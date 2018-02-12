 Türkiye 12 kahraman askerini uğurladı... Unutmayacağız

AFRİN harekâtında düşen helikopterde bulunan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın hikâyesi yürekleri burktu. Karaman’ın ailesi İzmir’de yaşıyordu. Habibe -Uğur Salim Karaman çiftinin üç çocuğundan biriydi. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Karaman’ın sekiz yıllık eşi Duygu da aynı üniversitede Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisiydi. Karaman’ın dedesi ve babası da polisti. Üç kuşaktır vatana hizmet eden ailenin çocuğu olan Karaman, küçükken annesiyle gittikleri askeriyeye yanlarında kimlikleri olmadığı için giremeyince “Anneciğim üzülme ben asker olacağım. Bu kapıdan o zaman gururla gireceksin” demişti. Hep asker olmak için mücadele etti. Okulunu birincilikle bitirince askeriyeye girdi. Karaman, ailesine harekâta katıldığını endişelenmesinler diye söylememiş, en son bir gün önce babasıyla telefonda konuştuğunda “Merak etmeyin bizden büyük devreler gidiyor” demişti. Annesi taziye için gelenlere, “Hep okudu. Hep uzaktaydı. Hasret gittik” dedi.

Annesi üç gün önce oğlunu rüyasında gördüğünü anlattı herkese. Ailesi en son kız kardeşinin kasım ayında yapılan nişanında görmüştü oğullarını.

ARAYIP ULAŞAMADILAR

En acısı ise Karaman’ın Bornova’daki baba ocağının yanında yarım bir ev temeli kaldı. Kredi çekip evin yanındaki arsayı alan Karaman, kardeşiyle birlikte buraya ev yapmayı hayal ediyordu. Önceki gün öğlen saatlerinde Karaman şehit düştüğü sırada hayal ettiği evinin temeli atılıyordu. Kardeşi aradı, ulaşamadı. Arkadaşlarını aradı haberleri olmadığını söylediler. Sonra da kara haberi geldi. (Banu ŞEN/ HATAY)





ÇAKIR GÖZLÜM

UZMAN Çavuş Halis Koca, (28) memleketi Adana’nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin babaannesi Zülfü Koca tabuta sarılarak, “Çakır gözlüm vatana feda olsun” diye ağıt yaktı.

Atak helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) Kırıkkale’de binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Gizem Mut törende gözyaşı döken yakınlarına seslenerek, “Ağlamayın. Lütfen sevindirmeyin onları. Bakın ben ağlamıyorum” dedi.

Şehit Uzman Çavuş Serdar Ege için Eskişehir’de tören düzenlendi. Anne Gülten Ege (61), başsağlığı dileyen Tuğgeneral Taner Uysal’a “Oğlum vazifesini yaptı, mutluyum” dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28) İzmir’de toprağa verilirken anne Fatma Akdoğan, “Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar” dedi. Şehit askerin sözleşmeli er olan kardeşi 23 yaşındaki Gökhan Akdoğan da silah arkadaşlarıyla ağabeyinin tabutunu taşıdı, gözyaşları içinde vedalaştı.

AĞABEYE SON GÖREV

ŞEHİT Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (29) Mersin’deki cenaze töreninde eşi Alime Kuş, tabuta sarılıp “Sen benim sınıf arkadaşımdın. Hayat arkadaşımdın. Kızını göremedi. Ben hamileyken gitti. Ben şimdi kızıma ne diyeceğim” diye ağladı. Başbakan Binali Yıldırım, törendeki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın telefonundan, aileye başsağlığı diledi. Şehidin kız kardeşi de tabuta omuz vererek ağabeyini uğurladı.

BEN GÖTÜRDÜM BEN GETİRDİM

ŞEHİT Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesi Hatay’daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirilirken beş aylık eşi Çiğdem Şahin de yanındaydı. Şahin uçaktan inerken “Ben götürdüm, ben getirdim” diye ağladı. Şehit Yenice köyünde defnedildi.

EVLADA VEDA

27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, Hatay’dan uğurlandı. Gülşah Ekiz tören boyunca kardeşinin yanından ayrılmadı, zaman zaman Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak ağladı. Anne Suna Ekiz de oğluna, fotoğrafını öperek veda etti.

Bekar olan şehit Ekiz’in amcasının oğlu Uğur Ekiz’in de 2010’da İstanbul’da PKK’lı teröristlerin askeri araca yönelik bombalı saldırısında şehit düştüğü öğrenildi.

SON SELAM

Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (24), Adıyaman’da toprağa verilirken, 23 Ocak’ta Hatay’dan Suriye’ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. “Düğüne gidiyoruz” diyen askerlerin arasında yer alan Sarıaslan kameralara, “Tüm Türkiye’ye selam olsun buradan. Allah’ın izniyle oraya girip alıp geleceğiz inşallah” demişti.

SON DOKUNUŞ

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca (25), İstanbul’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Üzülmemesi için annesi Hamide Karaca’ya Afrin’e gittiğini söylemeyen, görev için Hatay’a gittiğini söylediği öğrenilen Karaca’nın tabutuna sarılan annesi, “Gel oğlum evimize gidelim. Bir daha seni göremeyeceğim” diye gözyaşı döktü. Şehidi son yolculuğuna, yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş uğurladı. (Aziz ÖZEN/İSTANBUL)





BU BENİM KAHRAMAN OĞLUM

ŞEHİT Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın (28) Samsun’da toprağa verildi. Anne Aysel Akalın, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra havaya kaldırarak, “Bu benim kahraman oğlum” dedi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu için (26) Giresun’un Çamoluk ilçesinde tören düzenlenirken, aynı harekâtta 3 Şubat’ta şehit olan Giresunlu Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın (26) babası Mehmet Akdağ da cenazeye gelerek ailenin acısını paylaştı.

VASİYET: ANNEME O EVİ ALSINLAR

AFRİN şehitlerinden 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti ağlattı. Perşembe günü Karabük’te toprağa verilen şehit, silah arkadaşına verdiği mektubunda şöyle dedi: “...Anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. ...Devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler.” (DHA)