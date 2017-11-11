Türk pasta şefi İngiltere’den iki ödül ile döndü

FUARA Bursa’dan katılan 22 yıllık pasta şefi Metin Taşcı, uluslararası kategoride yarıştığı iki yarışmada ayrı ayrı birincilik ve ikincilik ödüllerini almaya hak kazandı. Dünyanın en başarılı pasta şeflerinin hünerlerini gösterdiği festivalde, Taşcı’nın Türkiyedeki pide ve kebap salonlarından esinlenerek tasarladığı pasta süslemesi, yüzden fazla adayın arasından birinci seçildi. Farklı bir kategoride Taşcı’nın festival salonunu canlandırdığı pasta süslemesi ise ikincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu üyesi milli Taşcı, ilk kez katıldığı yarışmada Türkiye’ye iki ödül kazandırmanın mutluluğu ve gurunun yaşadığını söyledi.





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Bursa’daki Rıhtım Pastanelerinde pasta şefi olarak çalışan Taşcı, şunları söyledi: “Bu yıl ilk defa uluslararası bir yarışmaya katıldım. Dünyanın en zor ve katılımı en fazla olan yarışmalarından biriydi. İki farklı kategoride katıldım. Biri kendi ülkenizden esinlenerek yaratacağınız diğeri de bireysel seçeceğiniz bir konudan oluşuyordu. Yarışmada bin 200 yarışmacı, yaklaşık on kategori vardı. En büyük ilgiyi de şeflerin kendi ülkelerinden esinlenerek tasarladıkları pastalar oldu. Ben de Türkiye’ye ait olabileceğini düşündüğüm kebap, pide ve döner salonu yaptım. Çok büyük ilgi gördü ve konsept olarak ilgi çekti. Zor bir yarışmaydı. Yarışmaya girerken çok umutlu değildim ama altın madalyayı almam da beni çok sevindirdi.”

Metin Taşcı, beş yılda bir Almanya’da düzenlenen pastacılık olimpiyatlarına katılarak da Türkiye’yi temsil etmek istiyor.



