸim halinde olmamÄ±z yÃ¶nÃ¼nde bizlere geliÅŸim saÄŸladÄ±. Ancak yine de finans sektÃ¶rÃ¼ veya Ã¼niversitelerinÂ Ä°ktisadi idari Bilimler FakÃ¼ltelerindeki Ã¶ÄŸrenciler bizi bulurken asÄ±l ihtiyaÃ§ sahibi dezavantajlÄ± genÃ§lere ulaÅŸmak daha zor.



BaÅŸak SaygÄ± Bursa



Bursa'da verdiÄŸimiz ilk eÄŸitime 20 kiÅŸilik bir katÄ±lÄ±m gerÃ§ekleÅŸti. Ancak birÃ§ok genÃ§ "parasÄ±nÄ± yÃ¶netmek" kavramÄ±ndan "servetini yÃ¶netmek" anlamÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p, kendisine fayda saÄŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek ilgi gÃ¶stermiyor. Genel olarak gelirlerinin olmasÄ± gerekenin altÄ±nda olduÄŸuna, bÃ¼tÃ§elerini asla dengeleyemeyeceklerine inanÄ±yorlar. BazÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lar eÄŸitmen olarak biz genÃ§leri gÃ¶rÃ¼nce kÄ±sa sÃ¼reli bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±lar. Daha sonra konuÅŸtuÄŸumuzda iktisat konusunda uzman kiÅŸiler bile ilgiyle dinledi.



Ezgi Ã‡elik EskiÅŸehir



Projemizin hedef kitlesi olarak beklediÄŸimiz ilgiyi hakkÄ±yla gÃ¶rÃ¼yoruz EskiÅŸehir genÃ§liÄŸinden. Bize gelen sorular eÄŸitim verdiÄŸimiz grubun, temsil ettiÄŸi eÄŸitim seviyesine gÃ¶re deÄŸisiklikler gÃ¶steriyor. Ã‡alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konudan soru Ã§Ä±kÄ±nca, karÅŸÄ±mÄ±zdakini tatmin etmeyecek, yetersiz bir cevabÄ±m varsa ya da hiÃ§bir cevabÄ±m yoksa soru sahibine aÃ§Ä±kca sÃ¶ylemeyi tercih ediyorum. Cevaplamakta zorlandÄ±ÄŸÄ±m konuda bilgileneceÄŸimi sÃ¶yleyip diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±ma danÄ±ÅŸÄ±yor, yine de yetersiz kalÄ±rsak eÄŸitmenlerimize ulaÅŸÄ±yoruz. Ä°lk eÄŸitimimin heyecanÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k potlar oldu tabii... Herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek ÅŸeyler



Faruk Ã‡avga Trabzon



VerdiÄŸimiz eÄŸitimlere beklediÄŸimizden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir ilgi var. Bazen salonlar yetersiz kalÄ±yor ve hatta bu yoÄŸun ilgi nedeniyle eÄŸitime baÅŸvuranlar arasÄ±ndan bir seÃ§im yapmak zorunda kalÄ±yoruz. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar bizim elimizde sihirli bir deÄŸnek varmÄ±ÅŸ gibi onlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± hemen oracÄ±kta Ã§Ã¶zÃ¼mlememizi istiyorlar. HiÃ§ beklenmedik bir soru ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, soruyu tekrar katÄ±lÄ±mcÄ±lara sorarak hem onlarÄ±n bu konudaki fikirlerini Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum hem de zaman kazanÄ±p soruyu doÄŸru yanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. SÃ¼rekli bu ÅŸekilde sorularla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz.



Funda Erdem Samsun



MetasÄ± para olan bir alanÄ± sorgulama ÅŸansÄ± bulduk aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitimde. Liseli genÃ§ler ilk baÅŸta "bizim kredi kartÄ±mÄ±z yok ki" gibi tepkiler gÃ¶sterseler de, eÄŸitimin sadece kredi kartÄ± Ã¼zerine olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±lar ve bÃ¼tÃ§e yapmak gibi konulara oldukÃ§a ilgi gÃ¶sterdiler. Ben psikolojik danÄ±ÅŸma ve rehberlik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisiyim, bu nedenle eÄŸitimlerde zorlandÄ±ÄŸÄ±m anlar olmuyor deÄŸil:) Bu noktada aklÄ±mÄ±za gelen ilk ÅŸey bankada Ã§alÄ±ÅŸan birkaÃ§ arkadaÅŸÄ± eÄŸitim iÃ§inde bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±na davet etmek oldu.Â

Selim KaÃ§ar, 27/Ä°zmir



KURTLAR SOFRASINA HOÅžGELDÄ°NÄ°Z Ã‡EKÄ°NMEYÄ°N LÃœTFEN BUYRUN OTURUN

2 yÄ±ldÄ±r kendi iÅŸimi yapÄ±yorum. Ä°ÅŸim reklam. Kendi iÅŸini yapmanÄ±n en zor yanÄ± sÃ¼rekli yaratÄ±cÄ± ve Ã¼retici olmak... Bu aslÄ±nda iÅŸimin hem zorlu hem de gÃ¼zel bir yanÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¼rekli okumak, sÃ¼rekli araÅŸtÄ±rmak, kendinizi geliÅŸtirmek ve en Ã¶nemlisi sÃ¼rekli dÃ¼ÅŸÃ¼nmek zorundasÄ±nÄ±z. Ã–mÃ¼r boyu bu iÅŸi yapabilecek gÃ¼cÃ¼ ve iÅŸtahÄ± kendimde hissediyorum. Mesai akÅŸam 18.00'de bitmez hiÃ§bir zaman. Sabah 08.00'de baÅŸlamayacaÄŸÄ± gibi... Evinize gittiÄŸinizde bile aklÄ±nÄ±z iÅŸinizdedir. BÄ±rakÄ±n sevdiklerinize, kendinize bile zaman ayÄ±ramazsÄ±nÄ±z. Yemek yerken zaman kaybettiÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Ama kendi iÅŸini yapmanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k avantajÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kadar var olmanÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z varsÄ±nÄ±z! Hayallerinin peÅŸinden koÅŸabilmek iÃ§in bir yol var ya da Ã§aresizliÄŸin sonunda tercih edilmiÅŸ bir seÃ§enek.... Hayaller! Ä°nsan hayalleri iÃ§in yaÅŸar derler... Ä°ÅŸte kendi iÅŸiniz de bu hayallerinizi gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in damaÄŸÄ±nÄ±zda en Ã§ok iz bÄ±rakan en lezzetli yol!



