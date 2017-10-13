Turgut Esendağlı hayatını kaybetti

ESENDAĞLI’nın son paylaşımı ise, “Beş altı güne kalmaz bu sinemalarda. Helvamı gene yedirtmeyeceğim” olmuştu.

Turgut Esendağlı’nın oğlu Raif Esendağlı babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu: “Dün akşam başarısız bir ameliyat sonucu babam Turgut Esendağlı’yı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun.”

Esendağlı’nın ölümü, Londra’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar ve futbol camiasında üzüntü yarattı. İçinde, 48 amatör takım, menejer ve yaklaşık 4 bin sporcu barındıran Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun başkanlığını yapan Esendağlı, başkanlık döneminde, Chelsea-Galatasaray maçı öncesi ve karşılaşma sırasında UEFA adına görevde bulunmuştu.