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    Turist antik kentte ölü bulundu

    İHA
    05.01.2018 - 23:15 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesi’ndeki antik kente gelen 19 yaşındaki Endonezyalı bir turist, tur şirketine ait otobüsün içerisinde ölü bulundu.

    Olay, Manisa' Salihli ilçesi Sart Harebelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Endonezya'dan İstanbul'a gelen Nugroho Wijay Kusuma (19), annesi Minarni Lıstyowatı (53) ile özel bir tur şirketine ait otobüsle Salihli'ye geldi. Sart Mahallesi’ndeki Gymnasium tarihi ören alanına geldiklerinde tur otobüsünde bulunan Kusuma'nın hareketsiz olduğunu gören annesi Lıstyowatı durumu hemen tur yetkililerine bildirdi. Tur yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 19 yaşındaki Kusuma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Kusuma'nın cenazesinin ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
    Öte yandan anne Lıstyowatı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde ise oğlunun mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetinin olduğunu, ayrıca bir yıl öncede oğlunun testis kanserinden ameliyat olduğunu, ölümü ile ilgili herhangi bir şüpheli bir durumun bulunmadığını, rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirmiş olabileceğini ifade etti.
    Jandarma, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

    Etiketler: antik kent , turist
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