Sermaye yeni bir iÅŸe baÅŸlangÄ±Ã§ta en Ã¶nemli gÃ¼Ã§lÃ¼k. BaÅŸlangÄ±Ã§ maliyetlerinizi Ã§Ä±karana kadar iÅŸ fikriniz sorunlu bir baÅŸlangÄ±Ã§. Bunu atlatabilmek iÃ§in de en Ã¶nemli yol, Ã§alÄ±ÅŸmak, Ã§alÄ±ÅŸmak ve daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak... Ä°ÅŸimi kurarken finansal destek almadÄ±m. Daha Ã¶nceki birikimlerimi kullandÄ±m. Daha Ã¶nce kendi iÅŸini yapan arkadaÅŸ Ã§evremden ve baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ unvan sahibi yÃ¶neticilerle birebir gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerim neticesinde kendime yol Ã§izdim: KolayÄ± yok; Ã§alÄ±ÅŸmak, Ã§alÄ±ÅŸmak ve daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak..



Ä°kinici yÄ±l Ã§ok Ã¶nemli. Neler yapabileceÄŸinizi gÃ¶rmek aÃ§Ä±sÄ±ndan kendinizi zorlayÄ±n. FÄ±rsat yaratamamÄ±ÅŸ ve zaman bulamamÄ±ÅŸ arkadaÅŸlar daha sonraki senelerde kendilerini denemeli. Yok eÄŸer "azÄ± karar Ã§oÄŸu zarar, ben azla da yetinebilirim" diyorsanÄ±z bu da bir tercih... Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶zkonusu olan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n "az" veya "Ã§ok" olmasÄ± deÄŸil; manevi anlamda kendinize ne kattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z. VahÅŸi ormanÄ±n ortasÄ±ndaki kurtlar sofrasÄ±na hoÅŸgeldiniz. Aaaa Ã§ekinmeyin; lÃ¼tfen buyurun, oturun oturun!



PARAMI YÃ–NETEBÄ°LÄ°YORUM PROJESÄ°NÄ°N UZMAN EÄžÄ°TMENÄ° AHMET BULDAM

ParasÄ±nÄ± yÃ¶netmeyi Ã¶ÄŸrenmek coÄŸrafya tarih kadar Ã¶nemli

Denk bÃ¼tÃ§e nasÄ±l yapÄ±lÄ±r, tasarruf yapmanÄ±n yolu nedir? Kredi kartÄ± borÃ§larÄ± ne zaman kontrolden Ã§Ä±kar? Bir borÃ§lunun yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k ve haklarÄ± nelerdir? Ã–deme sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸayan ne yapmalÄ±? Ä°ÅŸte hepmizin hayatÄ±nda Ã¶nemli bir yer tutan bu konularda 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gence 5 gÃ¼n boyunca eÄŸitim veren Ahmet Buldam, paralarÄ±nÄ± yÃ¶netmekte en Ã§ok zorlanan kesimlerin yoksullar, emekliler ve genÃ§ler olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

-"ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum" projesinin uzman eÄŸitmenisiniz. AynÄ± zamanda eÄŸitim iÃ§eriÄŸini de hazÄ±rladÄ±nÄ±z. Bu projede yer almaya nasÄ±l karar verdiniz?

- DoÄŸru proje kendini hemen belli eder. Konu ve proje ortaklarÄ± ile her bakÄ±mdan doÄŸru bir projeydi. Ben ekonomi ve iÅŸletme eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼m. Kamuda yedi yÄ±l, finans alanÄ±nda on beÅŸ yÄ±l, sivil toplumda dÃ¶rt yÄ±l sorumluluklar taÅŸÄ±dÄ±m. Yedi yÄ±ldÄ±r da zaman zaman finans profesyonellerini eÄŸitiyor, on yÄ±ldan beri dÃ¼zenli olarak bir Ã¼niversitede iktisat dÄ±ÅŸÄ± branÅŸlara iktisat dersleri veriyorum. "Bu iÅŸi yapmalÄ±yÄ±m" dedim. Projenin eÄŸitim iÃ§eriÄŸini hazÄ±rlamaya, eÄŸitici eÄŸitimlerini ve etki analizlerini Ã¼stlenmeye karar verdim.



-EÄŸitim iÃ§eriÄŸini hazÄ±rlarken hangi kaynak ve verilerden yola Ã§Ä±ktÄ±nÄ±z? Kaynak bulma sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±nÄ±z mÄ±?

- EÄŸitim iÃ§eriÄŸini belirlerken temel sorun, hedef kitledeki eÄŸilim ve eksiklikleri tam olarak bilememekti. DÃ¼nyada konunun geÃ§miÅŸi en Ã§ok dÃ¶rt-beÅŸ yÄ±l geriye gidiyor. Ä°ngiltere ve ABD'de genÃ§lerin finansal davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§en birkaÃ§ araÅŸtÄ±rma raporu bulduk. AB Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda oluÅŸturulmuÅŸ bazÄ± politika belgeleri de vardÄ±. TÃ¼rkiye'de yapÄ±lmÄ±ÅŸ araÅŸtÄ±rma bulamayÄ±nca, eÄŸitici adaylarÄ±yla bir anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmaya karar verdik. Ã–te yandan VISA yetkilileri bize yaptÄ±klarÄ± bir saha araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± ilettiler. Bu, projenin uygulama illerinde hedef kitleyi temsil eden bir Ã¶rneklem temelinde taze ve kapsamlÄ± bir saha araÅŸtÄ±rmasÄ±ydÄ±. Pek Ã§ok konuda bize Ä±ÅŸÄ±k tuttu.Â Â



-GenÃ§lere ne Ã¶ÄŸretilmesi hedefleniyor?

