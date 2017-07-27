Tüp patladı, 2 katlı bina yıkıldı

Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi Köprübaşı Mahallesinde saat 22.30 sıralarında alt katı lokanta olan 2 katlı binada patlama meydana geldi. Lokantadaki sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 katlı bina tamamen yıkılırken, 3 kişi hafif yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki işyerlerinin camları kırıldı, 06 SCT 43 plakalı otomobil yıkılan binanın altında kalarak zarar gördü. Patlama ardındar olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ptlama sonucu hafif yaralanan 3 kişi olay yerinde ayakta tedavi edildi.Jandarma tarafından patlama alanına güvenlik şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı.



Patlama mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, belde sakinleri patlama sesini önce bomba olarak düşündükleini belirterek patlama gürültüsü ile kendilerini sokağa attıklarını söyledi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



