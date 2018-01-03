Trump'ın düğmesi yok çantası var!

ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmesi değil, nereye gitse peşisıra gelen ve İngilizce 'nuclear football' diye ifade edilen 'nükleer silah kumanda çantası' var. Başkan nereye giderse, rotasyon halindeki askeri subaylar tarafından oraya taşınan nükleer silah kumanda çantasında, iletişim cihazları ve önceden hazırlanmış savaş planlarının bulunduğu bir kitap yer alıyor.

KİMLİK TEYİT KODLARI, BİSKÜVİ DENİLEN KARTTA

Sputnik'in haberine göre Trump, nükleer saldırı emri verecekse, sadece kendisinde bulunan kodlarla Pentagon'daki askeri yetkililere kimliğini teyit ediyor. Bu kodlar, Başkan'ın her daim taşımak zorunda olduğu, 'bisküvi' denilen bir kartta kayıtlı bulunuyor. Kimlik teyitinin ardından, ateşleme emrini Pentagon ve Stratejik Komutanlığa iletiyor.

​BİR ABD BAŞKANI'NDAN DUYULMADIK YANIT

Trump'ın TSİ salı gecesi çarşambaya bağlanırken attığı bir dizi tweet içinde düğme paylaşımı öne çıktı: "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'Nükleer düğme masamda' dedi. O bitik ve açlık çeken rejiminden biri lütfen kendisine söylesin: Benim de bir Nükleer Düğmem var ama onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim Düğmem çalışıyor!"

'ROKET ADAM İLK KEZ KONUŞMAK İSTİYOR'

ABD'nin BM'den çıkardığı yeni yaptırım kararları ve diğer baskı araçlarının Kuzey Kore üzerinde büyük bir olumsuz etki bırakmaya başladığını da öne süren Trump, bunun örneği olarak son dönemde en az iki askerin Güney Kore'ye firar etmesini ve Kim'in Güney Kore'deki Kış Olimpiyatı vesilesiyle Seul'e zeytin dalı uzatmasını gösterdi: ''Askerler tehlikeyi göze alıp Güney Kore'ye kaçıyorlar. Roket Adam şimdi ilk kez Güney Kore ile konuşmak istiyor. Belki bu iyi bir haberdir, belki de değildir —göreceğiz!''

KUZEY İLE GÜNEY ARASINDA KARŞILIKLI JESTLER

Kim'in zeytin dalına karşılık Güney Kore 9 Ocak'da ortak sınır köyü Panmunjom'da üst düzey heyetler arası görüşmeler önerdi, bu görüşmelerde Olimpik işbirliğinin yanı sıra ilişkilerin bir bütün olarak düzeltilmesinin ele alınmasını teklif etti. Bunun üzerine Kuzey Kore de Şubat 2016'dan beri kapalı olan ateşkes hattındaki iletişim hattının yeniden açılacağını duyurdu.