- Temel olarak bÃ¼tÃ§e Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Para ne iÃ§in harcanacak? NasÄ±l harcanacak? Hangi kaynakla? GenÃ§ insanlar Ã¶nceleri bir bÃ¼tÃ§e yapmanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± ciddi ve kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± bir Ã§aba olduÄŸunu sanÄ±yorlar. Oysa bÃ¼tÃ§e, hedef seÃ§meyi ve "12"den vurmayÄ± saÄŸlayan bir teknik. GÃ¼cÃ¼nÃ¼ze gÃ¼Ã§ katÄ±yor. Hele genÃ§seniz, geliriniz sÄ±nÄ±rlÄ±ysa, Ã¶zellikle de size lazÄ±m. Harcamalardan baÅŸlÄ±yoruz. Size seÃ§im hakkÄ± tanÄ±mayan zorunlu hacamalarÄ±nÄ±z var. Bir de tercihe baÄŸlÄ± harcamalarÄ±nÄ±z. Hatta bunlarÄ±n bazÄ±larÄ± lÃ¼ks tÃ¼ketim... Sonra hiÃ§ beklenmeyen giderler Ã§Ä±kabiliyor. BunlarÄ± tanÄ±mak, ayÄ±rmak neden Ã¶nemli, ona bakÄ±yoruz. ParamÄ±zÄ± kullanÄ±rken bankalardan nasÄ±l yararlanÄ±rÄ±z?Â Hesap, havale, banka kartÄ±nÄ± nasÄ±l kullanmalÄ±. Zorunlu, sabit Ã¶demelerle dÃ¼zenli gelirler arasÄ±nda bir denge olmalÄ±. Sonunda bÃ¼tÃ§emiz ya fazla verecek ya aÃ§Ä±k. BÃ¼tÃ§e fazlamÄ±zÄ± biriktireceÄŸiz, Ã§Ã¼nkÃ¼ onlar geleceÄŸimizin gÃ¼vencesi. BÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ± ise bizi borca gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. BorÃ§lanmada hesap, Ã¶lÃ§Ã¼ ne olmalÄ±? Borcun faizi nasÄ±l hesaplanÄ±r? Kredi kartÄ± borÃ§larÄ± ne zaman kontrolden Ã§Ä±kar? Bir borÃ§lunun yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k ve haklarÄ± nelerdir? Ã–deme sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸayan ne yapmalÄ±? BunlarÄ± kÄ±saca iÅŸliyoruz.



GENÃ‡LER SÄ°STEME YENÄ° GÄ°REN Ã‡AYLAKLAR



- Â GenÃ§leri eÄŸitimlere nasÄ±l Ã§ekiyorsunuz? EÄŸitim sÄ±rasÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z farklÄ± bir sunum var mÄ±?

- GenÃ§ler paralarÄ±nÄ± yÃ¶netmenin Ã¶neminin farkÄ±nda. Hepsi ailelerinde veya Ã§evrelerinde yanlÄ±ÅŸ para yÃ¶netiminin Ã¶rneklerini gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve yaÅŸamÄ±ÅŸlar. Bu konuda onlarÄ± ikna etmek hiÃ§ de zor olmuyor. Ä°yi yaÅŸamak, evlenmek, araba, ev sahibi olmak istiyorlarsa sÄ±nÄ±rlÄ± kaynaklarÄ±na hakim olmalarÄ± gerektiÄŸinin farkÄ±ndalar. Bir de kredi kullanmanÄ±n risklerini, kurallarÄ±nÄ± anlamak istiyorlar. EÄŸitim adÄ±na "sabÄ±rlÄ± olun" ya da "kendinizi frenleyin" gibi soyut sÃ¶zler sÃ¶ylemiyoruz. Kendi yaÅŸamlarÄ±ndaki Ã¶rneklerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Onlarla birlikte basit bir Ã¶rnek bÃ¼tÃ§e ve Ã¶deme planÄ± yapÄ±yoruz. Hesap ve Ã¶zenle nasÄ±l yaÅŸamlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirebileceklerini anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.Â



- "ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum" projesi iÃ§in "bilinÃ§li tÃ¼keten bir toplum iÃ§in geleceÄŸe yatÄ±rÄ±m projesi" diyebilir miyiz? ParayÄ± yÃ¶netebilen, bilinÃ§li tÃ¼ketici midir?

- Ã‡aÄŸdaÅŸ insan baÅŸkalarÄ± iÃ§in Ã¼retiyor, kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisi iÃ§in tÃ¼ketiyor. Semt pazarÄ±ndan tutun, kÃ¼resel piyasalara kadar her alÄ±ÅŸveriÅŸ bizi bir iliÅŸki aÄŸÄ± iÃ§ine alÄ±yor. Zevklerimiz, tercihlerimiz halka halka tÃ¼m sistemi etkiliyor. ParasÄ±nÄ± yÃ¶netebilen birey bilinÃ§li tÃ¼ketici, bilinÃ§li tasarrufÃ§u ve bilinÃ§li kredi mÃ¼ÅŸterisidir. SaydamlÄ±k iÃ§inde, herkes tutabileceÄŸi sÃ¶zÃ¼ verir ve sÃ¶zÃ¼nÃ¼ de tutarsa, sistem daha iyi iÅŸler. Bu nedenle parasÄ±nÄ± yÃ¶netmeyi Ã¶ÄŸrenmek tarih ve coÄŸrafya Ã¶ÄŸrenmek kadar Ã¶nemli.



-Â Para yÃ¶netememenin en Ã¶nemli sebebi nedir?

-Â ParalarÄ±nÄ± yÃ¶netmekte en Ã§ok zorlanan kesimler tÃ¼m dÃ¼nyada aynÄ±: Yoksullar ve emekliler ve genÃ§ler. Yoksullar sistem dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±klarÄ±, emekliler ise sabit bir gelirle belirsiz bir gelecek planlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in inanÄ±lmaz riskler alabiliyorlar. GenÃ§ler de sisteme yeni giren "Ã§aylaklar". AÅŸÄ±rÄ± harcama eÄŸilimlerine, borÃ§ tuzaklarÄ±na kapÄ±labiliyorlar. OnlarÄ± koruyabilecek tek ÅŸey, kendi adÄ±na hesap yapabilen bireyler olmalarÄ±. PahalÄ± deneme-yanÄ±lma yoluyla Ã¶ÄŸrenmenin tek alternatifi eÄŸitim. Biz de onu yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Proje Ä°lleri

Marmara: Ä°stanbul, Bursa, Kocaeli

Karadeniz: Trabzon, Samsun, Rize

Ä°Ã§ Anadolu: EskiÅŸehir, Ankara

Akdeniz: Antalya, Adana

Ege: Ä°zmir, Denizli

DoÄŸu Anadolu: Erzurum, Malatya,Van

GÃ¼neydoÄŸu Anadolu: Gaziantep, DiyarbakÄ±r

EÄŸitim MÃ¼fredatÄ±

-Â BÃ¼tÃ§em

-HarcamalarÄ±m

-Â Gelirlerim

-Â Gelirlerim ve Ã–demelerim: Ã–deme

PlanÄ±m

-Birikimlerim

-BorÃ§larÄ±m

-Tasarruflar, Krediler, Finans Sistemi

-Â BorÃ§larÄ±m, HaklarÄ±m, YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerim

