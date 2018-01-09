Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türk yapımı 'Western' filmini yalnızca 85 kişi izledi

    Türk yapımı 'Western' filmini yalnızca 85 kişi izledi

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    Türk yapımı 'Western' film 'Belalılar'ı yalnızca 85 kişi izledi, 1061 lira hasılat yaptı

    Yönetmen Hasan Karcı, Türk oyuncularla Çınarcık ve Tuz Gölü’nde 'Belalılar/Alborotadores' adında bir 'Western' filmi çekti. İspanya'da düzenlenen 7. Almeria Western Film Festivali'nde ödül alma umuduyla çekilen film, iki haftada yalnızca 85 kişi tarafından izlendi. Filmin hasılatı şimdilik 1061 lira.

    Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre çekimler Çınarcık, Tuz Gölü gibi mekanlarda yapıldı. Hatta ekip, efsane film İyi Kötü Çirkin'in platosunu da altı gün kullandı. Ancak Türk izleyici filme ilgi göstermedi. İki hafta önce vizyona giren filme 85 kişi bilet aldı. Hasılat ise şimdilik sadece 1061 lira.

    Filmin bazı sahneleri Türkiye'de, bazıları ise İyi Kötü Çirkin'in çekildiği İspanya'daki Tabernas kasabasında çekildi.

    Filmin girişinde 'El Turko Western' yazısı yer alıyor.

     
     
     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: gişe
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri