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    Hürriyet >Dünya>Trump'ın mesajları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! 'Bize karışmasın'

    Trump'ın mesajları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! 'Bize karışmasın'

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 17:11 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 17:24

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'daki terör eyleminin ardından Twitter hesabından verdiği mesajlar İngiltere'de büyük tepkiyle karşılandı. Trump, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İngiliz polisi tarafından izlendiğini iddia ederken, İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'ın devam eden soruşturmayla ilgili bir spekülasyon yapmasını sertçe eleştirdi.

    Trump'ın da sosyal medya hesabı Twitter'dan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kullandığı sert dil dikkati çekti.

    Trump, olayın ardından paylaştığı Twitter mesajında, “Londra’da zavallı bir teröristten bir saldırı daha. Bunlar Scotland Yard’ın (Londra Polisi) nazarında, hasta ve deli insanlar. Proaktif olmalı!” diye yazdı.

    Olay, Londra’da son 6 ay içindeki 5’inci terör saldırısı oldu.

    İngiltere Başbakanı Theresa May ise Trump'ın saldırıdan yalnızca saatler sonra olayla ilgili 'ayrıntılı' bir açıklama yapmasına sert tepki gösterdi. May olaya ilişkin yaptığı ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Parsons Green'de yaralananlar ve bu terör olayına cesurca müdahalede bulunan acil servis görevlileriyle aynı hissiyatı paylaşıyorum." dedi.

    "SPEKÜLASYON YAPILMASIN"

    Trump'ın Londra'daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaya ilk tepki İngiliz polisinden geldi. Polis yetkilileri, hâlihazırda devam eden bir soruşturmaya yönelik spekülasyon yapmanın yanlış olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı Theresa May ise Trump'a soruşturma hakkında spekülasyon yapmaması gerektiğini söyledi. May, "Devam eden bir soruşturmaya yönelik spekülasyon yapmanın kimseyi yardımcı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

    Etiketler: ABD , TRUMP , londra
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