Ä°LK ADIMDA 6 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° EÄžÄ°TÄ°LECEK



Ä°lk adÄ±mda 60 eÄŸitimci eliyle 6000 gencin eÄŸitime katÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Umudumuz katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede kendilerine daha iyi hedef seÃ§ebilen, bÃ¼tÃ§e yapabilen, finansal Ã¼rÃ¼nleri daha Ã§ok ve daha doÄŸru kullanabilen bireyler olmalarÄ±. SonuÃ§larÄ± izleyerek, ileriki adÄ±mlarda eÄŸitimin etkinliÄŸini yÃ¼kselteceÄŸiz. En baÅŸarÄ±lÄ± eÄŸiticileri, eÄŸitmen yetiÅŸtirmek Ã¼zere daha ileri dÃ¼zeyde eÄŸitime alacaÄŸÄ±z.

ParanÄ±zÄ± YÃ¶netmenin ABC'si

-Bir ay tÃ¼m harcamalarÄ±nÄ±zÄ± kaydedin.

-Â Zorunlu harcamalarÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rÄ±n.

-Â GÃ¼venilir, dÃ¼zenli gelirlerinizle zorunlu harcamalarÄ±nÄ±zÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±n.

-Â ParanÄ±z artÄ±yorsa birazÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p, kalanÄ±yla zorunlu olmayan harcamalarÄ±nÄ±zÄ± yapÄ±n.

-Â AyÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z paranÄ±zÄ± gÃ¼venli ve kazanÃ§lÄ± bir yatÄ±rÄ±mda tutun.

-Â Geliriniz zorunlu harcamalara yetmiyorsa ek iÅŸ gibi gelir elde etmenin yollarÄ±nÄ± bulun.Â

? Bir Ã¶deme takvimi yapÄ±n ve uyun.

Kredi KullanmanÄ±n ABC'si

-Â Ancak dÃ¼zenli para artÄ±rabiliyorsanÄ±z kredi kullanabilirsiniz.Â Ama geri Ã¶deyebileceÄŸiniz kadar kredi kullanÄ±n.

-YÃ¼kleneceÄŸiniz bu borÃ§ size gelecekte dÃ¶necek mi? DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

-Â BorÃ§ sizinÂ borcunuzdur.Â

-Acele etmeyin. Bilenlere danÄ±ÅŸÄ±p size en uygun krediyi arayÄ±n.Â

-Â BorÃ§ taksitleriniziÂ gÃ¼nÃ¼ndeÂ ve tam olarak Ã¶deyin.Â GeÃ§ici bir Ã¶deme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z doÄŸarsa kredi veren kuruluÅŸla konuÅŸun. UyarÄ±lar alÄ±yorsanÄ±z mutlaka bir hukukÃ§uya danÄ±ÅŸÄ±n.

HEPSÄ° Ã‡EVRELERÄ°NE BÄ°R ÅžEYLER VERMEKTENÂ ZEVK ALAN PIRIL PIRIL GENÃ‡LER



-Â EÄŸitim sÃ¼reÃ§leri yaÅŸ gruplarÄ±na gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶steriyor mu?

- Tabii. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n hem yaÅŸlarÄ±na, hem eÄŸitim durumuna hem de sosyal ve ekonomik duruma gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶steriyor. 15-17 yaÅŸlarÄ±nda henÃ¼z gelir elde edemediÄŸimiz gibi, neler tÃ¼kettiÄŸimizi bile tam olarak bilemeyiz. Her aile bÃ¼tÃ§esini o yaÅŸtaki Ã§ocuklarÄ±yla paylaÅŸmaz. O yaÅŸlarda Ã§oÄŸumuz bankalarÄ± tanÄ±mayÄ±z. Bu yaÅŸlarda Ã¶nce tÃ¼ketimi anlamak, isteklerle ihtiyaÃ§lar arasÄ±ndaki farkÄ± ayÄ±rt etmeye baÅŸlamak Ã¶nemli. DiÄŸer baÅŸlÄ±klarÄ± ise sadece temel bilgiler dÃ¼zeyinde iÅŸlemek daha uygun. 18 yaÅŸÄ±nda yasal sorumluluklar baÅŸlayÄ±nca Ã¶nemli bir eÅŸik aÅŸÄ±lÄ±yor. Evinden uzak yaÅŸayan genÃ§ kira, yemek fiyatlarÄ±, yurt Ã¼creti, fatura, burs gibi temel olgularla tanÄ±ÅŸÄ±yor. Kendi geÃ§imini saÄŸlayan genÃ§, Ã¶nemli bir eÅŸik daha atlÄ±yor. Onlarla bÃ¼tÃ§e konuÅŸmak daha kolay. Evlenmek, anne-baba olmak ise tabii olgunlaÅŸmanÄ±n son aÅŸamasÄ±.Â



- EÄŸitimleri verecek gÃ¶nÃ¼llÃ¼ genÃ§leri nasÄ±l eÄŸittiniz? Bu genÃ§ler nasÄ±l seÃ§ildi?

- Adaylar arasÄ±nda tercih yapmak Ã§ok zordu. Ã–ÄŸrenim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, deneyim ve yatkÄ±nlÄ±klarÄ± olanlara Ã¶ncelik vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. BÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu halen Ã¶ÄŸrenimlerine devam ediyorlar. Hemen hepsinin sivil toplum deneyimleri var. Topluma, Ã§evrelerine bir ÅŸeyler vermekten zevk alan, pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l genÃ§ler. Ä°ki grup halinde beÅŸ gÃ¼n sÃ¼reyle yoÄŸun bir eÄŸitmen eÄŸitimi aldÄ±lar ve kendilerini test ettiler. GÃ¶nÃ¼llÃ¼lerle Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n hem Ã§ok keyifli, hem de zor yanlarÄ± var. Bir kere gÃ¶nÃ¼llÃ¼ katÄ±lÄ±mcÄ±lar eÄŸitimci olmayÄ± seÃ§erek gelmiÅŸ olduklarÄ± iÃ§in son derece istekliler. Pasif kalmÄ±yor, eÄŸitime katÄ±lmak ve eÄŸitmeni yÃ¶nlendirmek istiyorlar. Ã–te yandan gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin zaman ve enerjilerinin sadece bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ eÄŸitim vermeye ayÄ±rabilmeleri bir dezavantaj. Ã‡oÄŸu Ã¶ÄŸrenci. SÄ±navlara hazÄ±rlanmakla meÅŸguller. Ä°ÅŸleri zor ve kendileri baÅŸa Ã§Ä±kmak durumundalar. Ancak ben tek tek hepsinden Ã§ok umutluyum. Mutlaka baÅŸaracaklar.Â Â Â



- EÄŸitim alacak genÃ§ler nasÄ±l seÃ§ilecek?

