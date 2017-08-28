Trump’a gövde gösterisi

EKONOMİK ve siyasi krizin yaşandığı Venezuela’da, ABD yönetiminin uyarı ve yaptırımlarına cevaben askeri tatbikat yapıldı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, başkent Caracas’ın doğusundaki Ulusal Muhafızlar tesisinde 200 bin asker ve 700 bin sivil olmak üzere toplam 900 bin kişinin katılımıyla önceki gün başlayan tatbikatın açılışını yaptı. Tatbikat ABD’nin tehditlerine ve içerideki muhaliflere karşı gövde gösterisi olarak değerlendiriliyor. Ağustos başlarında Venezuela’daki bazı askeri birliklerde kalkışmalar olmuş ancak büyümeden bastırılmıştı.

TRUMP ASKERİ SEÇENEĞİ SAYMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela’daki duruma karşı ‘askeri müdahale seçeneğinin’ masada olduğunu söylemişti. Her ne kadar cuma günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı HR McMaster, Venezuela’ya yönelik ‘yakın zamanda askeri bir eylemin beklenmediğini’ söylese de aynı gün ABD’nin Venezuela’ya karşı yeni ekonomik yaptırım kararları alması Caracas hükümetinin tepkisini çekti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Ekonomik savaş, baskılar ve şantaj yasadışıdır” derken ABD’yi kendilerine karşı ‘emperyal bir saldırganlık yolu’ izlemekle suçladı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD’nin Venezuela’da kriz çıkarmak istediğini söyleyerek, “Halkımızı ve demokrasimizi tüm imkanlarımızla savunacağız” dedi.

MUHALİFLERE GÖRE ‘PAHALI BİR KOMEDİ’

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada “ABD’nin saldırgan tehditlerine karşı, 18 ila 60 yaş arasındaki tüm Venezuelalılar, ülke savunmasına katkı vermeli” denildi. Televizyondan elleri silahlı sivillerin görüntüleri yayınlanmaya başladı. Eğitime katılanların içinde yaşlı kadınların da olduğu görüldü. Muhalefet liderlerinden Henrique Capriles ise Twitter’dan askeri eğitim seferberliğini ‘pahalı bir komedi’ olarak niteledi.

BİLGİ NOTU

Venezuela’da Maduro’nun kontrolündeki Yüksek Mahkeme, muhaliflerin kontrolüne geçen parlamentonun yetkilerini mart ayında iptal etmişti. Bunun üzerine başlayan gösteri ve çatışmalarda şimdiye kadar az 125 kişi öldü. Maduro, ağustos başında seçimlere giderek Kurucu Meclis adıyla yeni bir parlamento oluşturdu. Muhalifler, kurucu meclisin oluşturulduğu seçimi boykot etti. ABD yönetimi ise Maduro’yu diktatörlüğe gitmekle suçluyor.