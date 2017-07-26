Türk Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki

Büyükelçi bu sözleri, “Haddini bilmez açıklama” olarak nitelendirdi. Osmanlı döneminde Filistin’de farklı dinden cemaatlerin barış içinde yaşadığı belirtilen Dışişleri açıklamasında, “İsrail’e düşen sorumluluk, bir an önce aklıselimi hâkim kılıp, Harem-i Şerif’te statükoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır” dendi.

İSRAİL, TÜRKİYE TWEET’İNİ SİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı dün resmi Twitter hesabından attığı bir mesajda, “Türk hükümeti kuzey Kıbrıs’ı işgal ediyor, gaddarca Kürt azınlığı bastırıyor, gazetecileri hapse atıyor. İsrail’e, bölgedeki tek gerçek demokrasiye ders vermesi saçma. Osmanlı İmparatorluğu günleri geçti” yanıtını verdi. Ancak bu tweet kısa süre sonra silindi.