- EÄŸiticilerimize ilk gruplarÄ±nÄ± kendi Ã§evrelerinden seÃ§melerini salÄ±k verdik. BÃ¶ylece ilk deneyimlerini edinmeleri daha kolay olacaktÄ±r. Ancak projenin hedef kitlesi bu kadar deÄŸil. ParasÄ±nÄ± yÃ¶netmek iÃ§in kendini yetiÅŸtirmesi en gÃ¼Ã§ olan, en dezavantajlÄ± genÃ§lere ulaÅŸmak istiyoruz. Ã–rneÄŸin eÄŸitimini erken yaÅŸta bÄ±rakmÄ±ÅŸ, Ã§alÄ±ÅŸan, dar gelirli genÃ§lere... KÄ±rsal yerleÅŸimlerde yaÅŸayanlara... KÄ±sÄ±tlÄ± bir geliri harcayan, eÄŸitimsiz genÃ§ annelere... Bu kesimlere eriÅŸmek kadar onlarÄ± eÄŸitim ortamÄ±na Ã§ekmek de iddialÄ± bir iÅŸ.



- EÄŸitimin sÃ¼resi nedir?

-Â Ä°ki ya da Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k eÄŸitimlerin yeterli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.

KART KULLANIRKEN BAZI BASÄ°T VE ETKÄ°N Ã–NLEMLER

*Â Åžifrenizi bir yere yazmayÄ±n, kimseye vermeyin.

*Â Ä°mza atacaÄŸÄ±nÄ±z her sÃ¶zleÅŸmeyi Ã¶nden isteyin, okuyun, sorun.

*Â Ä°mza attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her sÃ¶zleÅŸmenin bir kopyasÄ±nÄ± isteyin, alÄ±n. Ä°leride dÃ¶nÃ¼p bakmak gerekebilir.

*Â ErtelenmiÅŸ kredi kartÄ± Ã¶demesi pahalÄ± bir kredidir. Ã–demelerinizi gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±n.

*Â Kredi kuruluÅŸundan gelen her uyarÄ± "icraya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z" anlamÄ± taÅŸÄ±maz. PaniÄŸe kapÄ±lmayÄ±n. Ama uyarÄ±larÄ± da ciddiye alÄ±p bir hukukÃ§uya danÄ±ÅŸÄ±n.

MÄ°NÄ° TEST:

Ne kadar kredi kullanabilirim?

a) Emekli olana kadar

b) Ä°htiyacÄ±m tam olarak karÅŸÄ±lanana kadar

c) Maliyetiyle birlikte geri Ã¶deyebileceÄŸim kadar

d BulabildiÄŸim kadar

DoÄŸru yanÄ±t: c

Ne vadede kredi kullanabilirim?

a) borcumu Ã¶deyebileceÄŸim en uzun vadede

b) borcumu Ã¶deyebileceÄŸim en kÄ±sa vadede

c) yeni bir iÅŸe girip gelirim arttÄ±ktan sonraki en kÄ±sa sÃ¼rede

d) Krediyi baÄŸladÄ±ÄŸÄ±m varlÄ±ÄŸÄ± iyi bir fiyatla satabileceÄŸim gÃ¼ne kadarÂ Â

DoÄŸru yanÄ±t: b



Ã–N TESTLER BANKACILIK ÃœSSÃœNDE AÃ‡IKLANDI



ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum Projesi eÄŸitmen eÄŸitimleri, mÃ¼lakatlarÄ± baÅŸarÄ±yla geÃ§erek eÄŸitmen olmaya hak kazanan 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmen adayÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 19-28 Åžubat 2010 tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirildi. Her eÄŸitmenin toplam 5 gÃ¼n eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± ve 30'ar kiÅŸilik ardÄ±ÅŸÄ±k 2 grup ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilen eÄŸitimler iÃ§in iki grup, ortak gÃ¼n olan 24 Åžubat 2010 gÃ¼nÃ¼ Gebze'deki YapÄ± Kredi BankacÄ±lÄ±k ÃœssÃ¼'nde buluÅŸtu. DÃ¼zenlenen ortak toplantÄ±da proje ortaklarÄ± ile bir araya gelerek sertifikalarÄ±nÄ± aldÄ±lar. ToplatÄ±da ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesinin uzman eÄŸitmeni Ahmet Buldam da eÄŸitmen adaylarÄ± ile eÄŸitmen seÃ§imleri Ã¶ncesinde uygulanan "GÃ¶nÃ¼llÃ¼ EÄŸitici Aday Profili" anketinin sonuÃ§larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. OldukÃ§a keyifli geÃ§en tanÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±nda tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lar, projenin yarattÄ±ÄŸÄ± sinerji ile eÄŸitimlere baÅŸlamak Ã¼zere heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getirdiler ve eÄŸitim verecekleri illere doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±lar.



ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum Projesi eÄŸitmen eÄŸitimleri, mÃ¼lakatlarÄ± baÅŸarÄ±yla geÃ§erek eÄŸitmen olmaya hak kazanan 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmen adayÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 19-28 Åžubat 2010 tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirildi. Her eÄŸitmenin toplam 5 gÃ¼n eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± ve 30'ar kiÅŸilik ardÄ±ÅŸÄ±k 2 grup ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilen eÄŸitimler iÃ§in iki grup, ortak gÃ¼n olan 24 Åžubat 2010 gÃ¼nÃ¼ Gebze'deki YapÄ± Kredi BankacÄ±lÄ±k ÃœssÃ¼'nde buluÅŸtu. DÃ¼zenlenen ortak toplantÄ±da proje ortaklarÄ± ile bir araya gelerek sertifikalarÄ±nÄ± aldÄ±lar. ToplatÄ±da ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesinin uzman eÄŸitmeni Ahmet Buldam da eÄŸitmen adaylarÄ± ile eÄŸitmen seÃ§imleri Ã¶ncesinde uygulanan "GÃ¶nÃ¼llÃ¼ EÄŸitici Aday Profili" anketinin sonuÃ§larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. OldukÃ§a keyifli geÃ§en tanÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±nda tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lar, projenin yarattÄ±ÄŸÄ± sinerji ile eÄŸitimlere baÅŸlamak Ã¼zere heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getirdiler ve eÄŸitim verecekleri illere doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±lar.

KAMU POLÄ°TÄ°KASI Ã–NERÄ°SÄ°



KasÄ±m 2009 - KasÄ±m 2010 arasÄ±nÄ± kapsayan bir yÄ±llÄ±k pilot aÅŸamada, eÄŸitim alan tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lara Ã¶n test ve son testler uygulanacak. Proje sonunda gerÃ§ekleÅŸtirilecek sosyal etki analizi ile eÄŸitim alan genÃ§lerin finansal davranÄ±ÅŸlarÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikler ve finansal araÃ§larÄ± kullanmadaki geliÅŸmeleri incelenecek. Sosyal etki analizinin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmenlerin tecrÃ¼beleri de politika Ã¶nerisinin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak.

ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi pilot aÅŸamasÄ±, genÃ§ nÃ¼fus yoÄŸunluÄŸu ve coÄŸrafi daÄŸÄ±lÄ±m gÃ¶zetilerek belirlenen 17 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Proje illerindeki Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisleri, Ã¼niversite kulÃ¼pleri ve genÃ§lik sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼yeleri olan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmenler dezavantajlÄ± genÃ§lik gruplarÄ±na eÄŸitimler ulaÅŸtÄ±rÄ±yor. 17 ildeki gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmenler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼z yÃ¼ze gerÃ§ekleÅŸtirilen akran eÄŸitimlerinin yanÄ± sÄ±ra, daha fazla kiÅŸinin eÄŸitimlerden yararlanabilmesi iÃ§in on-line (e-Ã¶ÄŸrenme) eÄŸitim mÃ¼fredatÄ± hazÄ±rlanÄ±yor. Yerel eÄŸitimlerin Ã§arpan etkisi ve uzaktan eÄŸitim uygulamasÄ±yla birlikte projenin on binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± olumlu ÅŸekilde etkilemesi hedefleniyor. Pilot uygulama yÄ±lÄ±nda olan ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesinin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren bÃ¼yÃ¼yerek uzun soluklu bir projeye dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi ve 81 ile yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.



PARAMI YÃ–NETEBÄ°LÄ°YORUM PROJE TAKVÄ°MÄ°

ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum Projesi yerel etkinlikleri Mart ayÄ± iÃ§erisinde baÅŸladÄ±. EÄŸitmen eÄŸitiminin ardÄ±ndan 17 ildeki yerel eÄŸitmenler proje tanÄ±tÄ±mlarÄ±na ve eÄŸitimlere baÅŸladÄ±. EÄŸitmenler Ã¶ncelikle GenÃ§lik Meclisi ve Kent Konseyi temsilcilerine yÃ¶nelik sunumlar gerÃ§ekleÅŸtirerek kentteki ilgili kurumlarÄ± proje hakkÄ±nda bilgilendirdiler. Projenin yerel duyurusunu da yapan eÄŸitmenlerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi yerel TV ve gazetelerde, yerel web sayfalarÄ±nda geniÅŸ yer buldu. ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesinin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmenleri proje illeri olan Ä°stanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, Ä°zmir, Ankara, EskiÅŸehir, Antalya, Samsun, Adana, Malatya, Gaziantep, Trabzon, Erzurum, DiyarbakÄ±r, Van ve Rize'de Mart 2010 itibariyle eÄŸitim vermeye baÅŸladÄ±. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmenler yerel eÄŸitimlerin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugÃ¼ne kadar Kent Konseyleri, liseler, Ã¼niversiteler, sanayi ticaret odalarÄ± ve yerel genÃ§lik derneklerinin destekleriyleÂ toplamda 1.206 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±lar.



Ä°ki gÃ¼n boyunca bÃ¼tÃ§elemeden Ã¶deme planÄ±na, kredilerden finansal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere kadar pek Ã§ok farklÄ± konuda eÄŸitim veren gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmenler, verdikleri ilk eÄŸitimlerin genÃ§ler tarafÄ±ndan oldukÃ§a ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n Ã¶ÄŸrendikleri bilgileri, arkadaÅŸlarÄ± ve aileleri ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler.

GenÃ§ler de 'altÄ±n'cÄ± Ã§Ä±ktÄ±



Visa Europe TÃ¼rkiye'nin 17 ilinde 15-30 yaÅŸ arasÄ± 1030 genÃ§le "GenÃ§ Nesil AraÅŸtÄ±rmasÄ±" araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±. Ä°ÅŸte sonuÃ§lar:

HESAP VAR, PARA YOK:

AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda genÃ§lerin birikim ve yatÄ±rÄ±m eÄŸilimlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, herhangi bir birikim yapmayan genÃ§lerin oranÄ± %82'yi buluyor. AraÅŸtÄ±rmaya katÄ±lan genÃ§lerin %44'Ã¼nÃ¼n kendi adÄ±na banka hesabÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, %52'si parasÄ±nÄ± bankaya yatÄ±rmÄ±yor.

HAYALLERÄ° EV SAHÄ°BÄ° OLMAK:

GenÃ§lere yatÄ±rÄ±m yapabilecek ekstra paralarÄ± olmasÄ± durumunda hangi yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± tercih edeceklerinin sorulduÄŸu araÅŸtÄ±rmada, %65,5'inin altÄ±nÄ±, %28'inin dÃ¶vizi, %23'Ã¼nÃ¼n ise TL'yi tercih ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. AyrÄ±ca, genÃ§lerin %86'sÄ± bÃ¼yÃ¼k satÄ±n alÄ±mlar iÃ§in para biriktirmiyor ya da biriktirmeyi planlamÄ±yorken, para biriktirenlerin %68'inin en bÃ¼yÃ¼k hayali ev satÄ±n almak.Â GenÃ§lerin %66'sÄ± yatÄ±rÄ±m ya da finansal kararlarÄ±nda ailelerine danÄ±ÅŸÄ±yor, sadece % 6'sÄ± ise banka yetkilisine danÄ±ÅŸÄ±yor.

