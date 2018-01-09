Türk yapımı 'Western' filmini yalnızca 85 kişi izledi

Yönetmen Hasan Karcı, Türk oyuncularla Çınarcık ve Tuz Gölü’nde 'Belalılar/Alborotadores' adında bir 'Western' filmi çekti. İspanya'da düzenlenen 7. Almeria Western Film Festivali'nde ödül alma umuduyla çekilen film, iki haftada yalnızca 85 kişi tarafından izlendi. Filmin hasılatı şimdilik 1061 lira.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre çekimler Çınarcık, Tuz Gölü gibi mekanlarda yapıldı. Hatta ekip, efsane film İyi Kötü Çirkin'in platosunu da altı gün kullandı. Ancak Türk izleyici filme ilgi göstermedi. İki hafta önce vizyona giren filme 85 kişi bilet aldı. Hasılat ise şimdilik sadece 1061 lira.

Filmin bazı sahneleri Türkiye'de, bazıları ise İyi Kötü Çirkin'in çekildiği İspanya'daki Tabernas kasabasında çekildi.

Filmin girişinde 'El Turko Western' yazısı yer alıyor.