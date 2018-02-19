Türk öğrencilerin uzaya ilgisi NASA uzmanını şaşırttı

Türkiye Uzay Madenciliği Çalışma Grubu tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) himayesinde düzenlenen ‘2. Asteroid Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı’na katılmak için İzmir'e gelen NASA - Johnson Space Center da (JSC) görevli Zolensky, buluştuğu öğrencilerin merak ettikleri konularla ilgili sorularını yanıtladı, tecrübelerini paylaştı.

Zolensky, Türkiye'deki bilim insanlarıyla asteroit ve meteor bilimiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu projelerin sayısının gelecek dönemlerde çok daha fazla olacağına inandığını söyledi.

Uzay alanında çalışma yapmak isteyenler için ucu açık bir alan bulunduğunun altını çizen Zolensky, "Özellikle astro kimya ve astro biyoloji tarzı alanların ucu açık. Bu alanla ilgilenen öğrencilerin bu tip çalışmalara yönelmeleri onların gelecekleri açısından büyük önem oluşturuyor. Bugüne kadar Türkiye'de birkaç kişiyle çalıştık, gelecekte daha çok olacağını ümit ediyoruz. Göktaşları alanında birçok ülkede çalışmalar yeni yeni başlıyor, Türkiye de bu konuda ümit vadedici bir ülke" dedi.

Zolensky, görevi dolayısıyla çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiğini anımsatarak, bu ziyaretler içerisinde en fazla Türkiye'deki lise ve üniversite öğrencilerinin uzaya ilgisine şaşırdığını vurguladı.

Öğrencilerin yoğun ilgisinden çok memnun olduğunu, gelecekteki bilimsel çalışmalar açısından umutlandığını anlatan Zolensky, "Benim için büyük bir sürpriz oldu, ben Türkiye'deki öğrencilerin uzaya karşı bu kadar heyecanlı olduğunu tahmin etmiyordum. Öğrenciler Avrupa ve Amerika'daki birçok uzay ve bilim istasyonunu ziyaret etmiş. Hepsi bana özellikle o konularla ilgili sorular sordu. Uzayla ilgili şaşırtıcı bir ilgilerinin olduğu ortaya çıktı, bununla karşılaşmak da benim için şaşırtıcı oldu" dedi.

Zolensky, sohbetler sırasında çok sayıda öğrencinin, "Hayallerinde uzayla ilgili çalışmalar yapmak olduğunu" kendisine aktardıklarını belirterek, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Bir mühendis ya da bilim insanı olmak istiyorsanız bu hayalinizden vazgeçmeyin, bu arzunuza ulaşmak için çaba gösterin. Bilim insanı olmak istiyorsanız parayla ilgili endişelenmeyin, para çok önemli değil ama insanın sevdiği işi yapması çok önemli. Hayallerinizin peşinde koşun ve sevdiğiniz işi yapın."