BANKA KARTI AYDA BÄ°R KULLANILIYOR:

Banka kartÄ± bilinirliliÄŸini ve kullanÄ±mÄ±nÄ± analiz eden araÅŸtÄ±rma, genÃ§lerin %42'sinin banka kartÄ± sahibi olduÄŸu gÃ¶steriyor. GenÃ§lerin % 60'tan fazlasÄ± banka kartÄ±nÄ± nakit para ile iliÅŸkilendirirken, sadece % 6'sÄ±nÄ±n aklÄ±na alÄ±ÅŸveriÅŸ geliyor. Banka kartÄ± sahipliÄŸi analiz edildiÄŸinde ise bir adet banka kartÄ± sahibi olan genÃ§lerin oranÄ± %56, iki adet banka kartÄ± olanlarÄ±n oranÄ± %26'yÄ± bulurken, genÃ§ler kartlarÄ±nÄ± Ã§oÄŸunlukla ayda bir kez kullanmayÄ± tercih ediyor.

EN Ã‡OK HARCAMA GÄ°YÄ°ME:

Kredi kartÄ± sahibi genÃ§lerin oranÄ± %30'u bulurken, bu kullanÄ±cÄ±larÄ±n %56'sÄ±nda bir, % 24,5'inde de 2 adet kredi kartÄ± bulunuyor. Kredi kartlarÄ±nÄ± en Ã§ok haftada 2 ya da 3 kez kullanan genÃ§ler, kartlarÄ±yla giyim (%84), yiyecek ve iÃ§ecek (%58) ve ulaÅŸÄ±m (%20) harcamasÄ± yapÄ±yor. GenÃ§lerin %43'Ã¼ kredi kartÄ±nÄ± taksit ve alÄ±ÅŸveriÅŸ ile iliÅŸkilendiriyor.

VISA EUROPE TÃœRKÄ°YE ÃœLKE DÄ°REKTÃ–RÃœ NUR Ã–ZTÄ°N KURAK

Finansal bilincin artmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz

-Â "Finansal bilinÃ§" pek sÄ±k duyduÄŸumuz bir kavram deÄŸil? Finansal bilinci olan birini nasÄ±l tanÄ±mlarsÄ±nÄ±z?

- Burada Ã¼stÃ¼nde durulmasÄ± gereken kelime "bilinÃ§". BilinÃ§li tÃ¼ketici kavramÄ±, Ã¶nemini her geÃ§en gÃ¼n artÄ±rÄ±yor. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalar bize, tÃ¼keticilerin Ã§aÄŸdaÅŸ Ã¶deme araÃ§larÄ±na doÄŸru yÃ¶nelerek, kart sahibi olmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ama bunu nerelerde ve nasÄ±l kullanabilecekleri konusunda, yeterli bilgiye sahip olmadan hareket ettiklerini gÃ¶steriyor. Biz Visa Europe olarak, Ã¼lkemizde finansal bilincin artmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±llardan beri baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. UyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z programlarla bir yandan tÃ¼keticileri eÄŸitirken diÄŸer yandan da devlet kurumlarÄ±, tÃ¼ketici dernekleri ve bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ arasÄ±nda bir katalizÃ¶r gÃ¶revi Ã¼stlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Nihai hedefimiz hep aynÄ±: BilinÃ§li tÃ¼keticiler yetiÅŸtirebilmek.



-Her gÃ¼n yeni bir kart Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Sizce TÃ¼rk tÃ¼keticisi bu kartlarÄ±n hepsini doÄŸru olarak kullanabiliyor mu?

- TÃ¼rkiye, Visa Ã¼lkeleri iÃ§inde Avrupa'da Ä°ngiltere'den sonra en bÃ¼yÃ¼k ikinci kart pazarÄ±. GenÃ§ bir nÃ¼fusumuz var ve yenilikleri denemeyi seviyoruz. Ãœlkemizde pazarÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve kart kullanÄ±m oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi, tÃ¼keticilerin bilinÃ§lenmesinin Ã¶nemini de ortaya koyuyor. GerÃ§ekten de tÃ¼keticiler, Ã§aÄŸdaÅŸ Ã¶deme araÃ§larÄ±nÄ± nerelerde ve nasÄ±l kullanabilecekleri konusunda en doÄŸru bilgiye sahip olduklarÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± kararlar veriyorlar, bu da toplumun tamamÄ±na yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ekonomik anlamda daha sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rebilir bir gelecek demek. Bunun en basit Ã¶rneÄŸini banka kartÄ± ile verebilirim. Pek Ã§ok tÃ¼ketici hala banka kartÄ±nÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸlerde de kullanabileceÄŸini bilmiyor. Banka kartÄ± ile ATM'den Ã¶nce para Ã§ekiyor, sonra bu parayÄ± nakit olarak harcÄ±yor. Oysa tÃ¼keticiler nakit dÃ¼nyasÄ±nda veya bankacÄ±lÄ±k sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir ÅŸekilde iÅŸlem yaptÄ±klarÄ±nda hem kendilerinin hem de toplumun kayÄ±plar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorlar.Â



- BilinÃ§li tÃ¼ketici yetiÅŸtirmek iÃ§in ne gibi Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yorsunuz?

- 2006 yÄ±lÄ±nda "TÃ¼keticinin Finansal Bilincinin GeliÅŸtirilmesi" konferans dizisini baÅŸlattÄ±k.Â Ä°lkini 2006 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da Kadir Has Ãœniversitesi'nde, ikincisini ise 2008 yÄ±lÄ±nda Ankara'da TOBB Ãœniversitesi'nde dÃ¼zenledik. KonferanslarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ ise geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yine Ä°stanbul'da dÃ¼zenlendi ve bankalar ile tÃ¼ketici derneklerini aynÄ± platformda buluÅŸturarak bu alanda Ã¶nemli bir adÄ±m atmamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra, kamu kurumlarÄ± iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri oluÅŸturacak akademik araÅŸtÄ±rmalar da gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz.



FÄ°NANSAL OKURYAZARLIK



-Ã–ncelikli hedef kitle genÃ§ler mi?

