Trump'ın oğlu Wikileaks'le yazışmalarını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. babasının başkanlık için yarıştığı seçim kampanyası sırasında Wikileaks ile Twitter üzerinden yaptığı yazışmalarını yayınladı.

Wikileaks platformu, ABD'deki başkanlık seçim kampanyası döneminde önemli bir rol oynamış ve Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ın hacklenen e-postalarını yayınlamıştı.

Donald Trump Jr. bu çalkantılı dönemde Wikileaks ile yaptığı yazışmaları "İşte Kongre komitelerinden birinin sızdırdığı tüm mesaj trafiği" diyerek paylaştı.

Trump Jr.'ın yayınladığı yazışmaların bir kısmı Clinton'ın seçim kampanyası danışmanı John Podesta'nın e-postalarının Wikileaks tarafından kamuoyuna sızdırıldığı döneme denk geliyor.

YAZIŞMALARDA NELER YER ALIYOR?

Yazışmalarda ilk olarak Wikileaks'in Trump Jr.'a 2016 yılının Eylül ayında Trump karşıtı "putintrump" adlı bir girişimle ilgili bir soru yöneltiyor. Trump Jr. da bu platformdan haberi olmadığını ama soruşturacağını söylüyor ve teşekkür ediyor.

Bir sonraki yazışmada Wikileaks, Trump Jr.'dan Clinton hakkındaki bir haberin daha fazla kişiye ulaşması için yorumda bulunarak ya da paylaşarak yardım etmesini istiyor. Trump Jr. da bunu çoktan yaptığını aktarıyor ve Clinton hakkında "Nelerle yoluna devam ettiği inanılmaz" yorumunda bulunuyor. Wikileaks platformu daha sonra Trump Jr.'a bir link göndererek onu paylaşmasını istiyor. Trump Jr. da bunu iki gün sonra yapıyor.

39 yaşındaki Trump Jr.'ın yayınladığı mesaj trafiğinde bu noktadan sonra Trump Jr.'ın başka bir yanıtına rastlanmıyor. Sadece Wikileaks'in mesajları yer alıyor. Bunlardan birinde de Trump Jr.'dan babasının vergi beyannamesini Wikileaks ile paylaşması isteniyor.

RUSYA'NIN ABD SEÇİMLERİNE OLASI MÜDAHALESİ

ABD istihbarat servisleri, Rus hükümetini Clinton'ın e-postalarının ele geçirilmesinin arkasında olmakla suçluyor.

Bu durum Rusya'nın ABD seçim kampanyasına olası müdahalesine yönelik soruşturmada Donald Trump Jr. açısından önemli bir rol oynuyor. Zira Trump'ın en büyük oğlu, bu soruşturmanın odak noktalarından birini oluşturuyor. Donald Trump Jr. Temmuz ayında seçim kampanyası döneminde bir Rus avukatla buluştuğunu kabul etmişti.

Donald Trump Jr.'ın o dönem Twitter hesabından paylaştığı e-posta trafiğinde, söz konusu buluşmayı Clinton'ın imajına zarar verecek bilgilere erişebileceği gerekçesi ile kabul ettiği ortaya çıkmıştı. Bu e-postalardan birinde Rus hükümetinin Trump'ın en büyük oğluna yardım etmeyi denemesinden söz ediliyor. Bu da Trump'ın kampanya ekibinin seçim kampanyasında etkili olabilmek için Rusya ile işbirliği yapmaya hazır olduğu yönündeki iddiaların bir işareti olarak gösteriliyor.

Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesi, ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller'in yanı sıra ABD Kongresi'ndeki birkaç komite tarafından da soruşturuluyor.