- GenÃ§lerin finansal bilinÃ§ konusunda eÄŸitilmesi Ã¶zellikle Ã¼stÃ¼nde durduÄŸumuz bir alan. TÃ¼rkiye'de genÃ§ler arasÄ±nda finansal bilinci geliÅŸtirerek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ekonomiye katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla hayata geÃ§irdiÄŸimiz ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi henÃ¼z pilot Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¶nemi iÃ§erisinde. Ã–te yandan, genÃ§lerin finansal yÃ¶netim konusunda, pratik Ã¶nerilere eriÅŸebileceÄŸi ve yardÄ±m alabileceÄŸi www.paraniyone.com web sitemiz bulunuyor. AyrÄ±ca geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l DÃ¼nya BankasÄ±'nÄ±n genÃ§ler arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "YaratÄ±cÄ± KalkÄ±nma Fikirleri YarÄ±ÅŸmasÄ±"na ilk kez finansal destek saÄŸladÄ±k. YarÄ±ÅŸmanÄ±n "GenÃ§ler iÃ§in Finansal OkuryazarlÄ±k" kategorisinde birincilik alan projenin kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce hayata geÃ§mesi bizleri gururlandÄ±rdÄ±.



-GenÃ§lerin birikim yapabilmeleri iÃ§in harcayacaklarÄ±ndan daha Ã§ok paralarÄ± olmalarÄ± gerekmez mi?

- GenÃ§lerden de benzer tepkiler aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oluyor. Param var mÄ± ki bir de bÃ¼tÃ§e yapacaÄŸÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Ancak finansal bilinÃ§, eldeki sÄ±nÄ±rlÄ± kaynaÄŸÄ±n en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesiyle baÅŸlÄ±yor. Bu nedenle az ya da Ã§ok fark etmeksizin paranÄ±n yÃ¶netilmesi en Ã¶nemli konu.



-Ãœlkemizde okullarda eÄŸitim verilmediÄŸine gÃ¶re, genÃ§ler finansal bilgileri nasÄ±l elde ediyorlar?

- YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re genÃ§ler finansal bir konuda ya ailelerine danÄ±ÅŸÄ±yor ya da kendileri karar vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Gelir ve istihdam rakamlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, genÃ§ler arasÄ±nda Ã¶zellikle az geliÅŸmiÅŸ bÃ¶lgelerde finansal fÄ±rsatlar ve bilgi kaynaklarÄ±ndan faydalanma konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz.



-ParamÄ± YÃ¶netebiliyorum projesi kapsamÄ±nda eÄŸitim alan geÃ§ler nasÄ±l bir deÄŸiÅŸim gÃ¶steriyor?

- EÄŸitim vermeden Ã¶nce ve eÄŸitimden sonra katÄ±lÄ±mcÄ±lara uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anketlerle yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Projemizin ilk yÄ±lÄ±nda doÄŸrudan olarak 6 bin gence, dolaylÄ± yoldan ise on binlerce gence ulaÅŸmayÄ± hedefledik. Burada kritik olan konu, eÄŸitimi alan kiÅŸinin bunu evinde, arkadaÅŸ Ã§evresinde uygulamaya koyarak diÄŸer aile fertlerine ve arkadaÅŸlarÄ±na da Ã¶rnek olmasÄ±, finansal bilinci aÅŸÄ±lamasÄ±.

Eskiler 'ak akÃ§e kara gÃ¼n iÃ§indir' dese de, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z genÃ§leri pek Ã¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. TÃ¼rkiye'de genÃ§lerinin % 82'si birikim yapamÄ±yor, % 86'sÄ± gelecekte ev, araba, arsa gibi bÃ¼yÃ¼k bir yatÄ±rÄ±m iÃ§in birikim planlamÄ±yor. Oysa Ã¶nemli olan, parayÄ± yÃ¶netmeyi Ã¶ÄŸrenebilmek... Visa Europe TÃ¼rkiye Ãœlke DirektÃ¶rÃ¼ Nur Ã–ztin Kurak bize finansal bilincin neden ve nasÄ±l geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini anlattÄ±.

ÃœCRETSÄ°Z EÄžÄ°TÄ°M BAÅžVURU NOKTALARI

ADANA

Adana Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0322 352 47 13

Mail: kentkonseyi@gmail.com

ANKARA

Etimesgut kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0312 226 58 91-99 / 0312 226 53 74

Mail: genclikmeclisi@etimesgut.bel.tr

ANTALYA

Antalya Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0242 243 67 89

Mail: info@antalyakentkonseyi.org.tr

BURSA

Bursa Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0224 270 82 70-71

Mail: bilgi@bursagenclikmeclisi.org

DENÄ°ZLÄ°

Denizli Belediyesi Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0258 264 32 12

Mail: basvuru@denizligenclikmeclisi.com

DÄ°YARBAKIR

DiyarbakÄ±r GenÃ§lik ve KÃ¼ltÃ¼r Evi

Tel: 0412 224 88 00

Mail: gsgpdiyarbakir@hotmail.com

ERZURUM

AtatÃ¼rk Ãœniversitesi EÄŸitim GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri ve AB

Projeler Koordinasyon Ekibi

Tel: 0442 231 40 38

Mail: info@atauniegt.com

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

EskiÅŸehir Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0222 231 10 06

Mail: kentkonseyi@eskisehir-bld.gov.tr

GAZÄ°ANTEP

Yerel KalkÄ±nma ve KÃ¼ltÃ¼rel GeliÅŸim DerneÄŸi

Tel: 0342 215 26 69

Mail: kenan@yekalder.org

Ä°STANBUL - Ä°ZMÄ°R

Habitat iÃ§in GenÃ§lik DerneÄŸi

Tel: 0212 265 33 14-15

Mail: info@habitaticingenclik.org.tr

KOCAELÄ°

Kocaeli Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0262 325 97 86

Mail: kocaeligenclikmeclisi@gmail.com

MALATYA

Malatya Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0422 323 28 77

Mail: malatyakentkonseyi@gmail.com

RÄ°ZE

Rize Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0464 213 02 05

Mail: rizegenclikmeclisi@gmail.com

SAMSUN

YÃ¶n DerneÄŸi

Tel: 0536 880 20 20 - 0544 566 44 91

Mail: info@yondernegi.org

TRABZON

Trabzon Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0505 445 65 57

Mail: trabzongenclikmeclisi@gmail.com

VAN

Van Kent Konseyi GenÃ§lik Meclisi

Tel: 0432 216 73 47

Mail: vangenclikbasvuru@gmail.com

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